以快智胜，以稳智远 新华三极智Wi-Fi 6助推“新基建”向全场景落地 

2020年可谓是Wi-Fi 6的发展元年，4K/8K视频、AR/VR、物联网等新兴应用场景给无线网络带来了新的需求与挑战。Wi-Fi 6作为新一代无线局域网技术标准，具备高速率、多并发、大容量、低功耗、低成本等技术优势。

至顶网网络与安全频道 09月11日 北京报道：2020年可谓是Wi-Fi 6的发展元年，4K/8K视频、AR/VR、物联网等新兴应用场景给无线网络带来了新的需求与挑战。Wi-Fi 6作为新一代无线局域网技术标准，具备高速率、多并发、大容量、低功耗、低成本等技术优势。同时，“新基建”的提出与落地，更加快了5G基础网络建设的进程，而5G与Wi-Fi 6之间将是何种关系，又将如何演进？

Wi-Fi 6对比上一代无线局域网标准Wi-Fi 5无论是在性能还是功耗方面都有较大提升，尤其在速率与多并发方面提升显著，这些新的特性也将给用户的实际业务带来更多的帮助。IDC助理研究总监胡向东指出，“Wi-Fi 6发展空间巨大，未来Wi-Fi 6将通过广泛连接、极致体验为企业提升效率、优化流程、创新业务等多方面带来巨大价值。并建议企业在Wi-Fi 6的部署过程中，应该从业务驱动的角度出发规划建网，选择更适合自身业务发展的技术路线，渐进式的对现有网络进行改造与升级。”

当前，新基建正在加快实施与落地，而以5G为代表的基础网络作为新基建的重点建设领域，未来将与Wi-Fi 6网络呈现出何种关系，两者将如何实现共生共存？对此，北京邮电大学经济管理学教授、博士生导师、学术委员会主席曾剑秋表示，“5G与Wi-Fi 6技术的相互融合将是未来趋势，应用方向将聚焦全场景化，并将成为未来网络智能化发展的重要载体。而未来在整体网络建设中，也将采取广域网为主，局域网为辅的混合式组网方式。”

“极智Wi-Fi 6”：以快智胜 以稳智远

“新基建”来临，联接面临巨大挑战，这些挑战源于实际场景的业务需求，其一，追求极致速率；其二，追求超低延时；其三，海量联接需求；其四，业务融合需求，多种泛联接技术因场景、业务的不同将被融合使用，而大数据分析等能力更需要上层应用和基础联接相互融合，才能真正发挥出其最大价值。

新华三集团网络产品线副总裁刘宜平指出，Wi-Fi 6时代，新华三极智Wi-Fi 6将围绕“以快智胜，以稳智远”，以极致速率胜任全场景业务对联接的挑战，以稳定可靠的联接保障客户业务长久发展。另外，刘宜平表示，“未来，新华三Wi-Fi 6将与5G技术相互补充，携手为新基建打造数字联接基础。同时，新华三推出的‘极智Wi-Fi 6’不但具备极致速率、超低时延等传统特点，同时还将更具有竞争力：首先，极低的建设成本，以高密场景为例，单点Wi-Fi 6建设成本更低，可为更多用户提供优质服务；其次，覆盖更加精细化的场景，新华三Wi-Fi 6全系支持物联融合，可根据场景、业务任意扩展任何制式的物联网协议；再者，是业务使能，Wi-Fi建设不依赖运营商，数据自主可管，可根据场景以及需求快速开发相关业务；最后，新华三可以提供更短的Wi-Fi 6建设周期。”

Wi-Fi 6+5G+IoT融合网络架构

基于对场景和业务需求的深入理解，新华三可以提供融合Wi-Fi 6+5G+IoT的网络架构，最大程度保证网络构架的弹性及Wi-Fi 6、5G、物联网络的灵活扩容，降低整体网络的建设成本。同时通过打通不同连接之间的数据壁垒，实现全域数据的联动，进一步降低管理及维护的成本，为业务使能夯实基础。同时，借助无线智简运维还能够对Wi-Fi、物联网及5G网络实现统一管理与维护。实现一张网络承载客户的各种业务，满足不同业务应用场景需求，大幅提升企业生产与经营效率，为企业数字化转型提供可靠的基础连接，实现万物互联。

未来，新华三Wi-Fi 6+5G+IoT融合方案将进一步为“新基建”提供数字联接基础，助力全场景全行业业务的提升，不断促进社会经济发展，致力以科技提升用户的幸福感。