Σco领导力丨共建数字新世界 华为携手泰克教育培养产教融合新ICT人才

或许每个人都有不同的理解。我们无需去定义它，因为我们有更好的诠释——华为与伙伴的故事，今日聚焦泰克教育。

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或许每个人都有不同的理解。我们无需去定义它，因为我们有更好的诠释——华为与伙伴的故事，今日聚焦泰克教育。

专业的人才是产业繁荣的指标之一，ICT产业也不例外。当前，云计算、大数据、人工智能、物联网、5G等新兴技术正逐渐成为经济增长的引擎。未来，这些新兴技术会下沉到传统产业中去，改造传统行业，帮助其完成数字化转型。而数字化转型的过程中需要大量兼具技术储备和实践能力的人才，不能仅靠各大院校的培养。

泰克教育作为专业培养ICT人才的企业，从2012年底开始和华为合作，截止到2019年已累计为行业培养和输送ICT人才超过15万名，力图解决在学校和企业之间人才供需不匹配的问题。“学校培养的人才有系统化的理论知识，但实践能力普遍欠缺，跟企业的用人需求有比较大的差距，提升学生的实践能力单靠学校是不够的。”泰克教育联合创始人陈丽表示。在2019年，泰克和华为联合开发了产教融合实训云，通过合作打造突破性的创新产品，让泰克2019年的业绩跟2018年相比增长近5倍。

泰克教育联合创始人 陈丽

ICT人才供需失衡

权威数据显示，目前ICT产业相关的人才供需比是1:9，人才缺口巨大。而每年高校的毕业生超过700万，人才供需之间存在着结构性失衡。陈丽解释说，“这其中最大的问题是院校毕业的学生存在两方面不足，第一是实践能力缺乏，第二是学的内容跟产业脱节。等毕业生到了企业之后，需要经过较长时间的再学习和实践锻炼，才能基本满足岗位需求。”

华为联手泰克为院校赋能

企业一方面对专业性人才有需求，另一方面毕业生不能满足企业的需求，这样一来陷入了死循环，泰克和华为走在一起正是基于这样的背景。陈丽讲解说，“华为是ICT行业的标杆企业，泰克在教育科技服务领域也积累了17年的经验，通过把华为前沿的技术转化为知识，以课程资源建设和产教融合云平台的方式为院校及学生服务，泰克承担着产教融合助力者的角色。泰克建立了研究院跟华为进行技术对接，由专业教学团队协同研究院把前沿技术转化为课程，传授给学生。泰克通过产教融合云平台为学校提供的实践能力提升‘六件套’，能够帮助毕业生在就业和职场发展竞争力方面提升非常多。”

在院校学习的过程中，通过行业标杆厂商认证的考试是不少学子追求的目标。泰克选择了新型ICT产业的产教融合方式。泰克与学校合作，为学校建设产教融合云平台，助力院校更好地推进职教1+X证书制度试点工作及双高建设等。同时，让学生在学习的过程中深入了解行业案例等资源。此外，泰克还将产业的实践项目需求引入到教学中，老师和学生可以组队去承接企业的项目，一方面不断提升了学生的实际能力，另一方面在毕业求职过程中展示自己的项目实践经验，对学生求职很有帮助。

华为、泰克联合院校共建联盟

在高教领域， 2018年9月，华为、泰克和北京理工大学，三方联合打造了全国第一个新工科创新人才基地。在北京理工大学主校区最大的计算机实训中心落地，可以同时满足200个老师和学生进行云计算、大数据和人工智能相关的在线教学和实验。全国200多家院校的领导和专家已到基地考察学习，并在大数据、人工智能等新专业建设中参照学习。华为将精心挑选的解决方案应用到泰克的教学资源池中，打造教育行业应用标杆，并推动泰克业绩连续增长。

在职教领域，华为和泰克联合院校于2019年11月发起成立了“华为ICT产教融合联盟”，成立当天有11家高职院校代表加入，未来三年联盟预计将覆盖到800-1000家职院校。联盟将通过ICT和教育行业的深入融合，推动产教融合、校城融合、校企合作创新、1+X证书制度、鲲鹏人才生态建设和智慧校园建设等，助力新信息产业发展和传统产业的信息化融合与转型升级。

以鲲鹏为翼 建设人才底座

面对当下最热门的鲲鹏计算产业生态，泰克将发挥怎样的作用？陈丽表示，“泰克全力协助华为将鲲鹏生态的人才底座打牢，培养出的鲲鹏人才去覆盖各个行业。现在已经推出智能制造、智慧农业、智慧交通等领域的鲲鹏产业人才培养方案并付诸实施，未来将进一步覆盖到各个行业。”

另一方面，泰克也会针对鲲鹏生态进行相关教材的开发、院校师资培养、鲲鹏产业学院落地等。“基于华为云的产教融合云平台，把华为鲲鹏相关的教学内容、实验实训和项目案例等推送到高校去。产教融合云平台的建设支持公有云、私有云、混合云这三种模式，让学校可以自由选择。对于加入联盟的前100所高校将免费送私有云部署的产教融合云平台，可以无缝过渡到公有云方式。泰克愿意在人才生态建设方面进行这种投入。”陈丽讲到。

对于即将召开的“华为中国生态大会2020”，陈丽表示非常期待。她希望生态中的所有角色，携手把鲲鹏生态迅速落地，成为支撑满足客户多层次需求的新架构。下一步泰克将把华为鲲鹏架构的解决方案和知识体系带到院校中去，把人才底座打牢，赋能鲲鹏计算产业生态。

教育和产业融合 共建数字新世界

截止到目前，泰克已经累计培养了超过15万的ICT人才，全球超过45%的华为专家级HCIE认证人才由泰克培养。教育和产业相融合，正是华为和泰克合作的共同目标，也是泰克在教育领域的核心竞争力。基于华为的数字底座，泰克和所有生态角色一起为培养出优秀的数字人才，共同支撑数字新世界。

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