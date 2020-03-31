磨难打不倒 奋斗正当时 

据说，最近要有大事发布。作为一个华为人，我心潮很澎湃！

据说，最近要有大事发布。作为一个华为人，我心潮很澎湃！

来看看

能认出我们是谁吗

我们——是华为人中闪闪发亮的N分之“1”

这是我们▼

这也是我们▼

一定要看到最后，有彩蛋

当你无数次面对挫折

摔倒爬起

重拾盔甲

笑的那么好看

好看得仿佛从没有流过一滴眼泪

你是N分之“1”

李晏，华为的一名客户经理，

过去的一年里，她走坏了7双高跟鞋。

当你来到一个全新的战场

磨刀枪剑戟

寻兵马粮草

砺精兵强将

你给了身边团队信心

也给了伙伴信心时

你是N分之“1”

刘良侃，华为的一名生态经理，

过去的一年里，他和伙伴聚沙成塔，

共生共赢，创造了奇迹。

当时空相隔

你张开双臂

却抱不到所爱的人

你在视频里和她轻轻说

宝贝晚安

鼓励自己再加把劲

就能给TA们带来更多一点点幸福

你是N分之“1”

张永乐，华为的一名产品经理，

过去的一年里，

他有150多天视频和女儿说晚安，

他通过100+场技术交流，

帮助客户实现数字化转型。

多少个重大事件中

深夜里机器运转的波长

是你和寂静世界对话的声音

你默默守护着万家灯火璀璨

你是N分之“1”

朱德兵，华为的一名交付工程师，

过去的一年里，

坚守重大事件的7*24小时无间断技术保障。

万人垒土遂成河山

我们是华为人中N分之“1”

也是行业数字化转型的N分之“1”

过去和正在经历的

既是磨难

也是动力

未来更美好

奋斗正当时

致敬每一位奋斗者！

活动预告

2020年，华为中国生态大会进入第十年。伫立十年关口，本次大会将为您呈现全新的生态篇章。因聚而生 举势而为 ——华为中国生态大会2020，“华为搭台、伙伴唱戏”的 “众筹办会”模式闪亮登场，诚挚邀请您共同参与，把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。