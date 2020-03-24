两种身份，他们都有同一个名字 

在成为优秀交付经理之前，他把头深埋在机房里面，少有跟客户沟通交流，这死啃技术的冷板凳，一坐就是三年。三年里，他清楚每一根线缆的摆放位置，更把网络架构图看了无数遍，但他慢慢地察觉到，只懂得技术并不能以最好的方式去解决客户的问题。

埋头去研究，冲上去解决，这是华为服务工程师们经常挂在嘴边的话，跟团队弟兄、自家徒弟，都不例外。

三年冷板凳



“懂技术，还是懂得为客户解决问题的技术？”



在成为优秀交付经理之前，他把头深埋在机房里面，少有跟客户沟通交流，这死啃技术的冷板凳，一坐就是三年。三年里，他清楚每一根线缆的摆放位置，更把网络架构图看了无数遍，但他慢慢地察觉到，只懂得技术并不能以最好的方式去解决客户的问题。

机房交付现场

改变，从一次“转身离开”开始。在一次客户的方案沟通会上，由于一个细节没有陈述清晰，客户的运维主管二话不说，转身就走，留下不知所措的陈昕一个人在原地。



懂技术，还是懂得为客户解决问题的技术？意识到这点，他开始在闲暇时间跟同宿舍的客户经理讨论客户的需求和痛点，跟产品经理讨论解决方案，跟客户定期开展沟通，汇报工作并及时获取客户的需求，找各种机会跟大家交流项目细节，在这些过程中积累了大量技术之外的客户关注的要点、痛点，也学到了更多的方案知识。

为赢得你的一次转身



“我更懂得，要为每一次转身准备好、加倍付出。”



再一次站到客户面前时，陈昕在团队的支撑下，列举了所有客户网络可能出现的问题，每个细节都力争扣到最细，最终获得了客户的认可和理解。



后来，陈昕每完成一次客户现网的重大操作后，总会第一时间与客户进行进一步交流，上到解决方案技术前沿，发展趋势，下到网络规划，技术细节等等，客户惊讶的发现，这小伙子比我们自己的员工还懂我们的网络和设备！



慢慢的，客户的各种技术会议开始带上陈昕，重大的变更操作，也都叫上他一起，那之后，门口的前台和保安，对陈昕都很熟悉了，“刷脸”就可以进场。从最开始客户的转身就走，到如今的“亲如一家”，陈昕花了5个月。



“后来想想，不是每一次都有机会去挽回客户，重获理解和支持，所以我更懂得，要为每一次转身准备好、加倍付出。”陈昕说。、

不是一个人在战斗



“如果说我比别人强了什么，那就是我知道我们是一个团队。”



和陈昕不同的是，阮瑞和他的团队要面对的，是一场必须胜利的战斗。



1月25日，大年初一，电话里，当得知华为捐赠的火神山医院网络设备需要交付时，阮瑞主动请战：“我是春节保障组组长，我来当这个项目经理”。



从1月31日进场，到2月3日交付成功完成，项目组不仅面临着安全上的风险，同时也要面对交付条件复杂、环境恶劣等挑战。据阮瑞回忆，火神山机房周边整个路面都是待平整的泥巴路，工地全是各种施工车辆和施工人员，到晚上回家时，大伙的鞋子和裤子基本沾满了泥，有两天下雨，鞋子还进了水。



但越是困难，大家反而比平时更主动、更团结，也更乐观，累了就到机房外面抽抽烟聊聊天，喝喝水碰个杯互相鼓励。有兄弟说：“这个春节过得太特别了，疫情结束一定要喝一场大酒”，大伙附和：“必须的，不醉不归！”

火神山现场的服务人

7*24小时的专家守护



“不用，我还能坚持，因为前线需要我。”



在火神山火线交付的同时，千里之外的成都，华为企业客户服务中心，24小时灯火通明。1月21日一大早，专家资源到位，客户服务中心医疗行业保障小组成立，当天下午，指导现场深度巡检，提供会议保障和应急方案，备件方案。随后的调测中，24小时在线支撑解决问题，会议期间随时待命......



1月31日晚，一线紧急需求传到了保障组：“武汉要在两天内完成火神山基于视频会议的远程诊疗系统上线，当前设备正在陆续到货现场，现场挑战很大，遇到问题不能快速解决的话，会影响客户的疫情诊疗！”。



“先去休息吧！”2月2日的凌晨，想着已经连续10余天战斗，三十多小时没休息好的服务专家黄昌金，保障组长张超电话里跟黄昌金说。



“不用了超哥，我比较熟悉这张网，万一有问题可以马上有效支撑起来，身体状态感觉不好的话我会跟你说。”



挂断电话，张超脑海里闪现着一线现场忙碌的身影和挑灯夜战的保障组兄弟，他眨了眨眼，挺了挺身子，心里庄严地敬了个礼。

远程服务团队

“在最困难的时候，华为不仅能‘救火’，更有强大的专家团队在远方支持，这是真正打动我们，也是我们选择华为服务的原因。”一位和华为合作过的客户说。这是一种信任，比任何荣誉奖章更宝贵、也更值得珍惜。



这种信任，来自于每次面对挑战时的陪伴，更源于对专业团队的信任。



随着工作年限的增加以及经验的不断积累，他们既是前线加班到凌晨的工程师，也是后端远程支持的专家。两种身份，都有同一个名字：华为服务人。像陈昕和阮瑞这样的华为服务人，还有无数个，他们坚守在全球各个交付的现场，也在火神山、雷神山医院留下身影。他们懂得客户对于数字化建设的需求，更懂得聚合团队力量，以行动守护网络安全。



懂得冲锋在前

更懂及时后援

不辜负每一次信任！



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