瑞数信息完成C+轮1.3亿元融资 —— 加大“AI+动态安全“投入布局千亿级中国信息安全市场

日前，中国Bots自动化攻击防护领域专业厂商瑞数信息正式完成人民币1.3亿元的C+轮融资，在疫情引发全球经济放缓、资本市场低迷的大环境下，瑞数信息圆满完成本轮融资，足见中国信息安全市场的巨大潜力和机会。

至顶网网络与安全频道 07月10日 综合消息：日前，中国Bots自动化攻击防护领域专业厂商瑞数信息正式完成人民币1.3亿元的C+轮融资，在疫情引发全球经济放缓、资本市场低迷的大环境下，瑞数信息圆满完成本轮融资，足见中国信息安全市场的巨大潜力和机会，也验证了资本市场对瑞数信息自主可控的“AI+动态安全”产品能力和业务前景的充分认可!

瑞数信息CEO余亮先生表示：“随着本轮融资的注入，瑞数信息将进一步推动动态安全与AI人工智能的深度融合，加大在业务、应用及数据安全领域的研发和创新投入，打造更加精细化、协同联动和智能的产品矩阵。同时，还将进一步拓宽市场、行业、渠道及企业级客户的广泛覆盖，并积极与云、大数据等业内知名服务供应商建立生态合作，构筑数字中国的新一代主动防御安全体系。”

作为中国动态安全技术的创新者以及Bot自动化攻击防护领域的专业厂商，瑞数信息在过去的一年交出了一份令人赞叹的答卷：亿元级的收入，300+头部标杆和关键基础设施企业客户，用户群广泛覆盖政府、金融、电信、医疗、教育、电力能源、互联网等众多行业和领域。全新升级的动态安全2.0产品体系不仅将瑞数信息的安全版图从Web端进一步拓展到包含移动端、云端及API安全在内的更广阔的业务和应用安全领域，更将安全能力从对新兴和未知威胁的防护，提升到可持续安全对抗的新台阶，帮助企业IT数字化进程更快速、更灵活、更持续，从容应对瞬息万变的安全威胁和挑战。

千亿级中国信息安全市场快速增长，进一步推动AI+动态安全发展与融合

近年来，网络安全法、等保2.0等多项国家信息安全领域的规范政策相继出台，促使企业由合规驱动转向攻防能力驱动。2020年，国家再次强调加快新基建的建设和产业升级，更是将信息安全推上了高速车道，几乎所有行业和企业，都不约而同地意识到企业数字化的现实意义和蓬勃发展趋势，网络安全不仅需要提供基础保障，更要充分应对5G、大数据中心、IoT、工业互联网等新兴业务场景下的技术挑战。IDC预测，至2022年，中国安全市场将达到千亿规模。

2020年，瑞数信息进一步提升“动态安全”与“AI人工智能”两大核心技术的协同效力，构建基于“行为”的主动防御体系：

- 建立用户行为AI大数据分析平台，提供基于“行为模式”的智能分析与识别能力，从而不再受制于复杂繁琐的攻击特征与行为规则，实现全链路智能行为追踪，提供攻击趋势预判，高隐蔽性异常行为透视，未知威胁行为溯源等更智能的安全分析，及时的处置建议和联动机制。

- 动态安全3.0战略升级，通过更变化多端且难以捉摸的动态安全机制迷惑攻击者，并通过更实时的安全预警及安全联防进一步缩短响应时间。以独特的“全仿真”技术形成动态“欺骗防御”能力，不仅提升攻击门槛，更加强了反制能力，在攻防格局中处于主动位置，同时结合安全预警与联防进一步缩短攻击响应时间。

产品三大新焦点，实现应用、业务及数据安全领域的全面延伸

1. 新一代应用安全产品- 由WAF走向WAAP

Gartner指出：到2023年，30%以上面向公众的Web应用程序和API将受到云Web应用程序和API保护(WAAP)服务的保护。瑞数信息在动态安全2.0产品体系之上，融合技术精华，提供ALL IN ONE 一站式WAAP解决方案，可以与本地和各类云端充分整合，支持WAF、Bots管理、API防护及应用层DDoS安全模块的独立或联合部署，提供多层级的联动防御机制，令企业在各类复杂的环境中，都可以轻松实现应用安全一体化防御。

2. AI智能业务反欺诈– 由Bots欺诈防护到智能业务反欺诈

从Bots自动化业务欺诈防护扩展至对团伙欺诈、手动欺诈等攻击手段的智能行为画像与防护。随着隐私保护的合规要求日益严格，瑞数AI智能业务反欺诈系统的行为识别模型，不需要涉及用户隐私或交易数据，即可协助企业高效打击互联网上各类帐号盗用、虚假注册及交易欺诈等恶意欺诈行为。

3. Risk Insight大数据风险分析– 聚焦数据威胁

瑞数Risk Insight大数据风险分析系统，是针对数据威胁的专业分析系统。和传统只以告警为出发点的安全产品不同，系统基于每个用户全量的历史行为数据自动生成各类针对业务及数据威胁的“行为模式”，自动发现和识别重要行为数据节点，无需维护复杂的行为规则或不断调整阈值;全方位覆盖用户在业务和应用中的所有关键行为，完整还原攻击者的行为轨迹，并提供灵活精准并具备自我学习能力模型的检测能力，实时发现外部入侵、内部窃密与业务舞弊等数据及业务威胁行为。

未来，瑞数信息还将加大IoT和工业互联网领域的安全技术投入，重点建立云SaaS安全服务平台，发展云原生技术，帮助企业平滑、快速、渐进式地落地上云之路。打造具备智能学习能力的安全大数据分析与响应平台，实现企业智能自动化安全运维。

瑞数信息CEO余亮表示：“安全威胁充满未知和不确定，只有持续不断的对抗变化，才能从容应对未知。这正是瑞数信息所拥有的技术能力!未来，瑞数信息将持续通过技术创新构建公司核心竞争力，全力为每一位用户提供全面的网络安全保障。同时，瑞数信息也将持续为构建安全、健康、有序的网络环境，做出积极的贡献。”