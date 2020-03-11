风雪中，你坚守着园区的门岗深夜里，每一个角落都留下了你的脚步疫情下，你是身边的一道坚固防线。守护家园平安是你心中铭刻也是你交给所有人的答卷。我懂，你面对的风雪和艰辛更懂得，与你同担风雪。

风雪中，你坚守着园区的门岗深夜里，每一个角落都留下了你的脚步疫情下，你是身边的一道坚固防线

守护家园平安

是你心中铭刻也是你交给所有人的答卷

我懂，你面对的风雪和艰辛更懂得，与你同担风雪

我懂你

守护家园的责任担当

“先生您好，欢迎回家。”

因为疫情，老家湖北的保安小李不能过年返乡与家人团聚。从春节到现在，小李担任起社区的出入管理工作。这期间大量社区居民出入，测温和登记成为执勤中重要且不能轻视的工作。这需要大量的时间，一对一的测温方式和手动登记也增加了出入管理的不便，小区门口更是常常排起长队。

随着小区出入口近期采用了可同时对多人进行远程温度检测的设备，当有人员体温异常时，设备会自动发出告警声音，小李能够及时上前进行复查，处理异常。看到小区业主不再因为排起的长队面露疲惫，小李如释重负，脸上也露出了久违的笑容。

我懂你

统筹调度的工作繁忙

“他没带口罩，去提醒一下。”

陈姐是社区指挥中心的工作人员，她需要每日排查社区的疫情隐患，调查家庭防疫情况。为此，陈姐需要时时盯着社区监控、挨家挨户电话提醒以确保每一位住户都有佩戴口罩出门，同时还要处理其他业务，常常是手忙脚乱，甚至抽不出来时间陪陪放假在家的女儿。

最近，小区通过引入口罩检测系统，仅用了两天的时间，就建成应用。系统上线后，陈姐松了一口气，系统的检测精准度确实比人眼观察高了不少，也让她加班的次数少了一点，在家陪女儿的时间多了一些。

我懂你

志愿服务的暖心异常

“阿姨，这是您在网上订的菜，请收好。”

东东是社区的志愿者，从大年初一开始，东东就加入了社区的“志愿服务小分队”，自发地开展进行社区巡视和消毒清理等工作。最近，社区里多了一个神秘的小帮手——可以消毒和巡视的智能机器人。机器人来了之后，东东工作量减轻了不少，他把机器人看作自己的好帮手，每天给机器人设定好消毒和巡逻任务，并随时查看机器人动态，有任何异常可以第一时间在手机上收到消息，并前往排查。

从每天低头登记、跑遍社区巡逻，到现在的高效完成工作任务，东东和社区内居民的沟通时间变得更多，能够更加及时了解社区内的实际困难且有更多时间帮忙解决。最近，东东就和他的机器人小伙伴一起，为出行不便的老年居民送菜上门，让社区居民感受到浓浓的暖意。

我懂你

互相理解的相伴前行

“我已经设置好通行证，谢谢你。”

张爷爷是社区里的老业主了，最近他几十年不变的生活发生了改变。第一个就是出入社区变得更复杂了，疫情刚开始的时候，经常要排队才能进小区，还需要身份证、通行证等作为入园凭证。但没过几天，小区就不需要排队了，门口的保安小李告诉张爷爷现在的测温设备可以不用一对一检测了，还教会了张爷爷如何用手机提前登记，做好通行证，用二维码出入小区。

现在，张爷爷也学会了用手机看疫情新闻，通过社区公众号中设置的AI客服机器人，他可以查询到疫情每天的新变化，也能看到附近有无感染人员。每次买菜回来，张爷爷都要冲保安室里的小李比划下手机，小李知道那是张爷爷在秀自己的黑科技。

守护园区平安，离不开保安、物业管理人员、志愿者、业主等各方的共同努力。华为携手中海物业联合打造智慧园区, 只用短短3天,完成了包括智能口罩识别、AI防疫管家、视频巡检等应用场景的部署, 并在位于广东深圳的中海华庭小区全面落地，为园区带来全面保障。

懂你

在相视一笑的温暖中

在深夜值守的疲惫时

在人流汹涌的紧张里

更在守土有责、守土尽责时的担当

在这个特殊的春天里

懂你的尽心守护

更懂与你守护每一份安心

迎接雪后暖阳！





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