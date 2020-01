 VMware携手合作伙伴，推动SD-WAN与5G融合

至顶网网络与安全频道 01月13日 综合消息:今天,5G正在全球范围得到更大范围的部署,越来越多的人未来将能从5G所带来的更大带宽、更多连接、更低时延中受益。为了迎接5G大潮的到来,各种技术纷纷向5G敞开怀抱,SD-WAN正是其中之一。

随着5G的部署成为现实,新一代SD-WAN解决方案在其中加入对5G的支持,以期为企业提供更好的网络交付能力。VMware SD-WAN by VeloCloud就是其中之一。作为新一代SD-WAN解决方案的提供者,VMware通过各种战略合作,将5G与SD-WAN的强大能力整合,为企业提供前所未有的广域网控制能力与可扩展性。不止是如此,VMware还不断拓展SD-WAN技术的厚度与广度,与ADVA Optical Networking、Telco Systems、RingCentral、SevOne及Plixer等合作伙伴达成全新合作或进一步拓展合作关系,来简化应用与服务部署并提供全面网络可见性,让企业在网络边缘能享受高成本效益、高性能的应用感知型服务,以助力企业创造更大的业务价值。此外,凭借出色的安全访问边缘能力和领先合作生态,VMware SD-WAN by VeloCloud荣获凌云奖“2019年度最佳SD-WAN解决方案”,显示了业界专家和用户对其的认可。

推动SD-WAN与5G走向融合

SD-WAN是当下网络的热点方向。有预测称,到2020年中期SD-WAN将成为主流的基础技术,成为边缘计算的推动者,SD-WAN市场规模将会超过60亿美元。

SD-WAN的兴起源于用户需求的推动:随着企业业务场景日趋复杂,应用类型的增多,SD-WAN的兴起也就自然而然。而5G的到来,让SD-WAN在连接上多了选择,两者的融合可以为企业带来更多的业务价值。

众所周知,5G具备超大带宽、超低时延、海量连接的能力。这个带宽对于绝大部分业务场景都是可以满足的,再加上边缘计算等技术可以再进一步降低传播时延,5G对时延敏感的工业控制类应用、交互类应用将会有极大的促进作用。

比如,在制造企业特别是大型制造企业,一般会有企业管理网和生产网。前者用于管理,主要承载ERP、MES、CRM、OA等管理型应用,后者用于生产控制,对设备的信号进行监控、收集、对传感器进行控制等。此时面临两个不同需求:生产网要求生产数据绝不能泄露,实延要有保障;对管理网来说,需要访问互联网(如销售产品)。在没有5G的情况下需要两张网,建设比较复杂。有了5G后,可以利用5G的切片功能,定义两个5G切片:一个用于生产网切片,和外网无连接;另一个是管理网络,通过互联网连接到云端。再结合SD-WAN,由SD-WAN负责把流量分配道不同切片上。这样通过5G及SD-WAN可以满足生产销售的所有需求。

当然,这个方案的前提是SD-WAN要有整合5G的能力,VMware SD-WAN by VeloCloud正是具有这种能力的SD-WAN解决方案之一。VeloCloud Networks, Inc.于2018年被VMware收购,收购后的VeloCloud与VMware的网络虚拟化平台NSX进行整合,扩展了VMware的网络产品组合,以实现从数据中心到云端直至网络边缘的端到端自动化、应用连续性、分支转型与安全性。

面对5G时代的到来,VMware积极拥抱5G,将5G与SD-WAN的强大能力整合至全球业务中。比如, AT&T就携手 VMware SD-WAN by VeloCloud在其SD-WAN中部署5G功能。结合AT&T部署的5G网络,企业客户可以灵活管理运行于网络边缘的各类应用程序。AT&T SD-WAN随后将运用在两个层面——告知应用程序使用何种传输,以及控制5G网络的流量策略。这将有助于实现根据客户具体需求量身定制的最优化且更为高效的网络体验。

拓展SD-WAN技术集成

除了积极拥抱5G外,VMware还在持续增强SD-WAN技术的集成协作能力,以满足未来企业的数字化需求。比如,VMware先后与ADVA Optical Networking、Telco Systems、RingCentral、SevOne及Plixer达成全新合作或进一步拓展合作关系,通过这些合作来简化虚拟化服务和应用程序的交付与管理,以及提供更好的网络可视化能力。

云接入解决方案是ADVA一项创新业务,全球众多大型企业选用并部署了其云接入方案;Telco Systems是一家网络与虚拟化技术供应商,提供运营商以太网及NFV解决方案。现在VMware SD-WAN by VeloCloud与ADVA Optical Networking、Telco Systems实现了集成,提供的通用客户端设备(uCPE)解决方案将多项服务与VMware SD-WAN by VeloCloud整合至统一的x86平台。同时,客户可利用编排工具对VMware SD-WAN虚拟网络功能(VNF)进行全生命周期管理——不仅包括实例化服务,还能将其构建为服务链。

VMware还与云通信及合作解决方案领导者RingCentral展开合作,VMware SD-WAN by VeloCloud能识别在分支边缘的RingCentral流量,并在第一个数据包的基础上为其优先排序,确保语音应用程序在分支内所有传输连接中得到优先考虑。RingCentral with VMware SD-WAN by VeloCloud目前已部署于全球近10万家分支机构。

另外,VMware SD-WAN by VeloCloud还持续构建行业规模、安全性与性能基准,其全新功能进一步为客户简化运维并提供端到端可见性。全新VMware SD-WAN by VeloCloud平台集成行业领先的网络分析工具,通过单一界面管理为企业提供全面网络可见性。此外,VMware SD-WAN Orchestrator对应用程序、连接质量及业务策略提供丰富的分析功能。

比如,VMware通过与SevOne、Plixer的集成,使企业将SD-WAN信息与来自多个来源的网络分析相关联,改善了网络的可视性。其中,SevOne提供大型企业所需的全面、灵活且可扩展的网络和基础架构管理功能,帮助实现从物理到虚拟网络环境的平稳过渡。其基于云的新一代SevOne数据平台利用基于SevOne数据平台的多款预构建解决方案(包括面向SD-WAN、SDN、NFV及企业Wi-Fi的专用解决方案),简化了多供应商环境下网络及机器数据的提取、富化和分析。

Plixer提供安全与网络智能平台。该解决方案为客户提供网络流量、SD-WAN、云应用、安全事件及用户行为方面的可见性,支持快速有效的事件响应,并提供可操作数据,从安全事件全程探测到根本原因分析及缓和为客户提供指导。

通过与第三方产品和解决方案的整合,进一步丰富了VMware SD-WAN by VeloCloud的功能,改善企业使用该产品的体验。

不断创新,持续创造业务价值

在SD-WAN领域,VMware是行业领先者。在2019年《Gartner广域网边缘基础设施魔力象限》报告中,VMware被评为领导者。该报告共考察19家供应商,VMware在执行力与愿景完整性两个维度上荣登榜首。这是VMware连续第二年在该报告中获此殊荣。

值得一提的是,对VMware SD-WAN by VeloCloud而言,其行业领导者不仅体现在多年的技术积淀,更体现在其庞大的生态。VMware独特的超大规模软件广域网架构,由数以千计的主要云供应商网关组成,并在全球范围内拥有100多家电信服务供应商合作伙伴,通过提供超大规模软件广域网,帮助客户以更低成本提升应用程序性能,实现快速部署、网络弹性以及广域网运营简化。

在中国市场,VMware也在努力打造一个强大的生态,以推动创新,其中也包括SD-WAN技术。VMware从2018年开始启动推广“VMware创新网络”(VMware Innovation Network),提出打造一个开放的网络社区,使其具备战略联盟、孵化器、产业发展引擎、创新中心、开放社区和教育培训等功能。其目的是鼓励合作伙伴基于VMware平台来推进云原生、物联网/边缘计算、人工智能、区块链等新兴技术的创新和进步。在过去一年里,VMware创新网络一直不断推进创新生态建设。

在2019年的vFORUM大会上,VMware又宣布分别与神州数码、亚信集团达成战略合作。作为合作内容的重要组成部分,VMware将与合作方加深云战略合作,共建云创新中心。这是一种深度的合作形式,以和神州数码的合作为例,基于VMware技术构建的神州数码云创新中心计划逐步部署VMware的企业云平台,为先进技术推广、使用场景演示、创新合作等提供有力支撑,以此为基础,双方要加深彼此云战略合作,涵盖推进下一代企业云技术普及。

今天,在多云与混合云背景下的中国企业正面临着向新一代企业云架构及应用的升级,VMware携其包括云计算、边缘计算等全面的解决方案与合作伙伴一起,致力于帮助中国企业实现云化,同时赋能创新生态,推动中国企业数字化转型进程。