2020年，对于F5又将是一段崭新的旅程

此前，F5曾发布官方新闻，2019年7月1日，F5 Networks总裁兼首席执行官范仲林（François Locoh-Donou）正式宣布著名华裔科学家林耕（Geng Lin）就任F5执行副总裁兼首席技术官，未来将在技术管理、战略制定、技术价值传播等方面发挥关键的领导作用。林耕也成为F5最高职位的华裔科学家。

F5执行副总裁兼首席技术官 林耕

据官方信息显示，林耕作为首席技术官将负责F5公司技术愿景与管理战略的制定，探寻创新的路径，包括制定与推进前沿的研究计划，推动战略合作伙伴关系的建设，进而提升F5的下一代技术创新能力，确保F5的业务目标和产品能力符合其向多云应用服务领导者转型的愿景和路径。

F5将继续迈出新步伐

在刚刚上任几个月后，林耕就首先来到中国对F5未来的技术战略进行了相应规划，同时接受了媒体采访。林耕表示，“F5是一家非常有影响力的公司，在2000年第一波互联网浪潮来临之际，F5就凭借在Web端应用市场中的出色表现，使得应用交付产品向前迈出了一大步。而近年来云计算的不断落地，涌现出了像Google、亚马逊这样的互联网和云服务巨头，这些厂商都在极力将各种应用转化为自动化流程和商业服务，这带来了新的市场机会。”

林耕认为，现在全球分布式应用程序基础架构层这一概念和趋势已经开始出现，虽然还没有人能给出非常明确的定义及范围，表现为：第一，市场需求已经出现；第二，没有明显的领跑者。从历史的角度看，F5恰好处在这个当口，能够帮助传统网页应用扩大规模。这样的市场机会对F5来说是显而易见的，首先F5一直是这个市场中的主要玩家之一，具备一定的客户群体，也有相应的技术储备，客户也需要这样的解决方案。林耕讲到，“这几乎是一个最好的切入点，这也是我加入F5的一个最大原因，就是希望在这种巨大的潜在市场环境中，将F5变成一个全球性的领导者。”

未来应用交付市场的三大走势

林耕表示，“从商业角度，应用交付（ADC）市场未来最大的走势之一就是会越来越软件化，就是将功能和载体进行分离。目前F5可以把功能放到公有云和数据中心，通过虚拟机的方式部署到各个地方，同时也推出了虚拟机版本的ADC解决方案，此前F5收购Nginx的主要原因，就是要将功能和载体进行分开，通过多个载体，在不同的场景下为用户提供应用交付功能。”

另外，林耕认为，可视化ADC和应用性能监控的界限将变得越来越模糊，这和DevOps服务循环的速度越来越快、周期越来越短有关。现在随着DevOps服务的发展，F5已经开展了更多服务，比如云服务，并且专注于检测和分析，即在应用的数据路径、应用逻辑和用户使用之间建立一个路径，ADC、WAF、ASM都在这个路径中，且可以布设很多的可视点。那么未来ADC可以做到什么：

第一，可以直观的看到应用程序的性能，通过检测采集，能够获得应用程序当前的性能等指标。

第二，通过这些可视点不但能够监管，还可以进行配置形成闭环。而F5驱动载体和功能分离就是将监测和分析视作未来的一个重要方向。目前很多监测公司，如AppDynamic和Dynatrace，它们与F5是分开的，都各自都有自己的数据追踪去做监测，而今后完全可能形成越来越紧密的闭环状态。

第三，随着企业数字化的发展，应用越来越融入到企业本身业务流程中，业务流程本身就是一个应用，或者一组应用的集合。比如银行业务中的信用卡、账户存储、ATM等，在后台就是一组应用程序，所以未来业务流程将与应用越来越紧密的结合在一起，应用本身也越来越多的融入到业务流程中。比如Google公司10年前就把广告业务的流程转变成了一种非常自动化的数据流程，这种趋势将越来越普遍，这让我们对于应用本身的可视性已经不限于在技术层面的性能体现，而是要越来越多的看到业务层面的信息。这些信息可以反馈到解决方案中，以便增强业务本身的能力。

总之，林耕认为，未来应用交付（ADC）市场将面临三大趋势：第一，面对当前狭义的ADC，将逐渐实现功能和硬件载体之间的分离，就是软件化；第二，应用交付和应用程序可视性、监控的边界将越来越模糊，越来越融合，会形成一种闭环状态；第三，应用越来越变成一种业务。林耕表示，“F5的长期战略就是针对这三大趋势进行制定的，所以F5提出了全球分布式应用程序基础架构层这样一种概念。这个‘层’已经与原来的ADC不一样，但ADC仍然是一个最好的切入点。”

帮助云服务提升用户体验

对于云服务的可靠性、安全性，故障响应效率等一系列用户体验问题是否能得到有效保障，林耕表示，“云刚出现的时候，很多人认为应用交付等产品将被云‘踢’出去。其中有两个原因，第一个是功能和载体没有分离，负载均衡怎么从原本的数据中心迁移到云上，像亚马逊这样的厂商不采购相应产品怎么办？大家其实都会产生这种疑问。第二个问题是云提供商会不会自己开发一套应用交付及安全防护的产品？”

但随着时间的发展，这两个问题都有了清晰的答案，第一，F5的负载均衡和ADC都实现了设备与功能的分离，可以提供虚拟版本部署到亚马逊的平台上。林耕表示，“如果你有一个工作负载在亚马逊云里，只要购买F5的软件版本，你运行的配置和硬件产品是一模一样的，功能问题可以得到完全解决。”

第二，现在的云服务商的确可以自己开发负载均衡功能，像ELB就是亚马逊自己开发的产品。但这还要取决于客户本身的需求，比如用户固有的系统，在性能、用户体验、程序整合方面也非常复杂，牵一发动全身。所以很多云服务商，比如亚马逊会主动邀请F5进行合作。林耕讲到，“去年11月，F5宣布与亚马逊成为战略合作伙伴关系。由于用户会主动选择F5的产品，所以双方的这种合作其实是一种双赢状态，比如很多F5的传统用户现在也很轻松的用到了EC2。还有谷歌的用户也会有负载均衡的需求，所以这些需求都需要云服务商和F5这样的应用交付厂商共同去维护。”

林耕指出，“这种双赢的形态已经越来越清晰，云服务商和应用服务之间不是一种对立关系，最终要解决的还是用户需求。所以我们现在实践的路线已经找到了答案，我们也在跟微软的Assure做同样的讨论。但我相信PaaS的这种走向大家会是一致的。”

同时，F5也意识到自身在应用服务层，帮助用户解决应用数字化、商业数字化等问题中已经具备一定的体量和影响力。为此林耕指出，“我们会打造一个生态，跟上游和下游企业形成一定的预整合，比如操作系统的预先读取，主要在应用交付和可视性及分析相关的领域中，我们会有更多整合。但F5不会过度扩张，会根据自身体量和影响力打造一个生态系统，具体来说就是一套预整合系统。但最终的落点还是用户本身，F5始终不会将自己的价值凌驾于用户之上。解决用户的痛点，就是我们生态系统的边界。”