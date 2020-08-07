Fortinet发布第二季度财报 推出超大规模数据中心和5G防火墙新品

网络安全厂商Fortinet昨天发布了高于预期的第二季度财报，但强劲的表现不足以阻止其股价在盘后交易中下跌。Fortinet提供的工具可以帮助企业简化大量防数据泄露系统的运转。

至顶网网络与安全频道 08月07日 编译：网络安全厂商Fortinet昨天发布了高于预期的第二季度财报，但强劲的表现不足以阻止其股价在盘后交易中下跌。Fortinet提供的工具可以帮助企业简化大量防数据泄露系统的运转。

该季度，Fortinet在不计入股票补偿等特定成本的每股利润为68美分，收入同比增长18％，达到6.155亿美元，此前华尔街预期的每股利润为65美分，收入为5.99亿美元。

Fortinet首席执行官Ken Xie在声明中表示，已经看到了市场对于Fortinet的SD-WAN产品以及远程办公相关安全产品的强劲需求。

“Secure SD-WAN占到了第二季度收入的12％，这是SD-WAN首次占到季度收入的10％以上。随着网络边缘遍及整个数字基础设施，我们相信，网络和安全将继续融合，最近安全访问服务边缘（SASE）市场的发展势头，是对我们的安全驱动网络方法的进一步验证。”Ken Xie这样讲到。

该季度Fortinet的产品收入为2.119亿美元，同比增长12％，服务收入为4.036亿美元，同比增长22％，该季度的总账单为7.115亿美元，同比增长14％。

Fortinet表示，预计下一季度每股利润在76至78美分之间，收入在6.3亿至6.45亿美元之间。华尔街早些时候预期第三季度每股利润为72美分，收入为6.243亿美元。尽管前景乐观，但Fortinet股价在盘后交易中仍然下跌了6％以上。

此外，Fortinet宣布推出了一款网络防火墙新品FortiGate 4400F，旨在保护超大规模数据中心和5G网络，其采用了Fortinet新推出的NP7网络处理器。

Fortinet表示，FortiGate 4400F提供了运营商级的网络地址转换功能，可以实现数据包传送网络，减少日志和审计跟踪的等待时间。而且，FortiGate 4400F为无线接入网络控制提供了4G和5G移动安全网关的规模化能力，从而让服务提供商可以构建大容量的网络，最大程度提高投资回报率。

目前，FortiGate 4400F解决方案的竞争对手主要是网络厂商，例如思科和Palo Alto Networks。

ZK Research分析师Zeus Kerravala表示：“超大规模数据中心和5G网络对安全的需求最高，可以满足用户和企业前所未有的需求。Fortinet提供的安全性能数据远远高于竞争对手的解决方案，可以让超大规模企业或组织有效地保护其业务。”