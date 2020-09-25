中睿天下完成B轮近亿元融资，能力价值型厂商受市场追捧

2020年9月25日，中睿天下宣布完成近亿元人民币的B轮融资。本轮融资由网络安全领域专业基金元起资本领投，A股上市公司信雅达旗下基金跟投，融资将主要用于加大产品技术研发投入、解决方案体系化发展、市场品牌建设等方面。

至顶网网络与安全频道 09月25日 综合消息：2020年9月25日，中睿天下宣布完成近亿元人民币的B轮融资。本轮融资由网络安全领域专业基金元起资本领投，A股上市公司信雅达旗下基金跟投，融资将主要用于加大产品技术研发投入、解决方案体系化发展、市场品牌建设等方面。中睿天下前轮次投资人为蓝湖资本、华创资本。

中睿天下是以“实战对抗”为特点的能力价值型网络安全厂商。基于核心团队近20年的一线攻防实战经验和对政府、能源、金融、交通等行业业务的深入研究，中睿天下专注于通过「攻击溯源」技术构建面向实战对抗的新一代高级安全防护体系，帮助政企用户显著提升网络安全监测预警、分析研判、态势感知、攻击溯源以及应急处置等能力，有效应对来自外部专业组织和势力的高强度网络攻击。

中睿天下联合创始人魏海宇介绍，网络攻击溯源区别于传统防护理念，它从攻击者视角出发，通过场景化建模和自动智能化分析，将不同时序、不同部位的攻击碎片重组为攻击事件，并对攻击者手法、目的、身份、背景等进行深度溯源，最终实现精准、高效的威胁发现和应急处置，从而使用户具备在网络空间安全「强对抗」背景下的必要能力。

基于网络攻击溯源技术，中睿天下已经自主研发了针对web、邮件、主机、网络、东西向流量等不同技术场景的系列产品，以及网络态势感知及流量调度管理的解决方案。深度契合资产风险梳理、攻击检测、信息联动、业务监测、事故取证、安全取证、安全运营等网络安全日常作业流程，帮助用户有效解决网络安全日常运营过程中的实战问题。

中睿天下的全系列产品及解决方案已经广泛地应用于政府、能源、金融、国防、电信、教育、互联网等行业数百个高端用户的核心业务当中，成为对抗已知威胁和未知威胁的主要手段。

作为专注于大安全领域的专业化基金，元起资本具有丰富的产业经验和产业资源。元起资本合伙人万熠认为：在网络安全行业从解决合规性需求向追求“实战效果”过渡的大趋势中，我们非常看好中睿天下在“能力型”市场中未来的表现。中睿天下核心团队有着丰富的攻防实战经验，从攻击链的各个环节入手，在产品中通过实战视角融入NDR、机器学习、SOAR、MDR、UEBA等新技术手段，切断攻击链条中的关键过程，从而能够有效发现并防御高级威胁。除了技术和产品的领先性，公司近年的市场表现也较为优秀。我们相信公司能够更好地保障客户的关键基础设施，核心业务及数据，在攻防对抗中为广大客户保驾护航。

作为中国知名的金融科技上市公司，信雅达在金融行业具有二十多年深厚的行业积淀。信雅达网信基金认为：市场参与各方对网安防护手段的实际效果越发看重，因此，这既是网安市场向成熟化发展的趋势，也是对网安企业真正实力的“大考”时代。中睿天下在这场“大考”中表现优异：公司以安全效果为硬实力证明，相继拿下安全要求极高的大型央企等标杆客户，同时实现了营收、利润、规模的大幅提升，并不断在产品中融入前沿新技术。团队所表现出的技术储备、持续创新能力和市场拓展能力给以我们极大的信心。金融行业向来对安全具有强需求，在实战攻防中表现优秀的网安企业必将获得广阔的发展机遇，作为投资方我们也将全力给予相应支持。