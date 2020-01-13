“5G+”发展论坛暨“金帽子”年度盛典圆满结束，共同探讨5G背景下网安技术发展和前沿趋势 

1月11日，“5G+”智慧安全融创发展论坛暨2019网络安全“金帽子”年度盛典在北京举行。本次活动由中国联通、嘶吼传媒、军地集团主办，北京亦庄智能城市协同创新研究院联合主办。来自工信部、网信办、北京亦庄管委会的领导和业内专家学者，以及来自阿里安全、安华金和、安天、百度安全、蚂蚁金服、奇安信集团、360集团、深信服、腾讯云安全、立思辰、众安天下等近百余家企业的各位领导和专家出席了本次活动。大会也吸引了国内安全专家和学者、白帽子、媒体等数百名嘉宾参会。

大会上，北京亦庄智能城市协同创新研究院有限公司总经理赵延标发表了开幕致辞，他表示“我们在新形势下的共同探讨新一代信息技术，中国现已全面启动5G建设，北京亦庄新开区聚集了‘5G+’产业链企业，智能院也紧紧围绕建设生态亦庄，广泛拓展合作，为建设更标准的智慧城市蓄力、赋能。”

北京亦庄智能城市协同创新研究院有限公司总经理 赵延标

紧接着，北京联通七分公司副总经理王跃军致辞，“北京联通承载百年发展的责任：安全创新的服务和保障，5G的延伸和应用受到社会各界的关注，和智能化引领第四次工业浪潮，它推动着区块链、人工智能的发展，为各行各业带来新的机遇。”中国联通发布了5G创新联盟，推进应用的创新和合作以形成新的业态，以合作共赢的方式实现“5G+”的优良生态。

北京联通七分公司副总经理 王跃军

随后，军地集团董事长张成发言表示“服务全国退伍士兵，认真贯彻军民融合的战略方针，以就业创业为落脚点，积极开发新时代。”军地集团在保护用户数据方面，建立起一套完整的保护措施和详细的网络安全运营标准。构建起安心、放心的数字化信息共享平台，全面武装退伍士兵的头脑，始终坚持中国特色军民共建模型，带动企业共同升级、进步，迎军民政企四方合力，迎接更好的时代。

军地集团董事长 张成

一、“5G+”智慧安全融创发展论坛

5G作为一种新型网络基础设施，是经济社会数字化转型的重要驱动力量。5G安全已经上升到国家安全的高度，必须正视它带来的各类安全挑战。

联合国发展中世界工程技术科学院院士、北京邮电大学原副校长钟义信，曾任两届中国人工智能学会理事长，是中国人工智能领域的大家。在此次大会上，他围绕“高等人工智能和信息内容安全”带来主旨演讲，分析AI如何为信息安全服务。他在演讲中讲道，“AI的高速发展带来了新型问题，这些问题影响着各行各业的服务质量。目前，世界上仍没有通用的智能系统，不符合可持续发展的规则；人工智能系统基本没有理解能力。要使用大量数据、样本才能产生，而世界真正需要的是具备通用性、小样本、有理解能力的智能系统——基于‘普适性智能生成机理’的机制主义通用人工智能基础理论模型。”

联合国发展中世界工程技术科学院院士、北京邮电大学原副校长 钟义信

接下来，工信部原电子信息中心副主任刘献军以“ ‘5G+’为企业融合创新发展提供了新通道”为题带来演讲，她认为网络安全是数字化转型的重要驱动力量，2019年商用5G牌照的发放，积极推进了网络建设和发展。这必将生成新一轮变革，未来五年间5G直接创造就业岗位超过300w个。发挥信息化对经济社会的推进作用，2020年预计将正式大规模建设。三点发展建议：强化风险意识，提升网络安全保障水平；加强能力建设，全面提升网络安全水平；重视自主创新，企业重视网络安全关键技术研发。

工信部原电子信息中心副主任 刘献军

战略合作签约仪式

中国联通&安全企业合作伙伴签约仪式

主题演讲：

1、5G时代下安全的挑战与应对——360集团首席安全官杜跃进

5G带动了网络环境的巨变，推动智能化的全面和深入发展。进一步实现了网络世界和物理世界的融合，推动安全被重新定义。欧盟GDPR的实施对世界造成重大影响，很多国家也在出台很多数据保护条例，以此控制数据的输出。安全行业的发展会伴随时代的发展而闲得愈加重要，不确定因素主是世界趋向于通明，漏洞、风险等问题越来越广泛、严重。客观上边界的消失，造成攻击者仅需一点突破即可“内网漫游”。严重的资源不对称，也会给受攻击方造成大量的隐患。

安全大脑是实现智慧安全的基础，解决问题离不开持续高水平的安全服务，首先要完善企业顶层设计，给予人员最佳实践学习机会。通过定制化的威胁情报和威胁应对支持服务，对企业系统化的和持续的培训，以及专业、规范和持续的实网攻防与演练、系统化的漏洞发现和管理，专业的安全运营和应急响应，以此帮助组织建立更加完善的安全体系。

360集团首席安全官 杜跃进

2、5G时代的内生安全体系构建——奇安信集团副总裁韩永刚

数据安全是5G安全的核心，安全性可接受，网络切片在网络中可以接受和应用。每个边缘计算中心都是大数据中心，真实的个性化安全从5G开始。他在大会上表达了以下核心观点：

1）5G安全解决的问题：解决的不是通讯安全问题，而是5G应用后的不同行业场景的安全问题，在工业、城市和基础设施建设等领域显得尤其重要

2）受保护对象：由于5G带来了广泛的IoT应用呈现指数级增长，暴露面已经从网络空间向广大的实体空间转移，网络边界一定会沦陷，核心保护的对象是业务和数据的安全。

3）保护思路转变：由于网络边界总会被突破，所以除了网络边界保护，还需要增加几张过滤网，其中包括身份、应用、数据和行为这四张过滤网，静态过滤的思路之上，更重要的是增加一个中心，将行为记录下来进行感知和监控，甚至溯源。

4）内生安全思路：安全必须融入网络、应用、数据和行为，必须和业务相结合，形成关口前移。

内生安全能够将信息化和安全同步规划，韩永刚认为未来5G安全的趋势：1）必须保证供应链安全，在核心技术上，包括芯片、操作系统等保障供应链安全。2）安全和业务融合，安全公司和不同行业设备和应用开发商形成合作甚至合资。

奇安信集团副总裁 韩永刚

3、新形势下的网络安全实战——中国联通云盾智慧副总经理 王枭卿

王枭卿讲述了近两三年发生的重大网络安全事件和主要受攻击形势：如CPDoS、加密webshell、代码仓库泄露等。在安全事件发生时，受攻击单位会产生大量的攻击日志，究其原因是缺少发现手段、研判能力和支撑精力。而5G低延时、高带宽带来很多便利和无限的可能，重保工作整体平稳，前期、中期偶有“新发现的老问题”，这都需要监控溯源能力的后期保驾护航。

中国联通云盾智慧副总经理 王枭卿

4、基于SOAR的应急响应加速解决方案——中企信安 CTO 傅奎

傅奎通过分享一线工程师的内心声音，他表示很期待革命化安全运营思路和利器。构建自适应的网络安全，应该从自动化开始。他在大会上详细介绍了SOAR（安全编排、自动化和响应）的实现形式：进一步开展安全运营工作，衡量并提高 SIEM/SOC团队的生产力；让SOP执行更标准化、更稳定的发挥效用，实现更为流畅的应急响应，尽可能减少人脑CPU的上下文切换，加速安全事件响应速度。让机器智能与人类智慧高度结合，让“安全防护超越攻击者的速度和规模”成为可能。

中企信安 CTO 傅奎

“5G+”智慧安全融创发展圆桌论坛：

在圆桌论坛环节，北京未来安全信息技术有限公司CEO王英键、联合国发展中世界工程技术科学院院士 北京邮电大学原副校长钟义信、北京亦庄智能城市协同创新研究院总工程师郭志英、腾讯安全云鼎实验室/腾讯云平台安全负责人董志强（Killer）和百度安全部副总经理沈鹏飞围绕着 “ ‘5G+’智慧安全融创发展” 的主题，分享了“5G+” 为企业融合创新发展在不同行业和场景带来的变化和趋势，从技术和应用等不同角度分析了现有机遇和实际挑战。

圆桌论坛

二、2019网络安全“金帽子”年度盛典

大会上，嘶吼传媒CEO边梦娜发表致辞。

嘶吼传媒CEO 边梦娜

边梦娜表示，在嘶吼成长和突破的一年间感谢各行各业给予的支持和鼓励，也希望同业界同仁一起聚合更专注、更权威的圈层力量。

2019年度“金帽子”投票时间覆盖了整个11月份，在此期间，嘶吼传媒收到了来自国内外安全厂商、安全研究者和爱好者的踊跃报名与投票，共回收有效投票三万余张。与此同时，五十余位业内资深评委也作出了选择，希望能够通过评选活动不断推动了网络安全行业的蓬勃发展。本次活动秉承着公平公正的原则，在经过严谨的计算和确认之后，具体获奖结果如下：

年度新锐安全公司

齐治科技 丁牛科技 雾帜智能 微步在线 四叶草安全

年度最受关注安全应急响应中心

OPPO安全应急响应中心 阿里巴巴本地生活安全响应中心 陌陌安全应急响应中心 腾讯安全应急响应中心 蚂蚁金服安全响应中心

年度最具影响力安全会议

DEF CON CHINA 1.0 KCon黑客大会 补天白帽大会 北京网络安全大会 ISC2019

年度领先安全企业

拓尔思天行网安 立思辰 阿里安全 360集团 安恒信息

年度杰出安全实验室

深信服千里目安全实验室 安华金和数据库攻防实验室 未来安全胖猴实验室 平安银河实验室 复旦大学系统软件与安全实验室

年度优秀安全产品

悬镜灵脉 众安天下安全漏洞管理平台 青藤万相·主机自适应安全平台 腾讯灵鲲反诈大脑安天探海威胁检测系统

总结：此次论坛以“智慧赋能，聚势革新”为主题，围绕着智慧城市、人工智能、5G论坛等多个维度展开新时代的安全技术研讨，为新的一年带来了5G安全的前沿思考。金帽子年度盛典旨在推动安全市场的发展，本次评选活动吸引了众多竞选嘉宾参与及广大网友的关注，在群英集聚的竞选中，各奖项获奖者脱颖而出，在“金帽子”奖年度评选活动的平台上在展现了自身的荣耀与价值。期待春节后网络安全产业的蓬勃发展。