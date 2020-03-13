极限挑战 武汉东湖高新区“秒建”社区视频会议系统

2020年2月，武汉东湖高新区决定紧急扩容应急指挥系统，依托现有应急指挥系统，通过横向扩容平台接入容量，纵向向下扩容社区接入点，向上对接市级应急指挥系统，搭建市-区-街道-社区的四级指挥架构，实现全高清的视频沟通，大幅提高工作效能。

2020年2月，武汉东湖高新区决定紧急扩容应急指挥系统，依托现有应急指挥系统，通过横向扩容平台接入容量，纵向向下扩容社区接入点，向上对接市级应急指挥系统，搭建市-区-街道-社区的四级指挥架构，实现全高清的视频沟通，大幅提高工作效能，实现资源的充分利用。

7天，从决策到交付，106个社区视频会议会场投入使用

2月上旬，针对疫情防控工作部署层层转达效率低的问题，东湖高新区大数据管理局与中信科集团、华为沟通，希望将现有的应急指挥系统进行快速扩容，把区内106个社区纳入区级应急指挥管理系统。

东湖高新区管委会、区疫情防控指挥部迅速决策，2月14日相关项目启动建设，2月21日项目交付，区应急指挥系统正式完成升级扩容，全面投用。

原有的应急指挥系统，是两年前搭建市-区-街道3级指挥系统，组网共34个点位。而这次扩容项目，要在短时间内一次性部署106个点位，保质保量完成任务非常不易。

东湖高新区大数据管理局工作人员陈子龙介绍，这个项目，可以用一个词概括，那就是“效率”。项目实施团队争分夺秒，连轴作战，依靠区管委会主要领导高度重视、大力支持，和区级各部门的通力配合，项目从启动实施到正式交付，仅用时7日。

东湖高新疫情防控指挥部与社区业务联调

精诚合作，518平方公里不再是部署的难题

武汉东湖高新区面积共计518.06平方公里，是武汉一些中心城区的5~6倍，区内有80个社区和26个村，有些社区和村地理位置较为偏远，网络环境不稳定，而2月中旬的急剧降温、大雪天气也极大程度地妨碍项目现场作业开展。

疫情严峻，项目交付压力紧迫。“为了确保项目严格执行交付进度，项目组白天外出施工，晚上不仅要进行调试，讨论系统后台的配合，还要开会调度协调，保障施工人员在严格出行管控下的正常通行。”陈子龙如是说。

除了要抢进度，疫情之下保障施工人员的安全更为重要。项目实施过程中，施工人员严格遵守安全守则，每天多次测温、消毒，在完成一处施工赶往下一个社区前，施工人员必须全部更换口罩、手套、鞋套，并用酒精消毒。这不仅是对项目施工人员自身负责，也是对施工现场的社区工作人员和居民负责。

每一秒看似的毫不费力，都来自背后的拼尽全力。难题很多，没有天时，没有地利，依靠的只有各级单位的全力支持和项目团队的精诚合作。

深入社区现场调测

深入社区的疫情指挥系统发挥的3大作用

延伸扩容后的东湖高新区应急指挥系统已经稳定投入运行。这个项目，不仅得到了东湖高新区管委会的肯定，也得到基层单位的认可。

1、对于整体防控指挥，上级部门能够快速决策，快速部署，传达指令不需要通过层层传达到街道，再由街道传达到社区。指挥部可以随时召集社区进行远程会议，直接指挥调度，让信息更畅通，让工作指令贯穿疫情防控的每一层。

2、系统部署后，街道可以更好地管辖社区，改变过去的工作方式，及时解决一线社区的矛盾，不需要召集开会，有效规避工作人员聚集带来的感染风险。

3、疫情防控大背景下，指挥到一线还不够，还要落实到人。结合最新推出的华为EC+WeLink解决方案，上至党政机关主要负责人，下至社区工作人员，一体化领导指挥系统，有效支撑区域疫情联防联动。一线面对的各种困难，都能随时反馈，指挥部随时掌握随时调度，协同让资源管控、协调效率更高。

视讯不是先进的技术理念，但在特殊时期，却焕发出新的活力。快速部署高效协同，为管理工作带来便利，助力共同度过非常时期。

相关经验可以向外推广复制。作为国家自主创新示范区，武汉东湖高新区首次把应急指挥系统深入到社区基层，这是应急指挥管理的创新举措，对后续的防控指挥、精准复工，和未来的信息渠道畅通有深远的指导意义，惠及全省，甚至全国。

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