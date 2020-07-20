5G时代 运营商网络将面临何种挑战和机遇

5G时代可以说给运营商网络带来了前所未有的冲击。随着5G的商业化落地，5G架构将连接亿级别的智能设备，网络流量增长会超过十倍之多，该架构需要展示强化的、更高程度的灵活性、敏捷性和自动化。

至顶网网络与安全频道 07月20日 北京报道：随着国内5G的正式商用，到今天已经有一年多的时间了，期间伴随着互联网、移动化等产业趋势的不断深入发展，给传统服务提供商业务带来了全新的挑战和机遇。目前，服务提供商正处于业务转型的关键时期，而这种转型始发于市场对业务提出的新需求，最终将在服务提供商的基础设施建设与升级中得以体现。而云计算、大数据、人工智能等技术的引入正在为运营商应对5G市场所带来的种种挑战提供技术保障。

运营商网络面临的挑战

5G时代可以说给运营商网络带来了前所未有的冲击。随着5G的商业化落地，5G架构将连接亿级别的智能设备，网络流量增长会超过十倍之多，该架构需要展示强化的、更高程度的灵活性、敏捷性和自动化，这在很大程度上依赖网络功能虚拟化 (NFV) 和软件定义网络 (SDN) 基础架构，以便实现按需扩展和部署网络功能所需的弹性，支持各种全新的移动应用程序。

由于还要满足5G终端低延时、高并发等需求，5G网络采用了更加密集的微基站部署方式，而每个基站实际上就相当于一个小型或微型的数据中心，兼具计算、存储、网络等能力。越来越多的分布式数据中心无疑增加了整网系统管控和维护的复杂性，其所需的管理成本正在削弱他们的赢利能力。

为了适应未来业务服务的多元化需求，运营商会将AI越来越多地用于自动化业务流程当中，业务应用层面也开始引入微服务及容器等相关技术，以便对业务应用进行更加细化的编排工作，而这些新技术的应用实际上也给传统数据中心网络从架构到管理维护等一系列环节提出了更高的要求。如，由于网络切片、微服务和容器等技术的融入，使得东西向流量急剧增加，依靠原有网络架构和方案已经不能很好满足对整网性能的保障。同时，数据中心云化转型，以及NSA和SA两种5G技术路径的共存关系，都给运营商后续的网络维护带来了不小的挑战。因此，更加智能和自动化的网络部署和运维管理方式必将成为未来运营商的首选。

此外，5G的大连接特性也带来了新的安全风险，比如大量物联网设备连接到5G网络中，会给安全带来极大的风险与挑战。安全边界在5G时代将变得更加模糊，入侵途径将极大增加，暴露在黑客面前的漏洞也会更多。

5G催生运营商市场巨大潜能

目前，虽然5G建设暂时让运营商收入放缓，成本升高，以及当前市场需求和用户付费意愿相对较少，对网络安全性的担忧等等这些因素都会延缓5G的快速落地，但同时我们也应该看到，供给侧所带来的全新机遇，比如5G建网和运维模式的转变所带来的创新空间，以及网络切片为运营商差异化运营创造的市场价值，这些都是可以预见到的现实机会。

另外，随着5G技术的不断发展也为物联网（IoT）创造了无限潜力，如工业互联网、智慧医疗、园区网络、中小企业对IoT解决方案的依赖均在逐渐增加。预计全球电信运营商将部署越来越多的NB-IoT和LTE-Cat M物联网网络。因此，在5G的催化下全球范围内的物联网项目和解决方案市场将不断得到拓展。与此同时，运营商网络需要在整网范围内重新考虑调整安全策略，而要解决好5G安全问题需要技术与管理同时发力，类似这样的安全服务等能力的提升也会给运营商市场带来新的业务形态和商业模式。

未来，运营商自身也将具备四大核心能力：保持网络资源优势的能力，针对新型业务需求进行服务创新的能力，引领和开发新的业务场景的能力，以及与生态系统建立平等密切的伙伴关系的能力。

运营商5G承载网络的基石

虽然说5G的确是给运营商业务带来了许多挑战，致使运营商不得不对现有IT系统进行改造与升级。但幸运的是，在保障运营商网络承载5G业务方面，目前市场中也有比较成熟的厂商方案可以选择，其中比较优秀的当属瞻博网络（Juniper）。为什么这么说呢？因为瞻博网络拥有成熟的硬件、5G架构升级方案同时兼并安全，能够从多个不同的角度为运营商提供5G网络所需的构建模块，最为重要的是其产品与方案完全是自主开发并不断演进来的，比如，面向运营商业务的SD-WAN组网方面，针对5G转型的从城域网、边缘到核心网络的解决方案，广泛部署的Contrail软件产品组合,等等，可以说在运营商业务支撑方面完全是瞻博网络的传统优势项目，无论技术成熟度还是系统兼容性都十分出色。

瞻博网络的SD-WAN解决方案所提供的可扩展平台可以帮助服务提供商在提高收益的同时，能够以更低的成本为用户提供基于意图驱动的业务成效。而可扩展性和策略控制，更是最大程度地提高了运营商网络的业务敏捷性。 瞻博网络一直强调SD-WAN的安全性及兼容性，认为安全的、混合型SD-WAN是广域通信的未来。瞻博网络不断通过提供具备集成网络服务的全面SD-WAN解决方案，来实现分支机构和现代WAN的转型，同时还提供全面的安全策略及解决方案，以确保运营商获得可持续的安全平台。更为重要的，不仅是安全性，快速部署与可维护性也已经成为5G服务交付的重要一环，服务提供商必须考虑在5G不断演进的过程当中对系统后续的部署与维护进行妥善规划。而瞻博网络刚好可以通过全自动连接实现SD-WAN和SD-Branch的快速、敏捷、自动化部署，从而确保运营商业务轻松实现部署和集中化编排。

瞻博网络全新的ACX接入和汇聚平台提供了5G时代所需的IPsec传输，能够确保实时性和带宽要求，瞻博网络还采用全新芯片对其MX系列5G通用路由平台进行设计，将帮助帮助运营商实现网络基础设施的转型。为使这些增强型基础设施更加完整，Contrail软件产品组合让运营商能够通过一个集成的软件组合，从管理单个设备转变为实现整体的自动化运营，从而简化网络的设计、实施和运营。

总之，为了更好地适应5G时代的业务发展需要，运营商必须要从基础设施保障层面入手，改造现有网络结构与框架以适应未来5G时代的分布式及核心网络需求。在这些方面，Juniper所具备的长期深耕于运营商市场所积累的产品与技术优势十分明显，通过提升运营商网络的灵活性、管理简便性，及安全可靠的数据中心网络解决方案为运营商承载5G业务提供了坚实的技术保障，从而有力支撑运营商在5G时代中能够更好地把握未来的发展机遇。

5G已至，转型正当其时。今后，新业态与新模式，新技术与新需求将同时向运营商袭来，而运营商也将在不断的转型与调整中，迎接挑战寻求机遇。