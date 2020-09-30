McAfee今年上半年扭亏为盈 重新启动IPO计划

网络安全巨头McAfee已经申请进行首次公开​​募股（IPO），在中断了长达10年之后决定重返股市，以及寻找更多战略性收购的机会。在截至6月27日的上半年中，McAfee净收入为14亿美元，高于2019年上半年的12.9亿美元。

至顶网网络与安全频道 09月30日 编译：网络安全巨头McAfee已经申请进行首次公开​​募股（IPO），在中断了长达10年之后决定重返股市，以及寻找更多战略性收购的机会。在截至6月27日的上半年中，McAfee净收入为14亿美元，高于2019年上半年的12.9亿美元。

McAfee今年的净利润也有所改善：McAfee在6个月的时间内2019年亏损2.36亿美元扭转为净收入3100万美元。文件显示，McAfee面向消费者和企业提供了广泛的网络安全软件产品，此外还拥有庞大的政府业务，McAfee最大客户中有1/4来自公共事务领域。

在面向消费者的业务方面，截至6月27日，McAfee的防病毒软件和其他设备保护工具已安装在6亿多台设备上。McAfee的消费者销售策略在很大程度上依赖于多年来与计算机制造商和互联网服务提供商建立的合作伙伴关系。

McAfee在企业安全市场也是一支不容小觑的力量，吸引了78％的财富500强企业和86％的全球2000强企业客户。McAfee的Mvision企业产品组合提供了保护员工设备免遭黑客攻击的工具，此外用于保护后端资产（例如公有云部署和容器中部署的工作负载）的解决方案阵容也在不断扩大。

McAfee也通过收购进一步扩大企业产品组合。今年年初，McAfee收购了Light Point Security及其浏览器隔离技术，用于保护员工设备。此前早些时候，McAfee收购了容器安全专业公司NanoSec，以及云安全初创公司Skyhigh Networks。此次公开上市会让McAfee获得更多资金用于战略收购。

McAfee在IPO招股说明书中写道：“我们将继续进行有针对性的收购，相信我们将充分利用我们的规模、全球影响力和市场准入路线以及数据资产，成功地执行我们的收购战略。”

McAfee提交的文件指出，预计筹集资金1亿美元（在披露筹款目标之前经常会用这个金额作为占位使用）。

大约十年前，英特尔以76亿美元的价格收购了McAfee，如今IPO将让McAfee重返股市。根据文件显示，英特尔仍然拥有McAfee 49％的股份，此前在2017年将控股权出售给TPG Capital，私募股权公司Thoma Bravo也在2019年通过收购少数股权加入其中。

McAfee计划在纳斯达克上市，股票代码为MCFE。摩根士丹利（Morgan Stanley）和高盛（Goldman Sachs）担任主要的账簿管理方。