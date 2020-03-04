Σco时间丨打造园区立体防控，华为这样助力企业高效复工 

当前，各行各业开启有序复工！华为基于在自有园区的疫情防控实践，利用新ICT技术（云、AI、大数据等），联合生态伙伴，快速推出智慧园区疫情防控解决方案，希望助力全国企业打造安全更安心的复工环境。

当前，各行各业开启有序复工！华为基于在自有园区的疫情防控实践，利用新ICT技术（云、AI、大数据等），联合生态伙伴，快速推出智慧园区疫情防控解决方案，希望助力全国企业打造安全更安心的复工环境。

在上一期#Σco时间#中，华为详细分享了华为智慧园区疫情防控解决方案的管理方案。本期聚焦的话题是“园区立体防控，助力企业高效复工”——通过华为智慧园区市场与解决方案销售部总经理崔海峰带来的关于《华为智慧园区疫情防控解决方案——技术方案篇》的精彩分享，与线上嘉宾共同探讨了疫情防控难点及相应的应对措施。

华为智慧园区市场与解决方案销售部总经理 崔海峰

疫情防控难点多

据崔海峰介绍，疫情防控正面临以下四大难点：

• 返城人员防控难：复工、复学后，面对面接触多，风险人员识别管理工作难度大；同时，密切接触者区分难，潜伏时间长，症状不明显，隔离工作管理难。

• 全员数据采集困难：统计分析难，缺少员工连续的健康信息；关联分析难，缺少社会关系连续有效信息，以传统手工填表为主，效率低，错漏多。

• 管理工作开展难：疫情传播渠道多，应急准备不足，上下班高峰期，出入口人流大，全员测温工作量大，全员卫生保障物资、准备、发放准备工作量大。

• 工作协同难、集中授课难：公交、物流、餐饮、会议、集中教学、实验等的工作效率下降，协同难；远程信息化办公和教学的软、硬件资源不足。

针对上述四大难点，华为基于自身实践，第一时间推出了智慧园区疫情防控解决方案，该方案包括上期#Σco时间#中介绍的管理方案（“1-2-6”管理架构），以及今天重点分享的技术方案（8大应用、2种集成方案）。

基于华为实践的技术方案

8大应用

• 健康打卡：充分掌握异常，关爱每一位员工。关键信息配置，可直接使用；数据可视、可查、可导出，权限严格管理，保护员工隐私。

• 防疫知识库：设园区防疫及个人防护知识专区，包括整体/行政/HR管理，以及工作/居家/就医等场景的防疫知识，客户也可根据需要自行补充防疫知识。

• 在线考试：基于不同岗位提供在线考试题库，如管理人员、物业人员、普通员工，也可根据需要自定义考题，提高各岗位准备度。

• 体温检测：非接触式红外体温检测，及时防范风险人群。在园区和办公楼出入口处设置体温检测，当人员经过体温检测摄像机覆盖范围，会进行红外实时体温检测，体温超过阈值立即生成告警，防控人员收到告警信息，可查看告警详情，包括：照片、体温等。

• 口罩检测：及时告警，7*24小时守护园区疫情监测。戴口罩是必需的防控手段，对于因某种原因未戴口罩的极个别人员，利用边缘计算和AI视频分析算法，有效识别未戴口罩人员，智能定位并触发告警。

• 入园告警：多系统数据打通，定期告警入园风险，双重保障。为打造无风险复工环境，通过华为智慧园区解决方案打通多系统数据（风险人员数据、网络接入数据、门禁系统数据等），结合大数据算法，定时进行数据校验，生成风险员工入园看板。一旦出现异常，第一时间按系统预置流程进行处理。

• 离岗检测：保障关键岗位尽职尽责。特殊时期的门岗、食堂等关键服务岗位管理更为严格。华为园区对关键岗位人员进行智能在岗检测，通过视频巡逻替代人工巡视，大幅提高管理效率，并杜绝“亲密”接触。

• 聚集检测：群体聚集预警，防止交叉感染。针对可能出现的少量人群聚集场景，通过视频云和AI技术，精准识别人群聚集，及时发现风险并进行有效管理，防止交叉感染。

• WeLink：支撑人员高效移动办公、居家办公。WeLink是华为内部最受欢迎的系统之一，它融合了消息、会议、邮件、知识、视频等多种功能，助力华为在疫情复工中极大地提升了工作效率。无论因风险隔离在家远程办公的员工，还是正常到岗上班的员工，均可以随时随地通过WeLink参加会议、交流研讨、分享成果。

2种集成方案

针对上述8大应用，华为将不同功能进行组合，形成标准套餐A、B、C：

套餐A：5个基本功能+2路体温检测接入能力

套餐B：5个基本功能+4路体温检测接入能力

套餐C：5个基本功能+3个智能检测功能+32路智能视频能力+8路体温检测接入能力

套餐A、B集成方案：端云组合

套餐A、B集成方案：部署清单说明

套餐C集成方案：端边云协同

套餐C集成方案：部署清单说明

说明：目前市面上大部分红外体温检测系统都满足华为接口要求：restful接口，上报体温、红外成像图片、可见光成像图片等。如果业主需要指定其它品牌红外体温检测系统，建议推动厂家完成与华为云对接后再下单。

第三方设备：红外人体测温系统

已完成高德红外、华中数控共3款红外人体测温系统的认证与对接测试，其他厂家/型号正在对接测试中，三款红外人体测温系统可以同时支持套餐A、套餐B的集成方案。

线上订购3步法

第一步：登陆官网。华为云官网->搜索“智慧园区疫情防控”https://www.huaweicloud.com

第二步：咨询了解。智慧园区疫情防控->服务支持，通过4种渠道，咨询详细方案与问题。

第三步：线上购买。智慧园区疫情防控->立即购买，选择方案规格、购买时长，同意华为云相关协议后，即可线上下单、线上。

线上服务开通4步曲：购、配、用、评

购：通过咨询渠道，充分沟通、明确适用的防疫防控解决方案套餐以及硬件配置后，到官网购买SAAS服务。

配：疫情看板（管理）与Welink（员工）配合使用，权限打通。

用：收到WeLink帐号后，3个工作日内完成SAAS服务开通（仅线上纯软件服务，不含硬件设备安装调试时间）。

评：使用过程中，即时获取意见与建议，保证客户体验。

当前，各行各业正在加速开展复工复产工作，面对人员流动大、疫情数据采集困难、疫情管理指挥难、线上协同办公难等难题，基于华为云+边缘智能、联合伙伴端侧设备，华为快速推出智慧园区疫情防控解决方案，助力园区疫情立体防控，保障各行各业高效复工！

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