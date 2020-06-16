边缘计算的巨大潜力：看16位技术专家怎么说

边缘计算是科技界的一个热门话题。这项快速发展的技术，让用户可以把计算和数据存储置于更靠近被使用的地方，越近就越节省带宽，享受越来越快的响应速度。

至顶网网络与安全频道 06月16日 编译：边缘计算是科技界的一个热门话题。这项快速发展的技术，让用户可以把计算和数据存储置于更靠近被使用的地方，越近就越节省带宽，享受越来越快的响应速度。有些企业已经看到了这些好处所带来的价值，但仍然有很多企业尚未意识到边缘计算的全部潜力，不了解边缘计算能在多大程度上变革业务和变革行业。

下面这16位专家谈了他们对于边缘计算以及这项技术如何能够快速变革业务的看法，他们相信，边缘计算可以为商业世界带来价值。

1、边缘计算让服务更贴近用户

你可以通过将商品化的、非敏感的计算转移到更靠近用户的位置，提供更快速的响应和更分布式的处理机制。这个概念已经有20多年的历史了。Akamai推出了Dynamic Site Accelerator，以完善广为人知的边缘缓存功能。现在，随着云计算的普及，你会看到越来越多的服务向计算机用户靠近。——Falla Speiser，Talla

2、边缘计算改进机器学习过程

对于机器学习来说，边缘计算意义重大。尽管训练机器学习模型是一项数据密集型的任务，可能要求达到公有云基础设施那样的规模，但推理和预测仍然可以转移到边缘设备，也就是说，可以在收集到新数据的地方进行推理和预测。——Sean Maday，Google

3、边缘计算通过收集可穿戴设备数据改善医疗效果

边缘计算就是要为物联网设备提供支持，好处之一，是边缘网络让我们能够通过可穿戴设备收集数据，而放在以前，这些数据是根本无法使用的。这些数据对于分析治疗方式、支持远程诊断、监测患者、推动健康状况至关重要。——Hanno Ekdahl，Idenhaus Consulting

4、边缘计算帮助保护敏感的医疗数据

在医疗领域，边缘计算可能是保护患者数据安全、同时整合外部数据源、云计算相关技术和商业模型的一个绝佳解决方案。边缘计算让企业组织可以更好地利用患者的实时数据，做出更好的决策，以改善患者的健康状况。——Harro M. Wiersma，Regarding Data GmbH

5、边缘计算推动边缘AI的创新

边缘AI，就是边缘计算和人工智能相结合为边缘提供智能，是下一个“金矿”。在低功耗技术方面，边缘有很多创新，例如，使用增强代理训练DNN。这项创新给精密医学、工业4.0和智能物联网等行业带来了一场革命。Shailesh Manjrekar，WekaIO

6、边缘计算推动体验经济的转型

对于那些希望在体验经济方面取得成功的企业而言，边缘计算是至关重要的。低延迟、可伸缩性和安全性等核心优势，创造了卓越的数字体验。但如果没有一套标准工具来构建和部署支持边缘的应用，数字体验就会受到阻碍，一旦有了这样的工具，边缘计算就会在所有垂直领域给业务和数字服务带来变革。——Kris Beevers，NS1

7、边缘计算有助于做出更好的业务决策

我们生活在一个数据无处不在的世界，数据并不仅仅存在于企业内部。但是决策仍然是在核心的业务系统中做出的。边缘计算让我们能够将决策转移到边缘，让设备、用户和员工利用所有可用数据做出最佳决策。Molecula致力于实现安全的数据可迁移性。——Ganesh Padmanabhan，Molecula

8、边缘计算完善响应、安全性和隐私性

将存储以及/或者服务处理转移到更靠近用户的位置，可以缩短响应时间，同时提高安全性和隐私性。通过限制对本地客户群的访问、减少数据传输的距离和范围，可以让本地服务更加安全。最后，让用户数据保留在地理界限之内，可能也是符合政治利益的。——Chris Kirby，已退休

9、边缘计算降低VR/AR游戏延迟

现在各种游戏的真实性和互动性越来越高了。在此基础上运用虚拟现实和增强现实等技术，你就需要移动海量的数据，而用户希望可以实时使用这些数据。边缘计算是一种完美的解决方案，可以降低延迟并，更快速地传输数据。延迟一直是VR/AR的关键难题之一，将数据放在网络“边缘”，有助于降低延迟。——Vikram Joshi，pulsd

10、边缘计算增强客户体验

我们将安全解决方案迁移到了Google Cloud，客户马上就注意到了服务交付方面的改进。我们利用Google庞大的数据中心网络，将我们的产品放在全球八个数据中心中，让我们的服务在位置上更靠近我们的客户，从而以超快的服务响应，提高用户生产力。——Tim Maliyil，AlertBoot

11、边缘计算催生混合式的客户端应用开发方法

在5G的赋能下，边缘计算在服务器端和客户端开发方面提供了一个新的前沿领域。我们不再被迫在计算密集型应用和高/低延迟应用之间做出选择。我们可以采取一种混合式的方法，将服务器应用的强大和客户端应用的速度优势同时带给客户。——Luke Wallace，Bottle Rocket

12、边缘计算促进数字交易和通信

边缘在物联网中扮演着越来越重要的角色，让企业可以利用物联网设备生成的数据，提高运营效率，改善客户体验，产生新的收入流。随着物联网不断促进数字交易的发展，边缘服务推动着通信行业的发展，并充当潜在的自主数字源，为技术发展做出更大的贡献。——Ram Chakravarti，BMC Software

13、边缘计算带来更可靠的数据存储解决方案

边缘计算最重要且具有革命性意义的方面之一,就是带来了数据存储解决方案的可靠性。在尽可能接近应用的位置保存和处理数据，几乎可以避免数据泄露的发生，因为这样可以更好地控制数据的安全性，以及数据相关所有流程的安全性。——Daria Leshchenko，SupportYourApp

14、边缘计算改善内容的交付

边缘计算是内容交付的一大推动力。流视频服务（例如Netflix、迪士尼、亚马逊Prime等）的不断崛起，意味着服务需要更加可靠。具体来说，边缘计算可以提高内容交付的灵活性。——Nelson Cicchitto，Avatier Corporation

15、边缘计算让你更智能地分配资源

边缘计算可以让你充分利用处理器的潜力，在众多硬件客户端之间分配计算能力，带来一系列好处，例如更智能、更精简、更高效的运营，对客户来说，有助于改善用户体验。——Marc Fischer，Dogtown Media

16、边缘计算有助于减少网络攻击面

我认为边缘计算在网络安全方面具有一些基础优势，而这往往被人们忽略了。互联的云环境存在大量端点漏洞，形成了我们所谓的大型“攻击面”。边缘数据引入了更多本地化的服务器，让企业和网络安全团队加强了监督管控。——John Shin，RSI Security