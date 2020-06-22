年中盘点：2020年最炙手可热的10家网络安全初创公司

近年来，网络安全领域一些最顶尖的人才成立了初创公司来解决各种问题，从没有密码的情况下验证用户身份，到保护应用和隔离应用，确保云端和设备之间移动数据的安全性。

至顶网网络与安全频道 06月22日 编译：近年来，网络安全领域一些最顶尖的人才成立了初创公司来解决各种问题，从没有密码的情况下验证用户身份，到保护应用和隔离应用，确保云端和设备之间移动数据的安全性。

下面这10家脱颖而出的网络安全初创公司都是自2018年以来成立的，至少获得了1000万美元的外部资金，都推出了合作伙伴计划或者关键产品的增强或更新。这些初创公司中，有5家公司位于美国加州，2家位于美国马萨诸塞州，其余3家分别位于美国德克萨斯州、爱尔兰和以色列。

这些初创公司正在致力于解决各种安全挑战，例如将任何设备上的用户连接到私有应用，提供对公有云平台的高速、低成本可视化，帮助客户在新出台的隐私法规下履行各项数据请求的相关义务。

Axis Security

首席执行官：Dor Knafo

Axis Security成立于2018年，今年3月在由Ten Eleven Ventures领投的A轮融资中获得1400万美元，旨在为企业组织提供对私有应用访问便捷且安全的控制。根据LinkedIn显示，这家位于美国加州圣马特奥的初创公司有32名员工，而去年只有10名员工。

今年4月，Axis Security推出了针对VAR、系统集成商、MSSP、OEM合作伙伴和分销商的Axis Security Partner Program（ASPP）计划，帮助企业为远程办公的员工提供安全的应用访问权限。该计划分为两层，包括业务发展机会、培训、联合营销、合作伙伴推广材料、市场营销合作基金、销售线索和现场客户计划。

Axis Security的Axis Application Access Cloud提供了一种新的无代理模型，在几分钟内就能把任何设备上的用户连接到私有应用，而无需网络或者其他应用。该产品解决了隐式开放网络访问的问题，解决了VPN相关的网络安全痛点。

Confluera

首席执行官：Abhijit Ghosh

Confluera成立于2018年，在今年5月由Icon Ventures领投的B轮融资中获得了2000万美元，用于推动云基础设施自主安全性的普及。根据LinkedIn显示，这家位于美国加州帕洛阿尔托的初创公司目前有25名员工。

Confluera的实时攻击拦截与防御平台旨在明确阻止安全漏洞的发生。Confluera表示，该平台将网络安全范式从事后手动连接点转变为实时拦截和阻止正在进行的复杂多阶段攻击。

Confluera 1.0会根据相关的风险评分自动确定优先级，提供完全可行的响应和补救建议。

Cysiv

首席执行官：Partha Panda

Cysiv成立于2018年，在2月由ForgePoint Capital领投的A轮融资中获得2600万美元，用于扩大业务运营规模并进一步增强平台。根据LinkedIn显示，这家位于美国德克萨斯州欧文的初创公司拥有63名员工，而一年前只有43名员工。

Cysiv最早是Trend Micro内部孵化的一个业务，后来以Trend Micro和安全隐私标准开发公司HITRUST之间展开的合作对外发布，旨在为那些加强网络攻击防御的美国企业提供高级网络风险管理服务。之后，Cysiv从Trend Micro公司分拆出来，成为一家独立的公司。

Cysiv的SOC即服务平台与技术是技术无关、厂商无关的，可以提取来自各种来源的安全日志以及其他重要的上下文数据。Cysiv表示，它采用先进的数据科学技术，实现那些耗时的、复杂的、关键的活动的自动化，以检测、调查和修复那些隐藏的、逃避的、新型的威胁。

Evervault

首席执行官：Shane Curran

Evervault成立于2018年，在今年5月由Index Ventures领投的A轮融资中获得1600万美元，用于让软件开发以更好的、更简单、更安全的方式处理敏感数据。根据LinkedIn现实，这家位于爱尔兰都柏林的初创公司目前有11名员工。

Evervault正在开发用于数据隐私的API，利用“隐私笼”让开发人员以简单的、可扩展的、保留隐私的方式处理高度敏感的数据。Evervault正在帮助那些需要处理高度敏感数据（例如位置数据、银行帐户数据、付款数据、儿童数据、企业数据、健康医疗数据）的企业一起开发API。

Evervault的目标是将GDPR的99个条例内容提炼成一行代码，这在概念上看是很简单的，但在操作上却十分复杂。Evervault将利用A轮融资获得的资金扩大团队规模，关注点仍然是帮助开发人员轻松解决数据隐私问题。

Orca Security

首席执行官：Avi Shua

Orca Security成立于2019年，在今年3月由GGV Capital领投的A轮融资中获得2000万美元，用于投资人才、市场增长和研发。根据LinkedIn显示，这家位于洛杉矶的初创公司目前有47名员工，而一年前只有21名员工，预计到2020年底团队规模和业务规模将翻一番。

Orca表示，已经开发出了公司首个也是目前唯一一个云安全工具，可以在几分钟内找到漏洞、恶意软件、配置错误、密码泄露和弱密码、横向移动风险以及高风险数据，而无需代理或者进行资产整合。Orca表示，这将让客户获得对AWS、Azure和GDP环境的更高可见性，而所需的时间和运营成本只是同类解决方案的一小部分。

Orca将客户的云资产视为一种互连的资产网络，根据环境上下文优先对风险进行优先级排序，从而可以避免成千上万的安全警报，找出最关键那几个少数问题，以及这些问题的精准补救措施。

Perimeter 81

首席执行官：Amit Bareket

Perimeter 81成立于2018年，在3月由Toba Capital领投的A轮融资中获得450万美元，这笔资金将用于支持公司的快速成长，并加速上市策略。根据LinkedIn显示，这家位于以色列特拉维夫的初创公司目前有62名员工，而一年前只有39名员工。

Perimeter 81在去年7月份推出了“Zero Trust Application Access”，在用户得到允许能够在经过完全审核、可以记录和监视的会话中快速访问应用之前，使用“零信任”策略保护网络、员工和应用的安全，并始终让应用与网络是隔离开的。

去年7月底，Perimeter 81与SentinelOne展开集成，确保端点在加入Perimeter 81的云安全网络之前是完全合规并受到保护的。然后在今年2月，Perimeter 81于SonicWall展开合作，让企业无论在什么位置都可以连接到一个安全的网络，安全地访问物理资源和云资源。

Persona

首席执行官：Rick Song

Persona成立于2018年，在1月由First Round Capital和Coatue Management领投的A轮融资中获得1750万美元，用于保护和识别任何互联网交易的双方，以减少数据泄露、深度伪造和合成身份欺诈等行为。根据LinkedIn显示，这家位于美国旧金山的初创公司目前有39名员工，而一年前只有11名员工。

Persona表示，仅通过向客户提供经营业务所需的个人身份信息数据，就可以保护客户免于承担责任。将审查流程中的人为因素剔除，是安全且可扩展地验证身份的唯一方法，因此Persona一直致力于实现这个缓慢而痛苦的流程的自动化。

Persona利用最佳实践（例如数据库查找、反向电话查找、文档验证、政府ID验证）和生物识别选项（例如上传自拍和实时视频捕获）来生成面部相似度评分，然后根据个人独有的风险状况定制身份验证体验，简化用户流程，同时防止欺诈行为。

Privafy

首席执行官：Guru Pai

Privafy成立于2019年，在今年1月获得了2200万美元的少数股权投资，用于为自己的云安全业务持续扩展产品开发。根据LinkedIn显示，这家位于美国马萨诸塞州伯灵顿的初创公司目前有63名员工，而一年前只有36名员工。

当数据在不同位置、不同云、不同移动设备和物联网之前移动的时候，Privafy的云原生应用将为这些数据提供全面的保护，从而抵御未经授权的入侵和恶意攻击等网络攻击。

隐私加密功能可以防止未经授权的监听攻击，端点身份保护可防止端点克隆，防火墙技术可通过深度内容检查提供动态边界安全性。而且Privafy正在与渠道合作伙伴、宽带和无线运营商、下一代托管服务提供商展开合作，在全球范围内提供该解决方案。

Randori

首席执行官：Brian Hazzard

Randori成立于2018年，在4月由Harmony Partners领投的A轮融资中获得2000万美元A，用于发展公司的Attack Platform并将红队经验推向市场。根据LinkedIn显示，这家位于美国马萨诸塞州沃尔瑟姆的初创公司有29名员工，计划明年将工程、上市和攻击运营部门的员工规模翻一番。

Randori最早是专注于为CISO预测威胁行动者的下一步攻击，验证和了解特定攻击对企业组织能造成的影响。一年后，Randori推出了Randori Recon，提供了最有可能成为目标的名单。

然后在今年2月，Randori Attack Platform首次发布，让企业可以安全、经济高效且连续地练习如何防御现实世界的攻击，帮助他们评估最有可能遭到破坏的地点和方式。Randori表示，该平台通过模拟现实攻击的各个阶段映射国家攻击者和犯罪分子。

Securiti.ai

首席执行官：Rehan Jalil

Securiti.ai成立于2018年，在今年1月由General Catalyst领投的B轮融资中获得5000万美元，用于推动客户采用率、全球影响力和产品能力的持续快速增长。根据LinkedIn显示，这家位于美国圣何塞的初创公司目前有186名员工，而一年前只有99名员工。

Securiti.ai在去年11月首次推出Privacy.ai，旨在通过利用人工智能和熟练的机器人，将所有需要遵循各种复杂的全球隐私法规的主要职能实现了自动化。企业可以使用Privacy.ai在几小时内（而不是几周时间）履行数据请求义务，费用仅为人工操作的一小部分，同时大大降低了遭受财务处罚的风险。

截止到1月，Privacy.ai已经累计处理了超过1亿个身份证明，这也促使Securiti.ai推出了更多产品增强功能，以​​及免费增值产品和自助服务产品。现在Security.ai已经扩展到南美、加拿大和亚太地区等地区，还增设了销售、市场营销和亚太地区副总裁的职位。