博睿宏远正式成为华为CSSP伙伴，获得应用性能监控方向认证

数字化业务性能管理服务商博睿宏远今天宣布，公司已经正式通过华为CSSP（认证服务解决方案伙伴）应用性能监控方向的认证，成为该认证的合作伙伴。

数字化业务性能管理服务商博睿宏远今天宣布，公司已经正式通过华为CSSP（认证服务解决方案伙伴）应用性能监控方向的认证，成为该认证的合作伙伴。

博睿宏远11年来始终秉承“以数据赋能IT运维”的理念，致力为企业级客户提供完善的应用性能监测服务，本次华为CSSP认证的通过，意味着博睿宏远与华为在未来将针对应用性能管理（APM）领域展开深度合作，双方将融合各自优势，整合资源，为行业带来更高质量的智能运维整体解决方案。

博睿宏远为数字化转型赋能

伴随着信息技术的飞速发展，各行各业都在依托数字化转型的“东风”，推动业务的革新与增长。因此，高效、可靠、安全，全业务链且智能化的信息系统运维服务成为了企业经营的“左膀右臂”。

为了更好地提升业务数字化转型的速度和质量，博睿宏远与华为在应用性能整解决方案方面达成了合作。

博睿宏远的APM产品涵盖了端到端的数据采集和分析, 其自身的数据和功能的全面性、产品的高易用性、以及严格的安全要求是通过华为CSSP认证的基础。通过华为CSSP认证，博睿宏远的APM产品的整体规范达到了新的层次，为未来双方在云服务上提供APM的行业解决方案，实现联合服务方案的构建、发布、支持，打下了坚实的基础。

深度认证彰显合作价值

华为CSSP认证在软件功能全面性、易用性、高可用性、可服务性、代码安全、服务安全、日志安全、数据库安全、开源组件安全、系统安全、易监控性等众多方面提出了严格的规范。通过这项认证，是对博睿宏远APM产品在信息安全、产品可靠性、数据深度分析、高质量交付等能力的认可。

基于CSSP认证，博睿宏远将与华为保持长期合作，共同打造高效、可靠、安全的云服务智能运维整体解决方案，助推金融、制造、公用事业等不同行业利用数字化完成业务再造和升级。