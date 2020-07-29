瞻博和A10网络第二季度业绩超预期

瞻博网络（Juniper Networks）和A10 Networks星期二发布了业绩报告，两家公司第二季度财务业绩均略高出预期。两家公司称，尽管宏观环境不确定，但需求仍保持稳定，两家公司认为长期的前景看起来还不错。

至顶网网络与安全频道 07月29日 编译：瞻博网络（Juniper Networks）和A10 Networks星期二发布了业绩报告，两家公司第二季度财务业绩均略高出预期。两家公司称，尽管宏观环境不确定，但需求仍保持稳定，两家公司认为长期的前景看起来还不错。

瞻博网络

瞻博网络第二季度的非GAAP净收入为1.163亿美元，同比下降17％，非GAAP摊薄后每股收益为35美分。收入为10.86亿美元，同比下降1％，分析师之前曾预期该公司本季每股盈利34美分，收入10.5亿美元。

瞻博网络首席执行官Rami Rahim在一份声明中表示，“我们在含6月的季度里看到强劲的需求。在技术差异和上市动作的推动下，订单量连续第二个季度获得增长。尽管全球宏观环境仍然不确定，但全球网络的战略重要性已变得十分清晰，我们对业务的长期前景充满信心。”

瞻博网络预计第三季度非GAAP每股净收入约为43美分，浮动5美分，预计收入约为11.25亿美元，浮动5,000万美元。

瞻博网络预计环比收入和收益将出现增长，在一定程度上是因为旗下的服务提供商和云垂直领域的实力所致，这些可能有助于抵消企业市场中的不确定性。首席财务官Ken Miller表示，“瞻博网络拥有‘健康的存量’，我们应对COVID-19相关供应链挑战的能力持乐观态度” 。

瞻博网络的业绩报告提到，公司的董事会已宣布将在9月22日派发每股20美分的现金股息。

A10 Networks

另外，A10 Networks也发布业绩报告称第二季度财务业绩略高于预期。

A10 Networks第二季度非GAAP每股净收益为9美分。收入为5250万美元，同比增长7％。华尔街分析师此前曾预期每股盈利8美分，收入为5210万美元。

A10首席执行官Dhrupad Trivedi在一份声明中表示，“ A10在业务模式转型方面取得持续进展，我们在不确定的环境里提高盈利能力。到目前为止，我们成功地应对了与新冠大流行及相关经济中断的挑战。尽管销售周期（尤其是在亚洲）拉长了，但需求仍然强劲。我们的全球足迹和客户结构成了重要及持久的竞争优势。”

Trivedi表示，A10通过改善北美和EMEA地区的表现可以弥补日本和亚太地区收入的下降。

此外，Trivedi还表示，“我们在服务提供商及其投资周期方面保持着稳固的市场地位，投资周期可达数年，并可在90天内应对不同需求水平的变化。”