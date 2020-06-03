瞻博网络聚焦AI科技抗疫

伴随着疫情常态化“后疫情时代”的来临，社会企业复工复产、大小院校复课复学疫情防控方面对于IT技术的依赖比以往任何时候都更加强烈，这里面包括了技术识别和流程管控两个方面的内容。

至顶网网络与安全频道 06月03日 署名文章（作者：瞻博网络东区企业技术经理 毛厚君）：伴随着疫情常态化“后疫情时代”的来临，社会企业复工复产、大小院校复课复学疫情防控方面对于IT技术的依赖比以往任何时候都更加强烈，这里面包括了技术识别和流程管控两个方面的内容。瞻博网络MIST架构通过将WIFI与专利的虚拟BLE技术结合在一起，由16根天线阵列支持定位信息；另外，MIST最近还推出了一项高级分析服务，能从各种源数据中提供不一样的观察视角和独特的洞察力，除了能优化终端用户网络服务体验之外，还能识别用户位置信息及时空移动轨迹，进而存在掌握工作场所中人员接触引发的相互影响的行为数据的可能。

借助AI构筑一道疫情防控的坚固长城，是瞻博网络AI战略在中国市场的实践之一。基于以上MIST产品的定位技术能力，目前瞻博网络与国内领先的GIS学科实验室进行深入合作，针对企业单位在疫情后安全复工的场景，构建有效的大数据智能预测预警平台。本平台依靠数字制图与空间分析技术、室内外定位技术、大数据挖掘技术、云平台技术及深度学习方法等技术，不断深化信息技术建设内容，为当前新冠疫情防控配套做好监控、溯源、预测、人员管控等服务。本系统平台旨在跟进社会疫情发展状况，不断更新迭代技术方案能力，并能为未来可能的疫情防控提供方式方法经验支撑。同时本系统进一步完善和提升5G、无线WIFI和AI赋能的智慧城市场景下政府和企业联动的疾控和人群健康管理综合能力。

合作双方还将合作开发有实用价值的解决方案，例如针对当前疫情的末端（居家隔离、集中隔离区隔离）提供管控技术支撑。对于不在规定区域隔离的进行系统告警并自动上报管控部门；对于部分症状隔离者提供自动动态的体温检测及告警功能，并将体温数据上送云管理/监控平台。瞻博网络Mist拥有强大的技术合作伙伴生态系统，可提供全面的解决方案，支持企业联系人追踪、社会化远程定位和其他室内定位用例。其中包括可穿戴式BLE终端、实时通知系统，以及可利用MIST OPEN-SDK进行高精度室内定位的应用。

—— 近距离追踪：如果一个人被确认为COVID-19阳性（或出现症状），企业可以快速识别并通过AI平台计算出时间和空间两个维度上与此患者有过接触、存在感染风险的人员。从而通知相应员工或客户。

——移动轨迹追踪：可以借助AI平台查看报告COVID-19阳性员工的历史移动轨迹和停留时间（从到场到离开的时间）。并可以识别出高流量热点区域，以便客户采取安全措施，如重新配置工作空间和部署额外的清洁工作。

——热区提醒告警：通过查看特定区域内的设备（人员）数量和位置，企业可以设置实时的、基于位置的消息推送（提醒），分散或分流拥堵区域的人员。他们还可以查看一段时间内的趋势，以确定某些区域，采取积极主动的措施。

——城市健康码对接：可以将企业疫情人员的信息和时空轨迹上可能存在的感染者信息，上送城市健康部门，实现人员对应健康码的调整，进而进行人员特定场所隔离或居家隔离。并借助自动体温监测系统，实时跟踪潜在感染者健康状态。

另外，本疫情系统防控平台将基于瞻博网络云计算微服务架构的网络实时大数据采集/分析软硬件产品方案，探索实现多维用户时空轨迹画像和风控建模，利用包括数据湖和联邦学习在内的大规模AI算法平台，搭建可商用的落地产品方案，实现产学研一体化的快速迭代，为疫情后国民经济快速恢复贡献力量。

瞻博网络中国区CTO井有浩表示：“Juniper在过去20多年间经历了从运营商市场到企业市场和消费互联网客户市场的拓展；从基础网络架构，到CI/CD云服务平台的软硬件综合技术方案提供，瞻博网络一直在引领网络技术潮流，迭代行业技术方案。在当下由产业互联网和企业数字化转型共同驱动的下一个10年的技术创新演进路线上，瞻博网络精准聚焦人工智能和大数据分析等技术变革驱动力，通过近几年在网络实时大数据分析，人工智能网络自动化运维和产业应用赋能等场景上的技术储备和人才布局，同时结合公司的软，硬件产品研发实力和有效的战略投资收购，再次助力我们的目标客户在实现数据AI提升产业生产力上的突破。”