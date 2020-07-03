快、稳、智——浪潮网络发布Wi-Fi 6新品

日前，浪潮网络对外推出了多款Wi-Fi 6新品，都是基于SDN为代表的新一代网络技术推出的全场景化产品，具备3倍带宽提升和4倍并发用户接入等特性，能为政企办公、高校教学、智能化生产等业务场景提供更加稳定、安全、可靠的网络连接能力，从而赋能政企客户向数字化、网络化、智能化转型升级。

Wi-Fi 6与5G相互补充

提到Wi-Fi 6新品，我们往往会联想到另一个热门的无线技术5G。同样都是无线，现在都5G了，还要Wi-Fi 6吗？答案是肯定的，当然还要。

其实，Wi-Fi 6与5G不是相互替代关系，两者有各自不同的特点，都有各自适用的应用场景。Wi-Fi 6（802.11 ax）是第六代Wi-Fi标准的简称，吸收了大量的5G关键技术，比如MU-MIMO等。Wi-Fi 6相比Wi-Fi 5，也就是路由器商品标签上提到的802.11 ac，网络带宽提升4倍，可同时连接更多的设备，覆盖范围扩大20%，网络时延从平均30ms降低至20ms，网速更快，同时兼容过去的Wi-Fi标准。

就核心技术来说，Wi-Fi6和5G都采用了MU-MIMO SDN和OFDMA技术，通过这两个技术让带宽显著的提高，包括接通密度容量都比以前大将近四倍。但如果比较Wi-Fi6和5G会发现，Wi-Fi6在功耗、数据的安全性方面和5G相比还是有自己的优势的，尤其是在数据的可维护性和安全性上。因为Wi-Fi6数据安全是企业自己来管理，也就是企业自己在经营或者运维网络，很典型的如校园网。而对于5G来说，运营维护是运营商，有可能让企业内网的数据暴露在公网之上，这对数据的私密性或者安全性而言是个挑战。正是基于这个原因， Wi-Fi6更适合于企业用户。

而就应用场景来说，虽然Wi-Fi6和5G两个都适用于高带宽的场景，但具体而言，如果需要比较大的带宽接入，Wi-Fi6支持室内场景高密度终端的接入，而5G集中在室外场景海量的连接，如车联网。

在覆盖方面，Wi-Fi6主要以室内为主（基于成本和功耗的考虑也会有室外的AP）。相对而言，5G在室外覆盖更容易，而且随着5G带宽的增强加大，所以它的覆盖范围比4G减小了很多，导致5G的基站非常密集，因此两者有不同的侧重点。

基于上述比较可以发现，在5G备受追捧的同时Wi-Fi 6产品依然还是大有作用。据IDC预测，2020年Wi-Fi 6进入普及元年，仅在中国市场的规模就将接近2亿美元。

发挥后发优势

在无线网络产品上，浪潮网络起步比较晚，但这恰恰让其少了很多负担，从一开始就可以站在前沿技术上来考虑和设计自己的无线产品。比如，浪潮网络并没有采用很多传统无线网络产品经常采用的集中式，而是直接上云。

“浪潮网络无线产品有三个特点：一个是云化AC，就是直接上云，用云的方式来做AP和AC的统一管理；第二个是实现IOT的融合，把物联网和网络结合在一起；第三是实现智能化分析，通过网络数据真正给客户数字化应用提供帮助。” 浪潮网络产品总监刘绍洋说。

刘绍洋介绍，浪潮网络无线产品的管理由三部分组成：一是无线云管理平台，可以是私有云也可以是公有云，采用云化部署方式，AP和AC的管理都在云管平台上进行。第二个是大数据分析平台，它嵌在云平台中，对AP收集上来的信息进行统一的分析和管理。第三个是边缘网关，部署在办公楼边缘，通过它实现对本地网络的管理。

刘绍洋解释说，这个边缘网关的设计对于改善用户体验发挥了很重要的作用。比如，云平台如果部署在公有云上或者部署在用户的总部，这个时候就会因要穿越公网带来性能损耗，用户体验非常差。而部署边缘网关来负责本地的AP或者是物联网设备的管理，就避免了这个问题。

智慧联接新网络

本次浪潮网络发布的Inspur IAP5900系列第六代无线产品中，IAP5920w是一款适用于酒店客房、宿舍、病房、办公室的高性能、高并发面板型AP产品，可在不破坏墙面装修的情况下安装在接线盒上。而IAP5920i则是针对企业级无线局域网应用，适用于壁挂，吸顶等多种安装方式。剩下的两款是可同时工作在2.4GHz和5GHz频段的AP产品。其中IAP5921i支持室外环境，提供更大的覆盖范围和无线信号覆盖效果，特别适合城市郊区及广大农村、港口的无线宽带接入应用。还有高可靠，高性能的三频 802.11ax AP 产品IAP5930i，提供优异的高并发接入能力，适用于学校，医疗、酒店，企业办公及商超等高密度环境的 Wi-Fi 覆盖。

刘绍洋说，这些产品具有全场景化、云化、智能化的特点。所谓“全场景化”是指，在这几个AP覆盖了绝大多数应用场景，如室内、室外、企业办公、医疗教育、智能制造等都可以全部覆盖。所谓“云化管理”是指管理放在云上（包括私有云和公有云）和采用云的方式方便扩充（一个集群最多可以管理十万个AP）。所谓“智能化”指产品有内置矩阵式的智能天线，提高覆盖距离和信号，还可以省电和支持快速漫游，这是浪潮AP的特性。“智能化”还体现在产品的可视化管理和智能的运维以及大数据的分析能力。比如，通过无线大数据分析对来进行用户行为轨迹的追踪和人力热图，如果是某个地方出现非常多的人员的聚集，会做预警。

此外，浪潮无线产品还融合了SD-WAN功能，可以对网络的带宽进行实时的检测，并根据多条广义网选择最优的路径规划，来实现业务传输的高可靠性。

值得一提的是，最新发布的AP产品还是浪潮网络实现“智慧联接新网络”的重要组成部分，将与浪潮网络数据中心、企业网等产品做进一步整合，在已经推出的智慧医疗、智慧校园等解决方案中落地。

浪潮网络方案部总监李金光表示，依靠OFDMA技术，浪潮网络的Wi-Fi 6技术目前可在密集教学环境中提供高吞吐量、低延迟的网络，以支持每个教室的多个孩子通过VR电子课堂进行学习,避免因带宽和丢包产生卡顿而导致眩晕以及教学不连续的问题。而在生产车间中，浪潮网络通过无缝漫游技术，满足高速移动的AGV小车 7x24小时连续运转的需要；一方面打造毫秒级时延和零丢包的Wi-Fi网络，支撑生产业务不中断，推动工业生产从传统以人为主的劳动密集型走向自动化、从固定的生产流程走向灵活的柔性制造，从而降低生产成本、倍增效率，带来更强的竞争力。