日夜兼程，为你送来春天

“最近一直在小区里做志愿者，帮忙给业主送物资。这两天老板通知快递开放了，我就赶紧回来了，第一次感觉，能干活也很幸福。”吴洲是一名武汉的快递员，春节后他重新返回工作岗位，开始和往常一样忙碌起来。

2020

我们一起经历

一起守望

一起在春天里相遇

01 快递来了，春天也就来了

“最近一直在小区里做志愿者，帮忙给业主送物资。这两天老板通知快递开放了，我就赶紧回来了，第一次感觉，能干活也很幸福。”吴洲是一名武汉的快递员，春节后他重新返回工作岗位，开始和往常一样忙碌起来。

3月20日起，武汉市的快递行业开始全面复工。快递企业分拨中心、快递网点恢复运行，生产生活物资流通加速。在武汉，还有和吴洲一样的数万名快递小哥，他们骑着小摩托，穿过长江大桥，穿越武汉三镇，为这座城市的复苏，带来希望。

家住武汉市汉阳区的陈女士，最近收到了春节前网购的云南鲜花，她说自己从来没有收到快递这么激动过，更远远地对快递车喊了声谢谢。

她在朋友圈里写道，感谢快递小哥，快递来的时候，春天也就来了。

02 每一件物品，都在等待回家

春节后，老刘和妻子从老家回到了广州。在隔离期满后，他回到了熟悉的物流仓库。看到这么多积压的快递，他又是发愁又是高兴，“发愁的是这么多又要熬夜整理很久，但看到这么多快递，自己的生活就有了奔头”。

好在，老刘所在的快递公司最近用上了“黑科技”，借助OCR单据识别，快递分拣的速度大大地提升了，虽然仍然要干到很晚，但也不用再熬夜了。

老刘说，“干我们这行，虽然辛苦，但也有自己的小骄傲。每件快递物品，都有人在等着它们，而我们的工作，就是送它们回家。”

03 让运转的速度，再快一些

在进出口物流园区，陈锋正在紧紧地盯着屏幕。作为整个北方的国际物流枢纽，这里承接着大批的进出口订单，而陈锋就是这个超级物流中心的管理员。

这一个月里，陈锋经历了不同寻常的变化。此前，中国接收了大批从世界各地运送来的抗疫物资，为国内抗疫攻坚战加油鼓劲。而现在，订单中更多是发往海外的防疫物资。“我希望运转的速度快一些，再快一些，给所有人争取时间。”陈锋说。

关键时刻，物流中心的智能仓储管理系统发挥了作用。如今陈锋可以通过大屏幕，实时监测园区内物资的运转状态，通过数据实时分析，实现批量货物自动识别，无停留入库，订单自动分拣，资产实时定位跟踪、定期自动盘点，大大加快了物资运转的效率，也为全球的共同抗疫行动提供“中国力量”。

04 运送的，是希望

王忠诚是河南省某运输车队的领队。疫情来临时，王忠诚带领着车队紧急改造，组建了运送防疫物资的生命通道，并身先士卒地带领着车队在一线奋战。这段时间，车队的12名队员没有一个人退缩，每天24小时待命，留给他们休息的时间往往不到4个小时，“以车为家”成了他们的日常生活。一天中，他们或在车里待命，或在反复消毒，又或是在执行转运任务的路上。

如今，随着疫情好转和社会复工复产，王忠诚和他的车队又开始了“连轴转”，迅速投入到了生产物资的运输和保障工作中。忙碌了一个月的他，每天只能抽出几分钟的时间和家里视频，一直都没见到他的小儿子，最近在视频里生气不理他，王忠诚打算给儿子买点礼物带回家。

“可能家里会有埋怨，儿子那么小也不会明白。但我还是会讲给他听，相信有一天他长大了会理解，他爸爸的车队，不仅能送物资，还能运送希望。”

怀揣着希望，总会遇见春天。智慧物流，持续提升物流运转效率，不辜负每一个包裹，送每一份快递回家，带给每个人的明媚的春天。

华为与春天同行，为顺丰、德邦、圆通、中通、韵达、DHL等行业优质客户提供服务，通过与合作伙伴联手打造智慧货场、智能仓储、智慧物流园区等解决方案，助力物流行业高效运营、安全可信和绿色发展。

用智慧打包希望

不辜负每一份期待

懂你送达千家万户的使命

更懂日夜兼程

为你送来春天



活动预告

2020年，华为中国生态大会进入第十年。伫立十年关口，本次大会将为您呈现全新的生态篇章。因聚而生 举势而为 ——华为中国生态大会2020，“华为搭台、伙伴唱戏”的 “众筹办会”模式闪亮登场，诚挚邀请您共同参与，把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。