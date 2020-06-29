重磅！中国网络空间安全协会发布《2020年中国网络安全产业统计报告》

在中国共产党建党99周年之际，6月29日，中国网络空间安全协会（以下简称“协会”）发布了《2020年中国网络安全产业统计报告》（以下简称“《报告》”），共有4000余人出席线上发布会。《报告》对国内绝大多数具备网络安全技术和产品自有研发能力的网络安全企业进行了梳理、统计和分析，力图全面、客观、清晰地反映我国网络安全市场规模，对系统了解我国网络安全产业发展概况具有重要参考价值。

协会自2019年以来，组织开展了深入的行业调研工作。为进一步发挥好协会参谋助手和桥梁纽带作用，更好地为产业发展服务，协会首次组织数世咨询等国内具有长期开展网络安全行业调研分析经验的第三方调研机构，经过四个月的大量沟通及调研工作，并征求多方专家意见，形成了此份报告。

《报告》首次将网络安全产业市场规模分为四个统计口径，从“行业总收入”“业务总收入”“技术、产品与服务总收入”“技术、产品与服务纯收入”四个维度分别进行统计，为客观清晰地反映我国网络安全产业的真实状况提供参考。除此之外，《报告》对网络安全业务分类占比情况，网络安全企业收入水平、业务类型、区域分布、上市企业、从业者以及网络安全风险与战略投资趋势等情况进行了分析描述。在此基础上，提出对未来我国网络安全产业的相关发展建议。

据悉，《报告》调研对象700余家，交流访谈500余次，查阅资料5000余份次。在我国网络安全市场规模总体量相对较小的前提下，调研结果能够比较准确地反映我国网络安全产业的真实情况，相关前景预测和产业发展建议，基于调研团队对网络安全行业从诞生到快速发展的多年观察，既可以为相关主管部门制定产业政策提供参考，为网络安全企业制定战略规划提供依据，也可以为市场投融资等重要活动提供数据支撑。

中国网络空间安全协会秘书长李欲晓表示，促进行业的发展和技术的进步是行业协会的初心和使命。任何领域、行业或产业的发展都离不开对历史、现状的准确把握和判断，并以此作为产业健康发展的风向标和指南，此为中国网络空间安全协会发布《2020中国网络安全产业统计报告》的核心立意所在。报告也参考了国内很多研究机构和兄弟行业组织、联盟的相关报告。由于网络安全技术与产业的碎片化和复杂性，报告对国家网络安全产业做出的调研统计分析还很有限，这主要表现在本次统计报告发布内容主要针对的是网络安全产业的运营情况，关系网络安全产业发展未来的技术趋势、市场环境、政策法律、支撑能力等数据分析尚需要进一步调研完善；产业统计仅集中于供给侧能力的初步分析，还缺少对需求侧的调研统计；特别是我会第一次发布此类报告，还需要在机制和能力上逐步完善，扩大调研对象，形成常态调研统计，深入研究分析产业发展特点和规律，逐步完善调查统计工作的准确性、实用性、时效性，为政府宏观决策、产业发展和技术进步提供有力支撑。

今年是“十三五”规划收官之年，也是“十四五”规划起步之年，下一步协会将与会员单位、广大业界同仁、专家学者一道，把产业统计工作常态化、系统化，摸清产业底数，为网络安全产业的健康和可持续发展继续贡献力量。