华为安全商业联盟2.0：做真生态，交真伙伴

近期，华为携手合作伙伴举办了以“促进安全产业发展，保护数字世界安全”为主题的2020华为安全商业联盟峰会，发布了《华为安全商业联盟章程》，并启动了“华为安全商业联盟2.0”，旨在联合领先的安全方案厂商、安全服务厂商一起建立网络安全产业的真生态。

至顶网网络与安全频道 08月14日 北京报道：近期，华为携手合作伙伴举办了以“促进安全产业发展，保护数字世界安全”为主题的2020华为安全商业联盟峰会，发布了《华为安全商业联盟章程》，并启动了“华为安全商业联盟2.0”，旨在联合领先的安全方案厂商、安全服务厂商一起建立网络安全产业的真生态，为客户提供具备国际竞争力的产品、解决方案和服务。

会上，华为公司战略部总裁张文林表示：“华为把网络安全和隐私保护作为公司的最高纲领，并构建了端到端的安全保障体系。华为将持续大力投入构建自身安全可信能力，并对外转化这些能力，积极与产业伙伴共同构建领先的安全解决方案。这个产业是百花齐放的复杂业态，并随着各行业数字化进程不断快速演进，需要一个健康有序的产业协作发展体系；华为支持有共同产业追求、在细分领域有独特竞争力的安全企业，作为我们的合作伙伴，共同发展，一起来使能安全可信的数字世界，实现商业共赢。”

从1.0到2.0

华为在2018年成立了“华为安全商业联盟”（以下简称：联盟），将细分领域安全企业汇聚起来，对有竞争力的安全产品通过系统地、有机地组合，形成完整的安全解决方案。经过两年探索，华为安全商业联盟已经从1.0发展到了2.0阶段，联盟不仅筛选出了一批志同道合的方案提供商，同时也引入了更加贴近客户业务的服务提供商，为最终客户提供优质高效的安全解决方案和服务。

华为安全产品领域总裁 宋端智

在峰会中，华为安全产品领域总裁宋端智表示，“在成立华为安全商业联盟之初，我们的初衷很朴素，就是要做好安全产业这个市场，而这个产业涉及到方方面面的产品品类及用户服务，华为历来都是聚焦做最擅长的产品，这就需要与安全产业内的合伙伙伴进行合作。而经过两年的探索与实践，目前华为安全商业联盟已经从最初的1.0发展到了今天的2.0阶段。”

据宋端智介绍，从1.0到2.0主要有几个方面的提升，首先，在供应商方面，对于联盟成员的产品竞争力、产品质量的要求从低到高了，把关更严了。其次，合作的深度由浅入深了，从以往的产品集成，到现在从产品的规划开始到技术共享和技术创新，甚至联合研发，包括联合的市场拓展，在各个层面都进行了深入的合作。另外，合作的范围也在从窄变宽，在合作的模式上也越来越丰富。从以往的局部和区域部分项目发展到统一、标准化的方案，最终服务伙伴可以基于这套方案做简单定制来交付给广大客户。

宋端智特别指出，“华为把安全商业联盟视作一个安全生态战略，其中集合了华为安全产品领域在生态发展的理念和思考，希望联合领先的厂商一起建立网络安全产业的真生态。最终，是要让客户看到一个紧密结合的集体，而不是只为投标拼凑在一起的松散组织。联盟将陆续发布一系列面向客户场景的联合解决方案，将不断进行深化合作，而华为携手合作伙伴是真正要把安全产业做大做强，当做大蛋糕之后，大家才能共享利益。”

互信互补，打造精品

杭州安恒信息技术股份有限公司董事长 范渊

远江盛邦网络安全科技股份有限公司CEO 权小文



作为联盟白金合作伙伴，杭州安恒信息技术股份有限公司董事长范渊表示，“能够真正意义上做到紧密互信、协同互补，并且具备强执行力的合作伙伴少之又少，而在与华为的合作中，可以说一年一个变化，从单一的产品平台到综合解决方案，再到相关行业标准的联合制定，最终形成真正有竞争力的行业解决方案。这些都是双方目标统一的结果，就是要给客户带来更高的价值。”

同时，范渊还表示，“在合作中，其实我们也从华为学到了很多东西，包括整个的产品管理体系，质量管理体系，国际化视野，真正的强执行力体系等等。通过与华为的这种合作，能够让我们双方持续地把各自优势更好的发挥出来。尤其是在云安全、大数据安全、互联网安全、智慧城市安全等方面，真正形成了长期、协同的合作共赢机制。未来安恒将与华为安全商业联盟的伙伴一起，共同打造安全产业的真生态。”

远江盛邦网络安全科技股份有限公司CEO权小文表示，“华为教会了我们做精品，抵挡住了各种诱惑。国内做网络安全的公司很多，但其中诱惑也很多，不管是物联网安全，还是5G安全，都是围绕TCP/IP协议来做，所以大家觉得什么都能做，这就导致做的很杂，做不出精品。通过与华为合作，让我们抵挡住了这种诱惑，就是不能盲目扩张，要把自己的东西做好、做精。目前盛邦接近400人的团队只做几个产品，包括应用安全、漏洞检测、资产管理和管控。在这些领域坚持做深做精，这样在联盟中给自己的定位就会很清晰。”

深圳竹云科技有限公司董事长董宁表示：“竹云与联盟伙伴以技术创新推动实践方案的迭代升级，推动“零信任”与IAM前沿理念场景落地，将信息安全防御方式由静态转向智能化、动态化，加强安全风险防控能力，助力智慧城市、数字政务等各行业数字化转型。”

服务是产品的灵魂，产品是服务的基础。只有将二者紧密结合在一起，才会产生正向的化合反应。北京时代新威信息技术有限公司总经理王新杰表示：“在华为安全商业联盟中，时代新威可以发挥服务优势，将联盟高质量、高可靠、高性能的安全产品和最终用户连接起来，为最终用户打造端到端个性化定制解决方案，保障最终用户安全建设能够100%发挥作用，产生价值。”

在宋端智看来，“安全领域覆盖的技术门类非常多，业界任何一家公司都无法独自完成所有安全细分领域的产品和解决方案。做大产业、做大市场，比做大华为自身份额更加重要。而要想真正做大做强安全产业，首先是要做好各自的分工，更加细化的分工才能给客户带来更大的价值。另外更要成就合作伙伴，让合作伙伴从中受益，这样才能真正形成一个健康持续的安全产业生态。”

面向万物互联的智能世界，华为将坚持做催化剂和粘合剂，通过利益共享团结一切可以团结的合作伙伴力量，为客户联合打造更加全面的安全解决方案，共同促进安全产业发展，保护数字世界安全。