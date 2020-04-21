亚信安全发布“安全定义边界”2020发展理念 赋能企业在5G时代的数字化安全运营能力

今日，以“信行合一 聚势致远”为主题的亚信安全2020合作伙伴大会正式在云端拉开帷幕，超过1500家生态伙伴相聚云端，在为期3天的大会上共话安全，共商发展。

至顶网网络与安全频道 04月21日 综合消息：今日，以“信行合一 聚势致远”为主题的亚信安全2020合作伙伴大会正式在云端拉开帷幕，超过1500家生态伙伴相聚云端，在为期3天的大会上共话安全，共商发展。会上，亚信安全正式发布“安全定义边界”2020发展理念，并结合后疫情时期、新基建浪潮带来的网络安全产业发展机遇和技术战略方向，赋能企业在5G时代的数字化安全运营诉求，构建数字安全世界。

新主张：安全定义边界

30年前，互联网开启了计算信息技术领域波澜壮阔的历史，让全世界几十亿人彼此相互连接，世界变得扁平。30年后的今天，随着新兴技术的不断推进，“连接”的力量在不断强化的同时，也正在历经新的变革。未来的网络世界必将发生前所未有的变化，新的基础架构将产生、新的连接将无所不在、新的商业物种将不断涌现、新的威胁也将风雨欲来。源于此，亚信安全提出了开拓性、创新性的发展理念——“安全定义边界”。

亚信集团董事长田溯宁表示：“人类科技的进步，让我们实现了从能量流的传递到数据流的传递。5G连接万物，更连接‘感知、认知、预知’，这为数字经济的发展、产业互联网的创新提供了前所未有的机遇。但与此同时，无所不在的数据传递，又让传统的物理防护边界渐渐消失，让产业数字化和数字产业化衍生出一系列网络安全问题。而在没有安全的情况下，新的业务就如‘电’刚刚被发明的时候，如果不能保障人身安全，就没有人会去用它。换句话说，没有安全就没有数字化转型、就没有业务、就没有客户。”

亚信集团董事长 田溯宁

在入口多元化、数据立体化、服务个性化的企业网络中，采用多元化设备工作的5G云网环境里，数据遍布各处，传统的企业边界、业务边界都已不复存在，新的边界将由多层面、多维度、动态的安全防御体系来构筑。

亚信安全总裁陆光明针对“安全定义边界”的发展理念进行了详细解读。他表示：“亚信安全以身份安全为基础，以云网安全和端点安全为重心，以安全中台为枢纽，以威胁情报为支撑，构建‘立体、联动、可视’的安全机制和‘实战化、智能化、云化’的技术战略，赋能企业在5G时代的数字化安全运营能力。”

亚信安全总裁 陆光明

作为“最懂网+最懂云”的安全公司，亚信安全在运营商市场有着独特的优势和丰富的经验，同时在云安全领域，更领跑技术创新，拥有领先的市场占有率。这两者相和相增，为亚信安全与合作伙伴增添了颇具底气的市场开拓力。

陆光明表示，当我们向往5G新时代、憧憬中国在5G时代走在前面的时候，云网一体的安全也必须跟上时代。随着5G规划和建设的逐步落地，将出现针对现有网络架构的云化升级以及核心网的SDN化，可以预见这将引领数千亿的IT化投资。另外，由于切片网络带来的产业应用对安全产生的刺激性需求，将会带动数万亿行业应用投资。综合观察未来五年内的ICT市场增速和机遇，亚信安全及其合作伙伴将有机会享受最大的行业爆发红利。

新机遇：“新基建”撬动万亿市场

4月20日，国家发改委首次明确新基建范围：新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。后疫情时代，新基建成为推动经济发展的新动能，它给网络安全产业提供了新机遇，但也提出了新挑战。

IDC最新发布的《IDC全球网络安全支出指南》预测，2020年全球网络安全总投资将达到1202.8亿美元，中国网络安全市场总体支出将达到87.5亿美元。而“新基建”无疑是中国网络安全市场增幅，将继续领跑全球的重要保障。

“当前，肆虐全球的新冠病毒疫情带来了企业生产与协作方式的巨大改变。” 亚信安全董事长何政认为：“数字经济平台将在接下来的疫情防控和经济社会发展中发挥更大的作用。同时，国家‘新基建’相关新政策陆续出台，将产业发展带入了新疆域。安全定义边界的理念和实践将为企业未来业务开展提供‘安全的连接’，这是构建数字化商业的基础。”

亚信安全董事长 何政

公安部信息安全定义保护评估中心技术部主任任卫红在《新基建下的安全机遇与等级保护》的主题报告中谈到：“新基建带动人工智能、大数据、5G，从数据资源中快速挖掘商业价值成为业界焦点，安全将为新基建核心因素。随着等保2.0、关键信息基础设施网络安全保护基本要求、护网等政策的落地，以往的基础设施和新基建都必须做出改变与适应。”

公安部信息安全定义保护评估中心技术部主任 任卫红

新政策：三大核心能力体系

近几年来，网络安全态势变得越来越复杂，数据泄露、APT攻击、勒索病毒等事件愈演愈烈，国家政策日益完善并逐步落地，全行业用户对网络安全技术、产品、服务的需求也逐渐显现。而新基建在5G等领域的落地，在带动数字化经济快速发展的同时，更凸显了网络安全的基础性意义。

在云端发布会上，亚信安全CDO吴湘宁对亚信安全的技术创新与服务能力进行了全景展示，他表示：亚信安全凭借在运营商安全服务领域的绝对优势，以及在云安全与终端安全领域的领导力，打造出“能力全联动”、“All-Cloud”和“零信任”的三大核心能力体系，引领技术应用，重新定义安全的组织机构边界，构建数字安全世界。

亚信安全CDO 吴湘宁

能力全联动：以安全中台构建大联动，以XDR构建小联动

亚信安全中台具备了安全连接业务的能力，通过联动亚信安全旗下的全系列产品，实现智能算法与精密编排的桥梁。在这其中，XDR运用“精密编排策略”，通过威胁发现、分析、响应及阻断形成“小联动”，并且已经在金融、政府、企业等领域拥有大量“头部”客户。

All-Cloud：以SOAR、SDSec为平台，构建云安全资源池

All-Cloud是指亚信安全将以身份与安全管理为先，发挥“端边云网”情报全联动的核心能力，以亚信安全SOAR、SDSec、CWPP为平台，构建云安全资源池生态，同时通过亚信安全虚拟化安全产品，协助客户构建多安全产品处置联动的高效云安全中心。

零信任：基于零信任身份管理，构建有序网络空间信任体系

亚信安全身份认证产品支撑了超过14亿人的全球最大规模的身份安全应用部署，构筑全新的端到端的零信任身份安全架构是对访问控制范式的彻底颠覆，是引导安全体系架构从网络中心化走向身份中心化的支撑，是构建有序网络空间信任体系中轴线。

聚势致远，赋能合作伙伴，与合作伙伴共成长

在未来的数字世界中，人与物、物与物、实体与虚拟孪生体之间的信息传递无限趋近于瞬时，但同时也让威胁风险的“共振”变得更加容易。在这样的背景下，产业主体之间的业务关联也变得前所未有的复杂，在平台、共享、生态之中，你中有我，我中有你。

2020年，亚信安全提出“安全定义边界”的发展理念，与合作伙伴一起紧紧把握新时代的新机遇。亚信安全将以客户为中心形成“铁三角”的市场销售体系，协同商务、营销形成五星联动营销体系，全方位为生态合作伙伴赋能，发挥“树标杆+广覆盖”分工合作优势，共同助力中国网络安全产业发展。