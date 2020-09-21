华为首家“懂行”体验店 为企业级用户带来全新“玩法” 

今后，企业客户也可以像体验消费电子产品那样来“体验”行业场景化解决方案，这是业内首次将企业级解决方案以消费级体验方式呈现在客户面前的全新“玩法”。在华为“懂行”体验店中最引人瞩目的是100+行业场景化解决方案全面上新。

2020年可以说是不平凡的一年，外部环境的加速变化，相信大家都感同身受。同时，我国今年首次提出了“新型基础设施”这一概念，意在通过信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施的建设来推动产业升级和千行百业的数字化转型进程，成就我国数字经济发展的新动能。另外，以5G、云和人工智能为代表的新一代数字技术，正在各个应用场景中发挥出越来越重要的作用，这也验证了“新基建”的重要意义与价值。而要真正进入数字经济时代，数字化转型始终是各行各业绕不开，也必须认真考虑的问题。

如今，数字化转型已经进入到一个关键时期，尤其是在疫情的冲击下，让很多企业被迫调整和改变了以往的业务运营模式，如线上业务爆发性增长，给以往企业业务支撑系统提出了新的要求。这也正是需要充分发挥数字化转型为企业带来真正价值的关键时刻。

而对于千行百业的传统企业而言，若要真正实现数字化转型并非一夕之功，也绝非易事，摆在企业面前首当其冲的问题就是，懂业务的人员不懂数字技术，而懂技术的服务提供商又未必懂业务，两者之间存在很大鸿沟。因此，企业在转型初期很难真正利用先进的数字技术为核心业务和生产系统带来本质上的提升。

“懂行”体验店真的来了

面对这样的窘境，我们不得不承认一个常识，那就是专业的事情还是要交给专业的人去干，这样效率才会最大化。那么谁既懂行业业务又懂数字技术，并能将两者相融合呢？答案其实就在华为推出的首家行业数字化转型线上体验店——“懂行”体验店当中。

今后，企业客户也可以像体验消费电子产品那样来“体验”行业场景化解决方案，这是业内首次将企业级解决方案以消费级体验方式呈现在客户面前的全新“玩法”，这不禁让人耳目一新。

在华为“懂行”体验店中最引人瞩目的是100+行业场景化解决方案全面上新，其中涵盖智慧政务、配电物联网、智能矿山、预制模块化数据中心、智慧传媒、智慧互联网、智慧交通、智慧教育、智慧港口、智慧机场、智慧医疗、智慧工厂、智慧勘探、智慧银行等众多细分行业场景解决方案，让用户可以轻松对位自身业务需求。

何为“懂行”

对于“懂行”，华为中国政企业务总裁蔡英华指出，“懂行”并不意味着要比企业更懂每一个需求，没有任何公司能够100%满足客户的需求。“懂行”需要的是不断深入到行业的生产决策系统中去、理解关键业务场景转型的需求。“懂”这个字是关乎“内心”的，唯有躬身入局，沉浸其中，才有能力将技术应用与业务需求相融合，变成真正创造价值的行业场景化解决方案。

华为中国政企业务具备领先的技术和项目积累，通过深耕政企行业十余年，磨炼出能精准识别企业生产、决策等核心业务场景痛点和需求的能力，聚集了一大批“内行”的合作伙伴，打造了百余个场景化解决方案。

例如在交通行业中，源于在交通行业的持续深耕和实践积累，华为认为，交通“新基建”应构建数字化感知、泛在联接、数字平台、智慧应用的体系，强化数字技术的持续深度应用，加速实现交通运载工具、装备、路网、枢纽、场站等交通基础设施的数字化，对人、车、路、环境、信息等交通要素能够全面感知和泛在联接。同时，在确保信息安全基础上，利用融合多种新技术打造的数字平台，打破信息孤岛，实现云、边、端协同的数据融合与共享，进而构建“智慧应用”，从而加速交通行业数字化转型的进程，实现交通安全、效率、体验的全面升级。

在制造行业中，得益于自身的成功经验和多年的行业深耕，华为已经成为制造行业的“懂行人”，并携手合作伙伴推出了智能矿山联合解决方案，这正是各方技术、经验、资源优势组合的结果。凭借对矿山领域的核心业务和生产系统深刻的理解，华为通过引入5G、云、AI等数字技术，最终打造出了“3个1+N+5”（矿山一张网、一朵云、一平台，N个应用，5个中心）的创新架构。

以上这些行业定制化解决方案只是华为为成百上千个行业细分场景方案中的冰山一角。对于华为而言，始终把自己定义为行业数字化转型的底座，而每年通过压强式的研发投入，让华为在5G、云、AI等领域保持着持续领先，因此华为才能更有底气的以“懂行人”身份携手更多“内行”伙伴，不断协同打造出聚焦行业核心业务需求的场景化解决方案。而更多更全的行业解决方案也将不断展现在华为“懂行”体验店当中，并期待与行业用户的进一步实践与探索。

正如蔡英华所说，各个行业业务迥异、数字化转型需求千差万别，如果没有长期耕耘且全身心投入其中，不可能发现核心业务的场景化痛点，更无法与企业在同一频道对话，难以共同创造出数字化转型的价值。而要做到“懂行”，唯有切身参与、沉浸其中，才有能力将技术应用与业务需求相融合，形成真正创造价值的行业场景化解决方案。

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