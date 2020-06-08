IDC：2020年第一季度全球以太网交换机和路由器市场双双下滑

至顶网网络与安全频道 06月08日 编译：根据IDC以太网交换机季度追踪报告和路由器季度追踪报告显示，2020年第一季度全球以太网交换机市场收入61.6亿美元，同比下滑8.9％。与此同时，全球企业和服务提供商（SP）路由器市场收入29.9亿美元，同比下滑16.4％。

多种因素导致了这些全球市场的疲软。尽管2019年全年以太网交换机市场增长了2.3％，但2019年第四季度该市场下滑了2.2％，这表明2019年市场放缓已经延续到2020年第一季度。2020年第一季度还受到全球疫情的影响，特别是给供应链造成了冲击，同时客户需求也有所减弱。IDC预计，COVID-19对以太网交换机和路由器市场的负面影响延续到2020年第二季度。

以太网交换机市场亮点

从地域角度来看，2020年第一季度全球以太网交换机市场表现喜忧参半。中东和非洲（MEA）地区下滑2.9％，沙特阿拉伯市场同比减少12.7％。整个欧洲的增长呈现不平衡的态势。中欧和东欧（CEE）地区同比增长3.7％，俄罗斯同比增长23.2％。西欧下滑12.9％，德国同比减少10.6％，英国同比减少18.4％。

亚太地区（不包括日本和中国，即APeJC）同比下滑7.0％，其中印度同比减少11.3％，澳大利亚同比减少16.2％。中国同比减少14.6％，日本则相对平稳，同比增长0.1％。拉丁美洲同比减少9.7％，美国同比减少8.7％，加拿大同比减少7.2％。

IDC数据中心和多云网络研究副总裁Brad Casemore表示：“2019年底以太网交换机和路由市场的疲软，一直持续到2020年第一季度，并且从2020年第一季度新冠病毒开始流行导致全球经济紧缩，进一步加剧了该市场的疲软。与此同时，超大规模数据中心和云提供商投资于更大规模的数据中心和更高的带宽，企业继续使用低速交换机端口更新园区网络，使得以太网交换机市场的分化趋势进一步加剧。”

以太网交换机市场在最高速交换平台的推动下实现增长。例如，100Gb交换机端口的出货量同比增长了52.1％，达到550万单位。100Gb收入同比增长9.9％至12.8亿美元，占总体市场收入的20.8％。25Gb交换机收入增长58.9％，达到4.829亿美元，端口出货量同比增长67.7％。低速园区交换机是该市场中较为成熟的部分，由于平均售价（ASP）持续下滑，使得端口出货量和收入增长出现喜忧参半的情况，其中10Gb端口出货量同比增长3.9％，但收入下滑21.4％，占市场总收入的24.8％。1Gb交换机端口出货量同比下滑3.8％，收入下滑11.9％，占市场总收入的39.0％。

路由器市场亮点

2020年第一季度，全球企业和服务提供商路由器市场同比下滑16.4％，其中主要服务提供商细分市场占收入的75.1％，下滑16.8％，企业细分市场下滑15.3％ 。从区域来看，亚太地区（不包括中国和日本）服务提供商和企业路由器市场总体下滑29.4％。日本同比增长8.4％，中国下滑10.9％。西欧地区收入同比下滑23.5％，中东欧下滑17.1％。中东和非洲地区下滑5.2％。美国企业板块下滑12.2％，服务提供商板块下滑19.6％，总体下滑17.5％。拉丁美洲下滑15.9％。

厂商亮点

2020年第一季度思科的以太网交换机收入同比下滑12.0％，市场份额为51.9％。在竞争激烈的25Gb/100Gb细分市场中，思科以39.8％的市场收入成为市场领导者。思科服务提供商和企业路由器的总体收入同比下滑28.1％，其中企业路由器收入下滑18.7％，服务提供商收入下滑33.8％。思科的服务提供商和企业路由器总体市场份额为36.3％。

该季度华为的以太网交换机收入下滑14.0％，市场份额为8.4％，服务提供商和企业路由器总体收入同比下滑2.1％，市场份额为28.8％。

该季度Arista Networks的以太网交换机收入下滑18.7％，市场份额为6.7％。100Gb收入占总收入的73.7％，反映了Arista Networks在超大规模数据中心和其他云提供商中的长期地位。

HPE的以太网交换机收入同比增长6.7％，市场份额为6.2％，高于去年同期的5.3％。

Juniper的以太网交换机收入同比增长14.1％，市场份额为3.3％。服务提供商和企业路由器收入下滑16.0％，市场份额为10.5％。

IDC网络追踪报告研究总监Petr Jirovsky指出：“全球各个地区的以太网交换机和路由市场结果都相当一致，这表明新冠病毒已经对这两个全球市场产生了广泛的影响。2019年底，多种因素导致了经济不确定性，包括与中美贸易战有关的紧张局势，英国脱欧等等，然后在2020年第一季度出现了新冠病毒。虽然一季度的情况好坏参半，但所有这些市场短期内还会继续变革。IDC将追踪这些趋势，及其给所有地区和细分市场带来的影响。”