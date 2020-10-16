与技术来一场邂逅 2020TechWorld绿盟科技技术嘉年华如约盛启

10月15日，由绿盟科技主办的2020TechWorld技术嘉年华在北京成功举办，此次大会以“重构·Rebuild”为主题，绿盟科技及众多网络安全技术专家及网络安全爱好者齐聚一堂，重构新技术、聚焦新发展，秉持“让技术更有态度”的理念，共同展望网络安全产业新未来。

10月15日，由绿盟科技主办的2020TechWorld技术嘉年华在北京成功举办，此次大会以“重构·Rebuild”为主题，公安部网络安全保卫局处长祝国邦，工信部网络安全产业发展中心副主任李新社，中电科网络空间安全研究院副院长许书彬，西安交通大学网络空间安全学院院长苏洲，中国工业互联网研究院安全研究所高级工程师、博士查奇文，中国移动集团信安中心高级工程师、博士于乐与绿盟科技安全专家及众多网络安全技术专家及网络安全爱好者齐聚一堂，重构新技术、聚焦新发展，秉持“让技术更有态度”的理念，共同展望网络安全产业新未来。

本次大会除嘉宾分享环节外，还增加了圆桌对话环节，北京赛博英杰科技有限公司创始人谭晓生、腾讯安全湛泸实验室负责人袁仁广、滴滴网络安全负责人秦波与绿盟科技安全专家从安全的本质出发，与现场嘉宾一起探讨漏洞技术与攻防对抗的未来。

会议伊始，绿盟科技集团董事长沈继业为大会致辞，他表示：“2020年是绿盟科技成立20周年，每到周年庆，绿盟科技都会积极进行反省和反思。所以把今年的嘉年华主题定义为‘重构’，希望业内同仁能够与我们碰撞思想的火花，并给我们带来启迪。希望我们可以通过本次活动收获知识，结交朋友。”

绿盟科技集团董事长沈继业

产业洞察：回首过往产业趋势，见证政策革新之路

绿盟科技高级副总裁叶晓虎带来题为《技术重构：过去 现在 未来》的主题演讲，叶晓虎博士提到，近年来绿盟科技深耕行业客户的同时，也见证了企业客户安全防护思路的变化，越来越多的企业认识到，重建设轻运营，并不能达到安全建设的目标和要求；以底层设计为开端建立企业整体安全架构势在必行。作为一家专业的安全公司，安全能力是绿盟科技的核心竞争力，在“智慧安全2.0”战略指导下，绿盟科技不断突破创新，持续为企业的数字化转型进程提供更多安全保障。

绿盟科技集团高级副总裁叶晓虎

公安部网络安全保卫局处长祝国邦就《网络安全法》等国家网络安全法律法规、等级保护制度等政策要求进行宣贯与解读，介绍了网络安全等级保护制度2.0的新内涵，并对新时代下的网络安全企业发展提出指导意见。祝处长指出，网络安全企业要加强网络安全产品的研发与应用，积极参与国家重大活动及专项，参与国际、国家及行业标准制定工作；加强行业技术创新，老企业新思路、新企业独角兽，紧跟网络空间安全形势变化，分析形势、评估风险，要具备社会责任，为国家网络安全工作献计献策。

公安部网络安全保卫局处长祝国邦

工信部网络安全产业发展中心副主任李新社在《新时代对网络安全产业的再认识》主题演讲中提到，随着信息技术与当代社会的深度融合，支撑数字社会发展的新一代基础设施正在快速形成。“安全为先、需求牵引、开放协同、应用驱动”的新型信息化基础设施建设，将会形成数字社会发展的“新模式和新方案”。新一代基础设施是应对复杂严峻形势的“稳定器”，更是引领经济转型发展的“驱动器”，社会运转的各个领域越来越倚重信息技术和信息化网络。我们必须突破传统网信安全思维，重新思考网络安全产业对数字社会的保障和推动作用，让网络安全产业成为数字化社会的重要支撑和新的产业发展蓝海。

工信部网络安全产业发展中心副主任李新社

中电科网络空间安全研究院副院长许书彬聚焦智慧城市建设与发展，从智慧城市发展趋势和安全需求出发，梳理了智慧城市网络信息安全的科学问题与技术方向，从城市安全保障体系、异构系统互联、信息安全采集与受控共享、网络威胁感知处置、网络安全综合防控等维度诠释智慧城市网络安全的关键技术，分享了在数据安全建设方面的实践成果与体会，并提出了智能城市数据可信共享交换的解决方案。

中电科网络空间安全研究院副院长许书彬

随后，在北京赛博英杰科技有限公司创始人谭晓生主持下，四位嘉宾以《网络安全发展20年：“回顾与展望”》为题，从政策解读、产业生态、技术发展角度，探讨网络安全20余年发展历程与里程碑；围绕新基建、数字化时代、后疫情时代出现的新型网络安全问题，解读网络安全产业发展趋势。

“回望与展望”圆桌汇

下午会议以绿盟科技微电影《我们的20年》开篇，为现场观众呈现绿盟科技20年发展进程中绿盟人的故事，揭秘尘封在岁月中的过往，成长背后的汗水与荣耀，艰难与魄力，创新与追求。为理想，绿盟人20年从未止步。

绿盟科技集团副总裁李晨表示，公司创始人把对技术的热爱做成了事业，历经20年发展，无论是绿盟人还是绿离子，他们身上的绿盟烙印都可以用三句话来概括：专业精进，值得信赖，责任担当。让我们一同再走二十年，不负每一份对网络安全技术的热爱。

绿盟科技集团副总裁李晨

趋势前瞻：凡是过往皆为序章，放眼技术未来可期

下午论坛中，安全专家们重点围绕工业互联网安全、车联网信息安全、安全对抗能力构建、5G安全、云原生安全等新技术方向展开讨论。

西安交通大学网络空间安全学院院长苏洲

中国工业互联网研究院安全研究所高级工程师、博士 查奇文

绿盟科技集团副总裁曹嘉

中国移动集团信安中心高级工程师、博士于乐

绿盟科技集团创新中心总监刘文懋

西安交通大学网络空间安全学院院长苏洲，中国工业互联网研究院安全研究所高级工程师、博士查奇文，绿盟科技集团副总裁曹嘉，中国移动集团信安中心高级工程师、博士于乐，绿盟科技集团创新中心总监刘文懋从各自专业领域为与会嘉宾带来精彩分享，议题所涉及领域包括网络安全真实事件分析、安全框架建设、解决方案落实等。

技术咖面对面环节，由谭晓生主持，邀请到腾讯安全湛泸实验室负责人袁仁广、滴滴网络安全负责人秦波、绿盟科技集团副总裁曹嘉、绿盟科技天机实验室负责人张云海以“安全重构”为主题，共同回溯安全的本质，聚焦漏洞技术创新，在沟通中为攻防对抗形势发展指明未来。

技术咖面对面环节

会场外部的互动展区也吸引了众多与会嘉宾的关注，精彩纷呈、创意满满的通关活动为参与者带来了艺术与技术相结合的全新体验。

当下，信息技术快速迭代，日新月异的技术突破不断模糊网络的边界，开放、融合、共享的技术理念已经深入人心。如何紧跟技术潮流，通过技术创新重构网络产业发展格局、拓展自身能力，成为每一位网络安全从业者共同思考的问题。TechWorld 技术嘉年华自2013年首次开展以来，已成功举办6届，历年来遍邀网络安全行业众多顶尖大咖到场分享技术思考，探讨前沿趋势，共话产业发展。未来，绿盟科技将继续秉承分享前沿技术、聚焦行业发展变化、让技术更有态度的初心，将TechWorld 技术嘉年华打造成为网络安全技术从业者学习、交流的优质平台。

大会花絮