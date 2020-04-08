思科收购Fluidmesh Networks 进一步提升物联网连接能力

思科昨天宣布收购Fluidmesh Networks，该公司主要生产用于连接“物联网”设备的无线回程系统。这次收购的财务条款尚未对外透露。

至顶网网络与安全频道 04月08日 编译：思科昨天宣布收购Fluidmesh Networks，该公司主要生产用于连接“物联网”设备的无线回程系统。这次收购的财务条款尚未对外透露。

Fluidmesh的技术可以在火车等快速行驶，或者其他Wi-Fi覆盖范围不稳定的情况下实现零丢失数据传输。目前Fluidmesh的平台可用于各种场景，包括铁路、港口和公共交通。

思科表示，计划把Fluidmesh纳入思科的物联网业务部门，从而将工业无线服务扩展到更多的行业和客户群。此外，思科还计划利用Fluidmesh的专业销售团队和系统集成商资源来扩大物联网业务的范围。思科预计在今年第四季度之前完成此次收购。

思科高级副总裁，云、计算和物联网业务总经理Liz Centoni强调，“可靠的无线连接，对于运营物联网环境的公司至关重要。”Centoni在一份声明中说：“收购Fluidmesh将增强思科在这个领域的产品能力，该技术能在300Km/h的速度下实现零数据丢失。”

Constellation Research分析师Holger Mueller认为，“这次收购将使思科在关键的物联网用例中为客户提供更强大的产品。”

Mueller说：“事实证明，可靠连接现实世界的‘事物’并不是思科的核心能力之一，但幸运的是，这正是Fluidmesh网络的意义所在。未来几个月，我们将看看这个产品将如何与思科集成，如何提高思科在边缘的竞争力。”

过去两年，思科在物联网领域大举投资，而重点是在有大量物联网设备的边缘位置提供基于意图的网络。去年，思科发布了Catalyst IE3x00系列以太网交换机，这款交换机在边缘为物联网设备处理中带来了安全性、可见性和整体管理等功能。