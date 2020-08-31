“IPv6+”，构建全场景的智能联接，支撑数字化未来

8月28日，2020中国IPv6发展论坛&第三期“IPv6+”产业沙龙在北京的下一代互联网及重大应用技术创新园成功举行。本次论坛分享了中国当前IPv6的研究新进展和商用部署成果，研讨基于“IPv6+”的创新技术未来在中国的发展方向。

8月28日，2020中国IPv6发展论坛&第三期“IPv6+”产业沙龙在北京的下一代互联网及重大应用技术创新园成功举行。本次论坛由推进IPv6规模部署专家委员会主办，由中国信息通信研究院、赛尔网络有限公司、华为技术有限公司联合承办，以“协同贯通、创新发展”为主题，汇聚了来自国家互联网信息办公室、工业和信息化部、国务院办公厅、国务院国有资产监督管理委员会、中国人民银行、国家广播电影电视总局、中国信息通信研究院、运营商、通信设备商、互联网企业、标准组织、高校、大企业等行业组织的20多位专家，共同分享中国当前IPv6的研究新进展和商用部署成果，研讨基于“IPv6+”的创新技术未来在中国的发展方向，共同推进IPv6在中国各行各业的规模化部署。

IPv6可以提供海量的IP地址，是万物互联必须的基础技术，也是我国新基建所需的关键基础技术之一。我国政府于2017年印发了《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》，明确提出要建成全球最大规模的IPv6商用网络，满足我国技术产业创新发展、网络安全能力强化的迫切需要，基于IPv6打造中国下一代互联网络。同时，随着5G、云计算和物联网技术的不断发展，泛在网络时代已然来临。海量的智能终端通过无处不在的网络连接无所不能的算力，将会是未来智能化社会的基础，这也导致网络的规模和复杂度剧增，对网络智能化的需求也与日俱增。为了满足未来泛在智能互联的需求，业界在IPv6基础之上创造性地提出了“IPv6+”，“IPv6+”以SRv6、网络切片、随流检测、新型组播和应用感知网络等技术为代表，结合智能化的“网络自动驾驶”创新技术，可以满足万物互联、千行百业上云带来的多云一网、智能联接、智能运营、智能运维等需求，实现真正的网随云动、万物智联。

中国工程院院士 邬贺铨

中国工程院邬贺铨院士，在“中国IPv6发展情况”主题发言中表示：“我们希望通过IPv6的创新能力开发，激发网络业务创新，提升网络服务质量。目前中国在这方面走的是比较靠前的，在国际有关标准化组织中，国内企业及研究机构在积极推动一些IPv6+新能力的标准化，希望通过这些标准化的工作，使得整个IPv6网络不仅仅能解决IP地址问题，而且能匹配新时代新业务的刚需，为网络运营商、内容提供商、以及最终用户带来价值。”

中国电信云网发展部总经理 冯杰

“SRv6作为IPv6+的关键技术，是一个新的网络承载协议，也是构建网络自动化的基石。尤其是在5G时代，我们非常看重SRv6的三层可编程能力，它会为今后的业务发展和应用推动带来非常丰富的场景。”中国电信云网发展部总经理冯杰分享到，“今年，中国电信在承载5G SA的STN网络上部署了跨厂家的SRv6/EVPN，我们已经实现了SRv6的全国基本覆盖。”

华为数据通信产品线总裁 胡克文

其后，华为数据通信产品线总裁胡克文在“打造IPv6+时代的智能IP网络”的主题宣讲中提到：“5G和云时代驱动网络朝着IPv6+发展，未来网络需要具备智能超宽、智能联接、智能运维能力。华为持续进行IPv6+创新，主导SRv6及网络切片标准的制定，提供全场景‘IPv6+’Ready的系列产品，加速全球运营商及行业的规模部署，引领智能IPv6+时代。”

中国信息通信研究院技术与标准研究所互联网中心副主任 赵锋

来自信通院技术与标准研究所互联网中心的副主任赵锋在“IPv6+技术创新工作组发展工作汇报”中指出：“依托我国IPv6规模部署进展的成果，加强基于IPv6下一代互联网技术的体系创新，整合IPv6相关技术产业链（产、学、研、用等）的力量，从网络路由协议、管理自动化、智能化及安全等方向积极开展IPv6+网络新技术（包括SRv6、网络切片、随流检测和BIERv6等）、新应用的试验验证与应用示范，不断完善IPv6技术标准体系，显著提升我国在IPv6领域的国际竞争力。”

“IPv6+的使命包括三个方面：基于IP可达性的高效跨域联接与业务部署；基于IPv6扩展头等机制支持更多种类的封装，满足新业务的需求；基于IPv6实现IP网络与应用的融合，提升网络价值。”来自IETF互联网架构委员会（IAB）的成员李振斌表示，“令人欣喜的是，近年来IPv6+创新和标准化稳步有序展开，取得了长足的进步，特别是SRv6的所有基础特性的草案都已经被IETF工作组接纳，SRH的RFC也已经正式发布，同时SRv6实现了规模化部署，满足5G和云时代新需求。”

除了运营商网络，千行百业的数字化转型已进入深水区。来自中国建设银行网络处高级专家鱼亚锋表示：“中国建设银行基于趋势、政策、业务的综合考虑，选择将骨干网从MPLS一步到位升级到SRv6，打造更加智能、灵活的智能骨干网，打破数据孤岛，使数据更加智能、灵活的在企业内流动，提升企业的组织效率和业务体验，使能智慧金融科技。”

图片来源：推进IPv6规模部署专家委员会

通过本次峰会，标准组织、运营商、设备商、大企业各方对IPv6及IPv6+产业的愿景使命、演进路径、标准化进展、商用部署等达成了更广泛的共识，为继续大规模深入推动我国IPv6的部署，持续共建IPv6+产业生态打下了坚实的基础。相信通过产业各方的持续积极推动，将进一步加快我国IPv6部署进程，IPv6+在各行各业的商业实践也将遍地开花。在未来，IPv6+将作为全场景智能联接社会的基石，助力我国实现万物智联，构建我国的数字化未来。