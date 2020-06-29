年中盘点：2020年最炙手可热的10家网络初创公司

2020年对于IT行业来说有很多惊喜和很多挑战，新冠病毒大流行迫使全球很多企业关闭了办公场所，员工不得不在家远程办公。企业网络汇集了来自总部、分支机构和一些远程员工的流量。现在，企业网络领域正在发生流量和使用模式上的巨大变化。

2020年对于IT行业来说有很多惊喜和很多挑战，新冠病毒大流行迫使全球很多企业关闭了办公场所，员工不得不在家远程办公。企业网络汇集了来自总部、分支机构和一些远程员工的流量。现在，企业网络领域正在发生流量和使用模式上的巨大变化。

而企业对自动化的需求正在以前所未有的速度增长，这让我们看到了一线希望。企业需要能够更轻松地联网，因为最终客户需要为他们的IT环境提供更多自动化和灵活的使用模式，因此取消某些手动任务也是企业网络领域的一大趋势。随着自动化技术的发展，云计算不断普及，特别是解决方案提供商帮助客户适应正常的、未来的网络新需求时，推动着一些网络新星开始崭露头角。

下面就让我们来看看2020年最热门的这10家企业网络初创公司。

128 Technology

联合创始人、首席执行官：Andy Ory

128 Technology成立于2014年，后来更名为Primary Networks II。这家网络初创公司专注于SD-WAN、边缘和安全产品，提供的软件路由器和网络平台为以硬件为中心的企业网络市场提供了一个物有所值的选择。

128 Technology位于美国马萨诸塞州伯灵顿，长期以来一直以“企业家”的方式与渠道展开合作。这家渠道友好的提供商在去年夏天任命了Mark Vella担任业务开发和联盟副总裁，随即认命了新的渠道负责人。5月，128 Technology推出了针对远程办公场景的一系列更新，包括Session Smart Router 4版本，主要对SD分支、远程办公和5G这三方面进行了增强。

Alkira

联合创始人、首席执行官：Amir Khan

多云网络初创公司Alkira今年进入企业网络市场。Alkira的两位创始人分别是首席执行官Amir Khan，以及他的兄弟、担任CTO的Atif Khan。两人还共同创立了SD-WAN提供商Viptela，该公司于2017年被思科以6.1亿美元的价格收购。

Alkira提供的Cloud Services Exchange（CSX）是一款统一的、按需提供的产品，让云架构师和网络工程师在几分钟的时间内构建和部署多云网络。Alkira表示，Alkira CSX是以一种即服务的形式提供给云网络的，客户可以根据业务需求灵活地打开或者关闭服务，而不需要前期的购买成本。

Alkira在高级销售总监Danielle Kramer的带领下进入市场。

Apstra

首席执行官：Mansour Karam

基于意图的网络先驱Apstra是一家100%专注渠道的公司，致力于在大型企业数据中心（包括来自思科、Dell EMC、Aruba、HPE、Arista等各种厂商设备）整个网络中实现数据中心运营的自动化。

Apstra总部位于美国加州门洛帕克，在2019年聘请了两位行业资深人士推动工程设计和全球业务开发，包括前Extreme Networks联合创始人Herb Schneider担任工程副总裁，以及David Butler负责全球业务开发。3月，这家成立6年时间的初创公司在全球合作伙伴营销总监John Atchison的带领下，启动了第一个正式渠道计划，即Apstra Partner Advantage Program。

Cato Networks

联合创始人、首席执行官：Shlomo Kramer

云网络和安全提供商Cato Networks是一家100%专注渠道的公司，向市场推出了集成边缘SD-WAN、全球网络骨干网和网络安全服务的云服务。

Cato Networks位于以色列特拉维夫，成立有5年时间，已经获得了最大一轮融资，使得总融资金额超过2亿美元，此前Cato Networks的渠道业务在2018年至2019年期间同比增长了近500％。去年，Cato Networks面向所有合作伙伴（包括主代理、子代理、VAR和MSP）启动一项全球合作伙伴计划。

Containous

首席执行官：Emile Vauge

Containous成立于2016年，在DevOps知名人物Emile Vauge的带领下，以一种不同的云原生网络的方式进入市场。这家位于美国旧金山的初创公司提供了一款多云网络管理平台，让企业能够更轻松地处理云应用、微服务和API网络。

Containous的口号是“Make Networking Boring”，吸引了多家财富500强企业成为其客户，包括Apple、Bose、eBay和Expedia。根据Crunchbase的数据显示，这家渠道友好型公司到目前为止已经筹集了1100万美元的资金。

For2Fi

联合创始人、首席执行官：Andrew Gregoire

For2Fi成立于今年4月，是因为前MSP拥有者、For2Fi联合创始人及首席执行官Andrew Gregoire发现了一个市场空白，即缺少商用的LTE解决方案。

在总代理Telarus的帮助下，这家总部位于美国马萨诸塞州福尔里弗的初创公司将无线LTE产品引入渠道，这个领域此前一直因为成本太高、难度太大而没有多少解决方案提供商涉足。Gregoire表示，For2Fi的高速无线服务非常适合那些没有网络连接、或者需要立即连接网络的企业。与市场上的同类产品不同，For2Fi的无线产品并不局限于针对备份场景。

For2Fi表示，将专门通过渠道进入市场。

Kentik

首席执行官：Avi Freedman

前身是CloudHelix的Kentik从6年前就开始提供自己的网络智能平台了，让企业能够获得更高的可见性，以及对互联网、私有数据中心或者公有云环境的 性能和安全性的洞察。这家位于美国旧金山的初创公司于2017年启动了正式渠道计划。

5月，Kentik表示，已经在Vistara Capital Partners领投的融资中获得2350万美元，其他投资方还包括现有投资方August August Capital、Third Point Ventures、DCVC和Tahoma Ventures，这次融资也让Kentik的总融资金额达到6170万美元。

Lumina Networks

首席执行官： Andrew Coward

Lumina Networks于2017年进入市场，脱胎于被收购的博科公司。Lumina Networks收购了博科的SDN技术，提供了用于交付5G的、基于OpenDaylight的SDN控制器产品和服务。Lumina Networks以开源的网络技术闻名，这种技术可以简化和自动化异构网络。

Lumina Networks位于美国加州圣何塞，于2019年10月启动了Lumina Partner Program合作伙伴计划。Lumina Networks表示，该计划由五层组成，通过打造创新的网络解决方案让合作伙伴得到新的收入机会。

PacketFabric

首席执行官：Dave Ward

PacketFabric成立有3年时间，致力于为可扩展的、专有的连接提供“网络即服务”平台。根据Crunchbase的数据显示，到目前为止PacketFabric总共融资了1亿美元。 PacketFabric曾在1月份表示，PacketFabric的托管云连接平台可提供了更高的容量，降低了每月经常性成本，是对AWS、微软Azure、Google Cloud Platform和Oracle Cloud等公有云的补充。

PacketFabric位于美国加州卡尔弗城，于4月份任命前思科首席技术官兼首席架构师Dave Ward担任首席执行官。

Samsara

首席执行官：Sanjit Biswas

物联网专业公司Samsara于5年前成立，创始人Sanjit Biswas和John Bicket曾是在云网络公司Meraki（后来被思科以12亿美元的价格收购）工作过的同事。两人共同创建了渠道友好的Samsara公司。

Samsara位于美国旧金山，提供的硬件和软件产品可为车队管理和资产跟踪提供实时可见性和分析。根据Crunchbase的数据显示，到目前为止，这家初创公司已经融资了9.3亿美元。Samsara称，有超过15000家企业——包括小型企业，以及财富500强企业——正在使用Samsara的技术实现手动流程的自动化以改善企业运营。