Check Point发布第二季度财报 受疫情利好业绩超出预期

Check Point公布第二季度财报显示，该季度利润和收入均有增长，但收益低于分析师的预期水平。这家总部位于以色列的网络安全公司报告称，在不计入股票新手等特定成本的利润为1.964亿美元，合每股1.38美元，收入为5.056亿美元，同比增长4％。

至顶网网络与安全频道 07月23日 编译：Check Point公布第二季度财报显示，该季度利润和收入均有增长，但收益低于分析师的预期水平。这家总部位于以色列的网络安全公司报告称，在不计入股票新手等特定成本的利润为1.964亿美元，合每股1.38美元，收入为5.056亿美元，同比增长4％，华尔街此前预计的每股盈利为1.43美元，收入为4.882亿美元。

Check Point主要销售一系列旨在保护企业数据、网络、云和移动部署的软硬件安全产品，以及各种安全管理工具。

Check Point表示，其产品有助于在所有这些领域提供统一的安全性，防止可能危害敏感数据并造成严重业务中断的网络攻击——也就是所谓的“第五代”威胁。

该季度，Check Point的产品和许可销售、订阅销售和维护业务均超出预期，原因之一是新冠病毒促使许多企业加快了向云的转移，从而推高了对Check Point安全产品的需求。

在发布财报之后，Check Point股价下跌约1％。

Check Point创始人、首席执行官Gil Shwed表示：“尽管新冠病毒带来的影响日益增加，但在强劲的销售执行力的推动下，我们第二季度仍然取得了可观的业绩，这涉及多个类别和细分市场，包括云、端点和高性能网络安全等先进技术在内的多个类别和细分市场的销售额都有所增长。另外，我们还通过新推出的Quantum设备和CloudGuard系列扩展了我们的Infinity平台。”

据了解，Check Point的CloudGuard系列是2018年推出的一套安全工具，旨在保护企业的IT基础设施和软件即服务部署。

而SaaS部署保护的难度较大，因为SaaS是由第三方而不是使用SaaS的企业来托管的，挑战在于需要在每个SaaS厂商平台上分别实施不同的安全策略，这增加了人为错误的风险，尤其是对于那些采用了数十种不同云服务的企业。

“新的CloudGuard提供了云原生安全性，是一个完全自动化的平台，让客户能够利用云的速度和敏捷性，同时利用单一的安全管理界面保护部署和工作负载，”Shwed说。

最后，Check Point没有公布下一季度的指引意见，理由是目前疫情大流行所带来的很多不确定性。