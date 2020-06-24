第四届世界智能大会“云上”启幕，华为云与计算发力政企智能升级

6月24日，由国家发改委、科技部、工信部、国家广电总局、国家网信办、中国工程院、中国科学院、中国科协和天津市政府共同举办的第四届世界智能大会通过“云上”方式启动，行业专家齐聚线上，为智能科技领域的良性发展献言献策。

6月24日，由国家发改委、科技部、工信部、国家广电总局、国家网信办、中国工程院、中国科学院、中国科协和天津市政府共同举办的第四届世界智能大会通过“云上”方式启动，行业专家齐聚线上，为智能科技领域的良性发展献言献策，为聚力建设人工智能先锋城市打造“天津智港”贡献力量。华为公司副总裁、华为云与计算中国区总裁史耀宏出席云上会议并发表观点：未来十年将是中国产业升级最关键的十年，尤其是在宏观环境变化的情况下，全世界的产业发展都有了弯道超车的机会，中国将有望通过“新基建”获得经济高质量发展的新“基”遇。

华为公司副总裁、华为云与计算中国区总裁 史耀宏

“新基建”滋润城市经济新活力

史耀宏谈到，过去20年中，中国基础设施建设取得的成就有目共睹，尤其在疫情和后疫情期间，城市治理的方式正在发生天翻地覆的变化，看似简单的城市服务、城市治理将会有更大的数据交互，数字化手段不仅让城市治理更加的智能，也让人民群众拥有更强的获得感。

城市是产业和经济发展的主要载体。史耀宏表示，城市智慧化建设需要先进的理念创新和科技保障，创新科技对数字经济、智能经济等新经济、新业态、新模式的涵养和滋润，将全面构筑面向未来的数字城市经济生态。此次疫情后，云、AI、5G成为新基础设施建设重点，对经济复苏，对补齐公共卫生短板，对城市综合治理能力的提升都有重要意义。云、AI、5G技术聚合下，新一轮科技革命给中国实体经济带来重要的发展机遇，数字经济与实体经济产业端正在发生“化学反应”，云计算、AI和5G等技术将进一步推动城市产业发展。

在具体实践中，运用大数据、云计算、人工智能等前沿技术服务智慧城市建设治理，在天津已有不少落地案例。2017年，华为云相继与天津滨海新区、中新天津生态城签署战略合作协议，立足于城市治理、民生服务和产业发展三大方面，打造城市智能体，开启了智慧城市生态建设之路。

三年之间，天津城市治理、民生服务和产业发展等方面的智能化转型布局，已取得丰硕成果。在中新天津生态城中，智慧布局已经延伸到水务管理、管线排查、智能餐厅、智慧康养等衣食住行的方方面面，成为市民、政府、企业的百宝箱。在城市交通方面，华为云EI城市智能体帮助天津生态城实现了从“车看灯，读秒数通行”到“灯看车，按车数放行” 的提升和转变。在早高峰总车流量不变的情况下，天津生态城主干道车辆的平均车速提升12%，道路排队溢出次数减少60%，早高峰提前30分钟消散，极大改善了早高峰的拥堵现状。

联接+计算双轮驱动，将全面加速行业智能升级

新经济呼唤“新基建”，“新基建”是经济高质量发展的加速器。华为认为：“新基建”的根本在"基"，而"基"的核心是联接与计算，信息基础设施建设已成为通往未来数字世界的信息高速公路。

史耀宏表示，第四届世界智能大会的三个关键词“创新、赋能、生态”与华为云与计算产业的定位如出一辙。华为将利用自身的技术优势，秉持开放合作的精神，与合作伙伴共同构建开放的生态，推动“新基建”的建设，让“新基建”使能千行百业的智能升级。

当前，数字经济已经引发生产要素的变革，数据成为新的生产要素，算力成为新的生产力，云、AI、5G则成为了新的生产工具。而新的生产要素将会带来新的变化和新的机会，释放数字化的红利。面向未来智能时代，随着5G基于联接之下的创新应用的逐步发展，多样化应用催生多样化算力的需求，基于大数据和人工智能的创新需要大量的多样化算力，对海量的数据进行计算，为智能化提供了可能性。但孤立的数据的价值是很低的，想要实现智能化，必须把强大的算力联接起来，形成一朵云。只有联接加计算形成合力，才能更好推进“新基建”。

为此，面向政企，华为云通过落地华为云Stack解决方案为政企上云提供最佳路径，支持政企数字化转型和智能化升级，实现政企生产力全面提升。为解决中小微企业 、数字化转型过程中“不会转”“没钱转”“不敢转”的难题，全面实施开展“云泽计划”，通过平台赋能、创新赋能、人才赋能、金融助力、普惠服务、办公协同、营销赋能7大扶持政策，让中小微企业也能享受到“新基建”带来的红利。

此外，华为还将从五个方面发力“新基建”，一是大力发展数据中心，为经济发展提供安全、多样化、易获取、绿色、经济的算力，为数字经济的发展提供源源不断的动力；二是产业数字化，把云、AI和5G引入传统行业，融合创新，使能行业数字化、智能化转型升级；三是加快政企上云，“新基建”不仅仅是建，更重要是“用”，政企数字化转型是“新基建“成功的关键因素；四是投资基础科学和基础技术，通过重大专项、示范工程、应用创新等加大基础科学研究和基础技术开发；五是开放市场，牵引生态建设，培养更多适配“新基建”的专项人才。

发展从来都是既要抬头看山，又要低头看路，中国数字经济发展还有一段艰辛的路需要走，面向“新基建”所指的数字经济未来，史耀宏表示，华为的生态将会是数字中国“新基建”延伸过程中最重要的力量，希望在天津的ICT领域的合作伙伴跟华为一起加大合作，为城市，为企业，为每一个居民贡献更独特的价值。