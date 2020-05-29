新华三携手紫光云公司助力连云港谱写智慧城市建设新篇章

随着智慧城市建设在全国各地的不断深入发展，其需求也在不断发生转变。作为数字经济非常重要的子集，智慧城市已经发展到3.0，进入以人为本的新型智慧城市建设阶段。

随着智慧城市建设在全国各地的不断深入发展，其需求也在不断发生转变。作为数字经济非常重要的子集，智慧城市已经发展到3.0，进入以人为本的新型智慧城市建设阶段。

在2020 NAVIGATE领航者峰会上，紫光旗下新华三集团发布的“数字大脑计划2020”将进一步助力新型智慧城市的发展与建设，并充分利用大数据、AI等技术实现创新发展，为智慧城市的管理开启“智变”新征程。在众多的数字城市建设项目当中，连云港市的智慧政府建设极具创新与实践典范。

众所周知，连云港是江苏三大旅游资源富集区之一，地理区位优越、山海风光秀美、文化底蕴深厚、投资发展环境优良，是独具特色的港口城市。更是新亚欧经济走廊的起点，南连长三角经济圈、北接环渤海城市群，东与日韩隔海相望、西依大陆桥经济带，是“一带一路”的重要支点型城市。同时，连云港也是中国首批沿海对外开放城市、中国重点海港城市、中国优秀旅游城市、西游文化的发源地。

后发先至，实现超越

近年来连云港全市上下紧紧围绕高质发展，后发先至的主题主线，在各行各业全力赶超发展。2018年12月27日连云港市政府办公室正式印发《连云港市加快数字政府建设实施意见》，为加快数字政府建设，落实国家、省有关政策和《连云港市数字政府建设顶层设计方案（2018-2022年）》精神，并制定了实施意见。

“四个一”+“三中心”实现“一网通办”

连云港市政务服务管理办公室电子政务处颜博表示，连云港市按照国家和省、市提出的目标任务和工作要求，统筹资源、突出重点，以政务信息资源整合共享为抓手和突破口，快速推进“一网通办”和数字政府建设，有力推动政务信息化创新、集约、高质发展，为全市优化营商环境、建设新型智慧城市提供有力的支持和保障。

连云港市政务服务管理办公室电子政务处 颜博

据了解，连云港在数字政府建设中，首先确立了数字政府的顶层设计，搭建四梁八柱，即“四个一”+“三中心”的框架体系。“四个一”指“一网”，以市政府网站为总门户的政府网站群；“一云”，市县区统一的政务云平台；“一端”，高效便捷的城市移动客户端；“一目录”，数据资源共享目录。“三中心”指城市大数据中心、智慧城市运营中心、数据灾备中心。

而如此完备的数字政府体系设计，就是由紫光集团旗下新华三和紫光云公司及其合作伙伴共同进行编制与实施的，其中共分四层：第一是基础设施建设层，包括态势感知、网络以及云平台；第二是数据层，主要是六大基础数据库，包括人口库、法人库、空间地理库、宏观经济库、社会信用库和电子证照库；第三是平台层；第四是展现层。

“互联网+政务服务”成效显著

在建设框架确定之后，连云港市政府马上加紧推进与落实。去年以来，连云港市政务办大数据管理局（连云港市政务服务管理办公室）认真落实省市相关工作部署，加快推进政务信息化，建设“大平台”、融通“大数据”、构建“大系统”，并在支撑保障“互联网+政务服务”模式中很快取得了明显成效。

第一，搭建基础框架，夯实大数据支撑。初步构成“三一三”中心云平台，基本建成一网四级政务服务体系，补齐一厅四端一应用短板，完成了政务云三期、灾备中心一期建设和政务信息资源目录二级编制，实现69家单位270个信息系统的上云。目前在该政务云的实际业务规模中云主机已达1500台、CPU已达3288核、内存已达56T、存储已达2650T。

第二，开发运行“我的连云港”APP（一期）建设及运营。截止2020年3月底，“我的连云港”APP累计下载量达200万+，实名注册量150万+，日均活跃用户数约80万人，可提供各类政务服务、便民服务372项，累计为市民提供查询和办理服务超亿次。并获得江苏省工信厅“腾云驾数”优秀产品和融合创新发展案例奖。

第三，启动建设“互联网+监管”系统，在积极探索中推行“互联网+监管”改革，及早发现风险隐患，加强对监管的“监管”，用公正监管管出公平、管出效率、管出活力。

另外，多级实地监管设计思路是打通市、县区、镇街、社区的多级政府监管的协调调度，实现跨部门监管事项的融合协作，逐步实现跨部门的人员整合，减少人员投入，提升监督效率，实现从派发任务、任务接收、事项办理、事项复核反馈的全流程监管。2019年，由紫光设计且建设的“互联网+监管”有望今年在连云港落地，促进政府监管规范化、精准化、智能化。

第四，建成一批平台系统。推进共享应用，运行电子证照共享平台、电子印章系统、24小时“政务便利店”、长三角一体化服务专窗、网上房展会。实现二维码、短信、移动APP、12345、自助端多渠道线上“好差评”。

连云港市政务服务管理办公室电子政务处颜博表示，目前连云港已经上线了全市党政一体化协同办公、人大建议政协提案办理、阳光扶贫等业务系统。推动建设开办企业“全链通”、不动产登记交易一体化、工程建设项目审批服务等平台。实现公共资源交易“不见面开标”，建成政府采购电子竞价系统，完成多CA数字证书互认，引进第三方平台创新实施工程投标保证金电子保函，而“1+1+N”的经验模式已经被省政务办发文推广。

疫情当道，智慧先行

在突如其来的疫情面前，政府的社会治理能力正面临着极大挑战，数据互联互通程度低，数据上不来，特别是群众上报数据、基层社区统计数据、同乘公共交通出行、大规模聚会等业务数据和过程数据不能自动汇集上来，“社会触角”的作用没有得到发挥，不能敏锐感知社会态势。同时，医疗系统业务协同能力低，部门系统各自为政，小而多、多而杂、标准不一。大数据、物联网、人工智能等新技术新手段运用不充分，智能化应用滞后。网络和信息安全防控能力有待提高等问题也十分突出。

为此，连云港在数字政府的建设中一直贯彻着数字惠民的建设思路，在疫情期间为贯彻落实中央省市关于新冠肺炎疫情防控工作部署和要求，连云港市政务办发挥现有数字政府基础，为助力精准防疫防控、服务复工复产、方便群众生活、推广线上服务、拓展网办事项提供了完善的服务能力。

另外，依托“我的连云港”APP平台开发上线了6项新应用，会同市有关部门运用大数据，云计算技术，加强疫情溯源和监测，助力复工复产，方便企业群众办事。开办了疫情防控专栏，服务全国近3000万次，抓取整理各种数据，实时发布疫情动态，重要通告，防控知识。并整合了疫情辟谣、同行查询、疫情线索上报、防护知识、疫情自测等实用功能，市民可在家通过APP防控处理。

值得一提的是，通过开发疫情防控检查掌上办系统，依托国家“互联网+监管”系统增设的密接人员查询功能，协调联防联控部门查询掌握人员状态，以及同乘同住同户等密接信息，充分发挥出了大数据技术对疫情防控的共享作用。新华三携手紫光云公司积极配合连云港市政府按照交通管控工作要求迅速组织技术力量连夜奋战，仅用了一天时间就开发完成疫情防检功能，满足执法部门实际需要，实现检查登记手机线上办理，极大提高了工作效率，最大程度避免人员聚集和接触，截止目前已登记来源车辆26万余量，人员信息达32万余条。

疫情期间，在“我的连云港”APP上线“口罩预约”系统，平价投放医用口罩。系统上线以来，受到市民的广泛关注，每天访问量在80万次左右。同时，口罩预约期间，并发峰值达30万人次。“口罩预约”系统在一定程度上缓解了市民购买口罩困难的问题。同时上线了“连易通”疫情防控健康信息平台，截至2020年3月底，成功申码量达到110多万，点击使用近2000万次，极大缓解了基层工作者的压力，同时也减少了人员的直接接触，降低了交叉感染风险，助力精准防疫。

总结

连云港在努力打造全国领先的数字政府典范和群众大数据治理应用示范区的过程中，首先对政府服务系统的数据资源进行了更为有效的整合与共享，打通了信息孤岛，全面实现了政府“一网通办”。同时连云港鼓励政府数据的开发与应用，进一步释放出大数据所带来的数据红利。而在平台层面，连云港始终依托新华三及紫光云公司重点建设完善城市数字大脑工程，通过建设电子监察等系统汇聚、分析、处理加工数据资源，实时把握城市运行状况，加强效率效能督查，为城市管理做出了及时有效的指挥决策，从而真正实现了大数据与政务服务工作的紧密结合。