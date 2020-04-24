华为云在线教育创新季启动，365创新升级包全面赋能5G时代教育升级

近期，互联网教育被空前应用，随着后疫情时代的到来，教育机构或将面临线下复课、OMO转型以及行业加速洗牌的考验。面对前所未有的机遇与挑战，4月23日，华为云在线教育创新季发布会暨2020互联网教育企业家年会线上揭幕。

华为云在线教育创新季揭幕，“技术+政策+经验”赋能教育行业

近期，互联网教育被空前应用，随着后疫情时代的到来，教育机构或将面临线下复课、OMO转型以及行业加速洗牌的考验。面对前所未有的机遇与挑战，4月23日，华为云在线教育创新季发布会暨2020互联网教育企业家年会线上揭幕。华为云与中关村互联网教育创新中心携手，邀请产学研专家及知名教育机构共同探讨如何利用新技术赋能在线教育，推动教育行业整体变革，共迎教育升级拐点。

华为云中国区销售总裁 冯其友

发布会上，行业专家详细解析了教育行业发展现状，并从技术与政策三方面探讨如何加速教育行业数字化升级，共话行业风向。华为云中国区销售总裁冯其友提出，“在线教育的未来并不是把课堂搬到线上，而是要借助云、AI、5G等数字化技术，融合重塑在线教育新形态，实现线上的个性化、智慧化教育。”华为云还在会上重磅推出365创新升级包，强力驱动在校教育智能升级。

技术赋能：云、AI、5G，让教育2.0加速到来

随着互联网和信息技术的快速发展，人们获取知识的方式和途径已发生巨大变化，在线教育市场规模持续扩大，有数据显示，2020年在线教育市场规模将达4341亿元，这一状况在疫情期已经得到井喷式体现。

会上，中关村互联网教育创新中心研究室主任张艳玲介绍了“疫情背景下停课不停学——中小学在线教育应用调查”的相关情况。调查显示，在疫情的背景下，教育部倡导的“停课不停学”让全社会开放教育资源得到极大地释放与协同，实践者、参与者对在线教育的认知全面提升，大规模的在线教学实践推动了我国教育的多维创新。

疫情期间，3亿师生触网，直播也成为了在线教育主流授课模式。各地大中小学纷纷开启云课堂，老师们化身“主播”成为常态。除了线上线下教育场景不同，为教学效果带来影响外，其背后的技术应用面对海量生源也成为难题——保障网络流畅不卡顿、视讯稳定清晰仅仅是基础，教育2.0将对底层技术支撑新要求。对此，中关村互联网教育创新中心董事长杨丹表示，“从教育科技的未来发展看，教育行业将是5G和AI技术落地应用的重要领域。同时，5G和AI在教育行业的应用也可以加速新基建投资成本的回收。”

伴随“后疫情时代”的到来，很多在线教育行业正面临行业洗牌，而技术将是在这场战争中占据上风的重要利器。华为云中国区销售总裁冯其友发表“云、AI、5G，助力在线教育智能升级”主题演讲。他表示，疫情使得在线教育市场需求爆发，极大地提高了在线教育的渗透率，培养了用户的使用习惯。但是这次疫情也暴露出传统直播型授课无法满足在线教育需求等问题。在线教育的未来并不是把课堂搬到线上，而是要借助云、AI、5G等新数字化技术，融合重塑在线教育新形态，实现线上的个性化、智慧化教育。华为目前已服务于全球70+国家和地区教育客户，华为云稳定的平台网络更是保障了国家中小学网络云平台稳定运行。“5G + Cloud + X”的时代来临，让教育的未来应用空间充满想象。VR游戏教学、8K/4K直播教学、云VR/AR/MR、全息通信教学等以前无法想象的技术在如今已经变成可能。华为云致力于推进平等优质教育，为弱势群体如妇女、失学儿童、青少年、贫困人群、老年人、失业者等普及ICT教育，提供平等的接受教育的机会，提供获取丰富的教育资源，帮助他们实现就业和职业发展，让在线教育变得更美好

政策加持：365创新升级包，让智慧教育迅速渗透生活

作为国内领先的云厂商，华为云自2月起便联合合作伙伴成立「随时学」教育联盟，围绕“云、AI、5G”，提供面向中小学教育、高等教育、教培机构、人才培养等领域的教育创新解决方案和服务。为更进一步帮助合作伙伴共拓转型商机、加速教育行业智能升级，让在线教育更美好，华为云在发布会上推出包含三大优惠、六大扶持、五大套餐的在线教育365创新升级包。它是面向中国在线教育行业提出的专属扶持计划，旨在通过华为云专属商务支持、资源保障、生态优势和本地服务四个维度为中国在线教育行业保驾护航。

“3”是指三大优惠政策，包括面向老客户的扩容消耗优惠，面向新客户的首次合作商务优惠以及面向所有客户的云业务迁移特惠；

“6”是指华为云的六大扶持计划，包括鲲鹏凌云伙伴计划、AI伙伴计划、WeLink生态联盟计划、5G/VR创新计划、教育中心应用优先推荐、品牌联合营销；

“5”是指华为云五大产品服务套餐，包括等保安全服务特惠套餐（签约即有好礼相送）、CDN特惠礼包（可免费体验使用）、实时音视频服务免费套餐（可0元体验）、OBS存储产品服务特惠、云手机产品服务特惠。

教育行政部门、学校、企业协同建设教育资源，是教育信息化发展的必经之路，需要从基础层面为学生提供在线教育服务，建立教育系统与社会在线教育的服务主体协同机制。“利用先进的技术与服务打造高质量、专业化的信息化教学环境，提高教育教学质量与服务效率。通过协同创新一方面充分利用社会优质教育资源，为教育改革发展服务，另一方面通过校企良性互动，促进在线教育良好发展。”杨丹表示。

经验共享，教育机构先行者实战秘籍

圆桌对话：因时而动——OMO教育模式的升级与探索

在蓝象资本合伙人宁柏宇的主持下，好未来未来魔法校总经理陈体銮、童画森林创始人王心卉、爱培优CEO张金荣、豌豆思维CEO于大川（线上对话）、环球优学联合创始人张建生等互联网教育企业家围绕“OMO教育模式的升级与探索”，结合企业在互联网教育领域的商业实践，分享了自身发展经验和对行业的思考。

圆桌对话：顺势而为——科技赋能教育的动向与变革

在睿艺CEO刘芮伊的主持下，北京四中网校创始人黄向伟、华为云中国区教育科研总经理何渊、华夏桃李资本合伙人郭西凡、晓羊教育联合创始人冯蔚星、计蒜客创始人俞昊然等企业高层及行业专家围绕“科技赋能教育的动向与变革”，结合企业在科技应用方面的实践，深入探讨了云计算、AI、5G等科技与在线教育的关系。何渊提到，技术其实是教育的使能者。华为公司在全球所有的数据中心、网络基础设施，其实是为了更公平、更有效率地帮助整个教育行业实现数字化转型。教育行业一直是存在创新的，技术在很大程度上能够帮助在线教育与传统线下课程进行整合。在线教育作为传统教育形式的补充将长期存在。

据了解，此次华为云“在线教育创新季”将持续到5月31日，期间，各类前沿技术与实战经验分享将帮助业界全面感知行业新科技、新模式、新格局、新趋势，携手伙伴共迎教育行业新变革。