F5 2020年应用服务状况报告显示亚太地区企业关注网络安全的技术缺口

F5 Networks日前宣布，公司发布了《2020年应用服务状况报告（亚太版）》。这是F5持续发布应用服务状况报告的第六年。今年的调查发现，随着多云和混合云架构的部署，IT和业务流程自动化呈增长趋势。

F5 Networks日前宣布，公司发布了《2020年应用服务状况报告（亚太版）》。这是F5持续发布应用服务状况报告的第六年。今年的调查发现，随着多云和混合云架构的部署，IT和业务流程自动化呈增长趋势。许多企业开始认识到业务中应用部署规模和速度的提高所带来的好处，与此同时却带来了更大的复杂性。企业在原有基础架构之上越来越依赖多个公有云和私有云，并且需要实施现代应用架构，以致面临着不断演变的复杂威胁。

同时，企业正在采用更多的应用服务，例如服务网格和入口控制，以加速在公有云和容器原生环境中的部署。调查数据表明，随着企业越来越擅长利用其应用生态系统交付的数据，去实现高级的分析能力和更好的业务成果，这一趋势将加速发展。然而，大多数企业还并没有为其应用实施强健的安全构架，他们重点关注的是上市速度，而非安全性。

F5亚太地区、中国和日本高级副总裁Adam Judd表示：“在当今日益互联的数字经济中，企业与客户互动以及推动营收增长的方式直接取决于由应用程序带来的数字体验。从许多方面来讲，应用程序不再仅仅是业务的一部分——它们甚至成为了业务本身。今年的报告揭示了一个继续困扰亚太地区企业的主要问题——网络安全的技术缺口。若要抓住增长机遇、突破颠覆性周期，企业必须投资于人才、技术和可靠的合作伙伴，以便在所有环境中以更快的速度、更高的可用性和更稳固的安全性构建和部署应用程序。”

该报告反映了近2,600名受访者（其中1,300多名来自亚太地区）的意见，这些受访者来自全球多个行业，在不同规模的企业中就任各种职位。受访者要指出数字化转型过程中所面临的挑战和机遇。他们的回答为了解应用格局的发展趋势以及全球各地的企业如何通过转型满足数字经济不断变化的需求提供了独到的见解。



对五项关键调查结果的深入探讨

调查指出，因为企业需要管理传统架构、多云、混合云和现代架构以交付应用，他们对于应用服务的要求也在不断演变。为了应对技能有限和集成方面的挑战，企业纷纷选择能够提供标准化的开放生态系统。受访者都很青睐既安全又易于使用的应用服务。亚太地区的主要调查结果表明，该地区整体的数字化转型程度与全球处于同等水平，但通过对市场调查数据的深入研究，还是凸显了该地区企业之间的细微差别。

来自澳大利亚、新西兰、东盟和印度等市场的受访者表示，他们发起了多个数字化转型项目，其中包括将新兴技术融入其业务运营中。然而，受访者也一致表示，这些市场中的企业面临着业务应用激增的挑战。

另一方面，中国大陆、香港、台湾、韩国和日本等市场仍处于数字化转型的早期阶段，有意愿实施例如人工智能或应用基础架构自动化等新兴技术的企业相对较少。该报告深入探讨了以下五项关键调查结果：

亚太地区82%的企业（全球：80%）正在实施数字化转型，而且日益注重加快上市速度

随着企业在推行数字化转型方面不断取得进展，IT和业务流程优化的举措也日趋成熟。许多企业已经超越了业务流程自动化这一最初阶段，目前正通过云、容器和编排技术扩展数字化足迹。这反过来又推动了新生态系统的创建和API调用量的大幅增长。对于60%的企业来讲，应用程序对于业务至关重要；38%的受访企业表示，应用能够为其业务提供支持并带来了竞争优势。

亚太地区86%的企业（全球：87%）采用多云，其中大多数企业仍在努力提高安全性。

企业利用公有云参与行业生态系统，充分采用云原生架构，并以开展业务的速度同步交付应用。以上结果得到亚太地区28%的受访者的证实，这些受访者表示，到2020年底，他们所在的企业将有超过一半的应用在云端部署。

然而，与本地数据中心相比，企业对于自己是否有能力承受公有云中应用层攻击的信心要低得多。在亚太地区，76%的企业表示他们在安全方面的技能缺口最大。这种矛盾说明企业对易于部署的解决方案的需求正在增长，以确保在多个环境中保持一致的安全性。

亚太地区71%的企业（全球：73%）通过网络自动化提高效率。

不出所料，因为优化IT和业务流程是数字化转型的主要驱动力 ，大多数企业都在进行网络自动化。尽管面临挑战，但企业的能力在稳步提高，并向着在所有关键管道组件（应用基础架构、应用服务、网络和安全性）上实现更具一致性的自动化部署持续迈进。

亚太地区68%的企业（全球：69%）使用10种以上的应用服务。

随着新的云原生应用架构不断的成熟和扩展，越来越多的企业在本地和公有云中部署相关的应用服务，例如入口控制和服务发现。现代应用环境需要现代应用服务，以满足可扩展、安全性和可用性的需求。