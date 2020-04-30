智能手机芯片需求下滑 高通第二季度业绩逆风上扬

智能手机芯片制造商高通发布了第二季度财报，尽管新冠病毒大流行导致智能手机芯片需求大幅下滑，但高通出人意料地实现了超出预期的业绩。该季度高通在不计入股票薪酬等特定成本的利润为每股88美分，收入52亿美元。

至顶网网络与安全频道 04月30日 编译：智能手机芯片制造商高通发布了第二季度财报，尽管新冠病毒大流行导致智能手机芯片需求大幅下滑，但高通出人意料地实现了超出预期的业绩。

该季度高通在不计入股票薪酬等特定成本的利润为每股88美分，收入52亿美元，这远远超出了华尔街预期的每股利润78美分，收入50.2亿美元。

高通该季度的表现令人印象深刻，因为高通表示，该季度智能手机的需求同比减少了21％。高通还警告说，由于新冠病毒大流行，预计下一季度智能手机需求会有所下滑。

高通旗下最大的CDA Technologies业务部门收入比去年同期增长10％，达到41亿美元。同时，负责专利技术许可的部门——高通技术许可（Qualcomm Technology Licensing）收入同比减少4％至10.7亿美元。

“我们在第二季度的执行情况非常好，非GAAP业绩符合我们的指引，证明了我们业务模式的实力，以及团队对于迅速响应全球病毒大流行严峻挑战的应变能力，”高通首席执行官Steve Mollenkopf这样表示。

高通这个季度的表现超出了预期，但真正让投资者感到兴奋的，是高通对未来三个月的乐观预期。高通预计，第三财季每股收益将在60至80美分之间，收入将在44亿美元至52亿美元之间。华尔街预计的是每股盈利75美分，收入为48.9亿美元。

高通表示，这一指引是假设市场对智能手机的需求将比此前对第三季度的预期水平减少了30％，而且这也是基于对中国经济复苏的速度所做出的预计。

这让投资者们备受鼓舞，使得高通的股价在盘后交易中上涨了3％以上。

高通是全球领先的5G智能手机芯片制造商，同时提供与5G技术相关的大量专利，因此高通的财务业绩也有助于阐明5G在全球范围部署的情况。Mollenkopf表示，高通依然预计今年将出货约1.75亿至2.25亿部5G手机，这个说法令分析师感到惊讶，而且这一预测与今年早些时候是持平的。

“总体而言，5G正在按计划进行中，”Mollenkopf在分析师电话会议上这样表示。他补充说，包括苹果在内的高通客户可能会坚持此前的5G手机发布时间表。

Mollenkopf说：“坚持此前的时间表压力巨大。我猜测由于目前的环境使事情可能会发生变化。但总的来说，我认为不会有重大的变化。”

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示，“高通第二季度业绩好于预期，不过最大的惊喜是，高通坚持年度5G手机销量预期水平，在1.75亿至2.25亿部之间。这些对于高通来说是非常有利的，是一个非常好的信号，因为这表明5G手机业务运转如常。”