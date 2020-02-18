戴尔即将达成协议把RSA网络安全业务出售给STG Partners

据《华尔街日报》本周一晚间报道，戴尔将以超过20亿美金的价格把RSA Security业务卖给私募股权公司STG Partners。该交易尚未完成，但戴尔可能最早在周二宣布。彭博社早在11月就曾报道称，戴尔正在考虑剥离RSA业务。

至顶网网络与安全频道 02月18日 编译：据《华尔街日报》本周一晚间报道，戴尔将以超过20亿美金的价格把RSA Security业务卖给私募股权公司STG Partners。该交易尚未完成，但戴尔可能最早在周二宣布。彭博社早在11月就曾报道称，戴尔正在考虑剥离RSA业务。

如果真的发生，那将是RSA在旧金山举行年度大会的前一周，让人们看到这家戴尔子公司未来诸多不确定性。上周五，RSA大会主要赞助商之一IBM宣布出于对新冠病毒的担忧而退出参会。

戴尔曾在2016年收购EMC的时候收购了RSA。RSA为3万家客户提供各种安全和数字风险管理软件，其中包括一项以公司名称RSA命名的加密技术。

戴尔在2013年宣布退市，5年之后创始人Michael Dell和私募股权公司Silverlake Partners让戴尔重新上市。这些年来戴尔一直在出售或者拆分业务部门，以偿还收购EMC欠下的债务。另外，去年12月份有报道称，戴尔正在考虑收购网络安全服务公司Secureworks的剩余股份。

近些年来，网络安全公司卖给另一家安全公司或者私募股权公司的趋势变得愈演愈烈。本月初，网络安全软件提供商Forescout Technologies表示，其董事会批准了公司被PE公司Advent International和Crosspoint Capital Partners以19亿美元价格收购的交易。

上个月，Insight Partners还以11亿美元的价格收购了Armis，并斥资50亿美元收购了数据保护提供商Veeam Software，后者的软件主要用于降低勒索软件攻击的风险。10月初，Thoma Bravo将Sophos Group私有化，此举让这家英国端点保护厂商的估值达到39亿美元。去年，博通斥资107亿美元收购了赛门铁克的企业级业务。

此外，其他参与者也在寻找新途径瞄准了数百家网络安全公司，之所以有这么多网络安全公司涌现是因为如今企业都在寻找能够保护员工、保护客户和保护数据的新方法。SCVX于1月24日以所谓的“特殊目的收购公司”的方式上市，该公司向公众发售股票，目的是将所得款项用于购买其他公司。另外，该公司在首次公开募股中筹集了2亿美元，用于收购估值6亿至15亿美元之间的网络安全公司。