Σco时间丨华为携手神州信息 加速农村宅基地信息化

华为与神州信息又是如何优势互补，以云计算、区块链、大数据、人工智能、5G、物联网等新技术为驱动，将神州信息深耕农业信息化20年所积累的农业场景深刻理解能力、业界领先的解决方案能力与数据优势，以及华为基于鲲鹏架构的信创产品相融合。

时间，见证我们的奋斗；生态，汇聚智慧与力量。

在这个特殊的春天里，华为特别推出了#Σco时间#系列栏目，以线上直播＋互动的形式，共话技术变革与行业转型，推动数字经济发展！

3月13日，在华为与神州信息共同举办的“农村宅基地信息化研讨会”活动中，北京林业大学副教授、绿色发展与中国农村土地问题研究中心主任、自然资源部自然资源登记专家组成员巩前文，神州信息农业板块副总经理马长志，以及华为公司数字政府副总裁王鹤军等行业专家一同探讨如何利用数字化的手段推动宅基地的信息化建设，使其成为农村经济增长的新引擎；同时分享了在这一进程中，华为与神州信息又是如何优势互补，以云计算、区块链、大数据、人工智能、5G、物联网等新技术为驱动，将神州信息深耕农业信息化20年所积累的农业场景深刻理解能力、业界领先的解决方案能力与数据优势，以及华为基于鲲鹏架构的信创产品相融合，共推农业农村数字化，来加速乡村实现智慧转型的。

宅基地的信息化通路

作为保障农民安居乐业和农村社会稳定的重要基础，宅基地的有效管理一直被国家视为重中之重，不仅要盘活闲置宅基地和闲置住宅，依法保护农民合法权益，更要鼓励节约集约利用宅基地，杜绝超标准占用宅基地、违法违规买卖宅基地、侵占耕地建设住宅等问题。

从长期来看，城镇化建设的步伐将持续加快，为此，首先要明确的就是百姓进城过程中的权益归属要有清晰的认定，即：承包地、宅基地、家农房，以及经济合作社的股权。“宅基地管理重点仍然是权属管理，先摸清楚底，固化权属，有些纠纷问题，能够解决的解决，不能解决的把它搁置起来。”神州信息农业板块副总经理马长志谈到，“宅基地入市只是时间早晚问题，我们要在入市之前帮助政府把权属搞清楚，在人口流动过程中保障老百姓的权益不受侵害。”

因为标准化的数据，让相关机构在开展服务实践中更加有据可循，使得大数据平台成为了乡村智慧化的关键技术手段，而打通各机构组织和职能部门的数据体系，并为之制定一套行之有效的管理政策至关重要。例如，尽管宅基地的划分从自然资源部门调整到了农业农村部，但管理过程中仍会涉及到增补测的变更，又依此会延伸出房屋、土地测量、结果公示、登记办证等问题，包括农房宅基地全流程的管理和作业问题。

目前，农业农村部主要负责管理工作，自然资源部则负责收集基础数据，各司其职的背后体现了专人专事，而对精细化的管理也提出了高质量的要求。举例来说，除了要对宅基地和农村农房的使用状况了然于胸，还要对宅基地的管理体系，以及所服务对象的感受深入摸底，即让农民农户也参与到决策的前端。

对于宅基地的管理，神州信息农业板块副总经理马长志谈到：对于农业农村部门，它是从无到有的过程，需要配备人员、场地、设备，还要配套相应的管理制度与流程，还要增加宅基地窗口服务。这样宅基地的管理它会成为农业农村部门一项日常性工作。从大的流程来看，农业农村部门要实现跟国土部门数据对接，要质检检测，数据产生变更，还要做一些增补策，也要建立全过程管理平台进行管理。这对农业农村部门来说，不仅是一项从无到有的工作，而且它包含了整个农房宅基地全流程、全过程的管理。

“构建宅基地的大数据能够极大推动整个农业农村数字化的发展。”华为公司数字政府副总裁王鹤军表示，“数字农业农村最核心的就是数据，土地和人的数字化是重要基础，建设宅基地大数据可以保护宅基地使用权人的合法权利，也可以使政府对于农村宅基地能够有效管理，构建宅基地大数据是农村集体土地使用制度改革和不动产统一登记重要的基础和保障，可以有效规范农村住宅建设，防止乱占、乱用宅基地，维护社会和谐。”

加速乡村转型的技术创新

在宅基地管理前置的统计标准统一问题上，马长志谈到农房和宅基地管理指标很重要，我们根据指标分解出数据项，这样大家在作业的时候可以让各地很清晰的知道工作重点在哪里，目标在哪里，做到什么样才是合格的。而且这个标准有助于指导信息化平台的建设，信息化平台把管理的流程、管理的指标和数据项固化在平台里，平台会对数据包括工作质量进行校验，以信息化平台作为抓手，做出来的工作才能符合国家标准。神州信息过去20年积极推进农业农村信息化，打造国家级平台12个，省级平台30个，农业信息化项目5000余个，覆盖31个省市自治区、2000余县、70万用户群体。目前，神州信息作为金融科技全产业链综合服务商，正以“农业+科技+金融”三方赋能、共推资本下乡的新模式，全面助推农村智慧管理及数字农业发展。

在数据标准化层面，华为总结出了一套标准化、可复制的解决方案，包括数据治理中的接口标准、规格标准、业务语义标准等等，可以为宅基地数据共享交换提供保障。同时，华为还将相关的技术、算法、流程、业务规则进行分装，预装在华为数据标准化治理中，有效提升了宅基地数据标准化实施效率和质量。

“这些产品和经验已经在社会公共服务，在制造业、金融、教育、医疗等领域得到了大规模应用，但是在农业尤其是宅基地领域应用还不多，我们需要与神州信息这样懂农业农村数字化的合作伙伴一起合作，探索宅基地数据统计标准化的问题。我相信华为和神州信息强强联合，将使得农业农村数据利用更加高效。”王鹤军说。

为了推动宅基地信息化建设，华为打造了基于鲲鹏架构的信创数字平台，并且结合大数据、区块链、5G、云计算等技术使得宅基地的管理更加智能化。例如在使用无人机进行宅基地数据采集时，借助5G网络可以将4K乃至更高清晰度的图像视频实时回传，大幅提升业务开展的效率和体验。区块链技术可以保证宅基地数据真实有效，安全可追溯，而通过接入华为WeLink平台，能够使各业务主管部门在云平台上统一进行业务管理，链接原先各个信息互通较为缓慢的节点，在统一的数据底座基础上，实现管理信息的上报，决策的过程中信息数字化，打通信息断点。

王鹤军表示：“现在应该有序开展宅基地大数据建设工作，不仅是宅基地信息数据库，还可以进一步把人口、土地确权、农业农村集体资产、养殖、销售这些数据统筹起来，建立农业农村大数据资源池，实现共享交换，构建农业农村数字信用体系，才能发挥大数据更大的价值。同时，也要注意宅基地数据安全的重要性，真正推动农业农村的数字化发展。”

结语

千行百业的信息化建设是推动全产业链数字化转型的重要抓手，而宅基地信息化的背后是人口迁移、社会演进、资源再分配等问题的延伸，这就离不开对数据价值的充分挖掘。围绕这一核心理念，从前期业务数据对接、宅基地数据库建立、对接数据检测与增补、完善，由第三方服务的数据分项变更、宅基地整体管理平台建立等涵盖农村宅基地改革的全流程的应用模式，加之与云计算、5G等技术创新的融合，农村宅基地管理的标准化、流程化、统一化、动态化、协同化和精细化管理，将在华为与神州信息的携手探索下加速到来。

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