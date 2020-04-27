360OS AI为在线教育“专注力”按下加速键

2020年留给中高考学生的时间不多了。春节前后爆发的疫情，催生了长达数月的线上教育，在有限的学习时间里提升学生专注力，提高学习效率，成为摆在全国近3亿师生面前的难题。

2020年留给中高考学生的时间不多了。春节前后爆发的疫情，催生了长达数月的线上教育，在有限的学习时间里提升学生专注力，提高学习效率，成为摆在全国近3亿师生面前的难题。

针对从柔性需求到刚性需求转变的线上教育行业，国内AI视觉领域创新能力者360OS吹响了AI落地教育行业的新号角。以“课堂专注度分析”为切入点，通过“用户+产品+技术“的创新落地应用模式，正在切实解决在线教育行业的应用痛点。

缘何布局在线教育市场？

对360OS AI影像视觉团队来说，精密领先的视觉算法能力，在智能手机领域早已被行业认可。拓展细分行业、用AI科技赋能百行百业是360OS未来重要的市场布局。其中，赋能教育信息化，成为360OS AI影像2020年迈出的关键一步。

教育信息化一直是行业洼地。有业内人士预估，全国教育信息化程度理性点10%，乐观些20%。另根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，2020年我国幼儿园、中小学、高等教育在校生目标高达3亿人左右。

市场空间大、集中度不高、众多在线教育场景难题，成为技术创新企业进入市场、分割市场的天然沃土。360OS AI影像团队负责人张焰焰表示，在线教育市场合作伙伴不仅仅需要技术，他们更需要的是能够结合用户场景，提升用户体验的产品技术及服务，AI技术应该成为业务的支撑力量。

“三“融合，深入场景的创新探索

与大部分技术厂商不同的是，360OS在教育领域的探索形成了以“用户+产品+技术”的三融合模式，从外置型技术辅助走向了内融型技术渗透。

360OS在线教育产品技术解决方案，可以提供表情、人脸、人体姿态识别等技术支撑，也可以结合实际场景设计解决方案 ，比如利用表情、动作、姿态等多维度的检测分析，将课堂专注度量化、让技术产生可视化价值。

以课质监测为例，360OS在线教育产品技术解决方案通过摄像头采集课堂图像信息，识别学生上课时的表情、动作以及周边环境，围绕课堂专注度进行低头率、瞌睡率、疑惑度等关键指标分析，为学生个性化辅导及老师教学质量评估提供数据依据，这就在技术层面解决了学生专注度难以量化评估的问题，侧面提升了教学效率。

除此之外，将考勤功能集成到在线课堂的AI考勤；利用AR贴纸、手势识别增强课堂互动；基于人体关键点检测的体态纠正；基于3D emoji、人像分割的教学辅助功能等都是360OS针对在线教育的功能性探索。

服务加速可视化价值的转化

内容、产品、平台、服务，一个互联网服务的闭环。360OS作为前沿的技术厂商，深刻认识到这一点。360OS触及实地需求，在服务上推陈更新，加速AI技术在教育行业的应用落地。

360OS AI影像可以根据客户的实际需求定制针对性解决方案；并且通过支持多种合作方式，灵活匹配到不同企业的商务模式，让应用快速落地，高度适应在线教育行业快速部署的需求。

AI产业化、产业AI化，加速细分行业应用落地，正成为360OS的全新布局。360OS将瞄准线下教培机构、新兴互联网在线教育企业、教育平台类等全品类合作伙伴，与合作伙伴一同开发更赋价值的商业应用。