中国软件产业年会发布会在京盛大举行

2020年1月8日，中国软件产业年会发布会在北京国家会议中心召开。来自行业组织、企事业单位和媒体代表近百人参加会议。

中国软件行业协会项目管理专业委员会副秘书长 魏璞

发布会由中国软件行业协会项目管理专业委员会副秘书长魏璞开场。他表示，中国软件行业协会顺应信息产业发展趋势，组织众多行业专家制定和修订了《软件服务商交付能力评估标准》、《软件项目管理标准体系》和《信息系统服务商交付能力评估标准》。这三项团体标准符合软件产业高质量发展要求，为软件及信息服务企业提供了切实可行的交付能力评估参考，同时也为政府与企业招投标、软件及信息服务项目监理等业务提供了专业的参考依据。标准的发布为提升中国软件及信息服务企业核心竞争力迈出了具有重要意义的一步。

新华网副总工程师、大数据中心总经理 吴新丽

会上，新华网推出大数据平台级产品“新华睿思·汽车大数据分析平台”。新华网副总工程师、大数据中心总经理吴新丽介绍，随着大数据和互联网技术的发展，新华网逐步构建“业务数据化、数据业务化”的新型生产传播及创新业务体系。“新华睿思·汽车大数据分析平台”能够为车企提供品牌影响力分析、品牌声誉评估、媒体矩阵分析、竞争力格局分析、行业趋势洞察、汽车热点聚焦六大服务，将品牌影响力从定性的模糊概念转化成为定量的影响力指数，帮助企业动态把握旗下产品线的数据波动，同时洞悉产业格局、清晰行业动态，辅助汽车企业进行策略及战略的优化调整，推动汽车企业智慧转型升级，进一步提升我国汽车企业的品牌竞争力和影响力！

中国软件行业协会教育与培训委员会秘书长 初晓光

发布会第三场由中国软件行业协会教育与培训委员会秘书长初晓光发布《标准引领 产教融合：数字化时代软件与信息服务技术人才体系研究报告》（下文简称报告），报告显示，随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，职业教育重要地位和作用越来越凸显。职业教育已经作为一种类型教育，是未来教育改革的重点方向。职业教育培养的软件和信息服务技术人才将在知识、技能和能力方面获得全面提升，成为应用级和项目级企业技术人才的重要来源。报告还对不同层级的教育机构提出相应的建议，以提高软件与信息服务领域技术人才的供应质量与匹配度，为我国各领域数字化转型提供坚实的人才基础。

新工科联盟执行秘书长 张龙

最后，新工科联盟与学而思网校联合发布了“全国青少年信息技术和计算思维能力评测体系”。联盟执行秘书长张龙表示，全国青少年信息技术与计算思维能力评测是面向中小学生的信息技术能力评测；是面向高等院校的“信息技术新工科能力评测”的预备性评测；是人才培养的基础教育-高等教育-职后教育全链条布局。评测体系用于信息技术与计算思维方向的突出人才选拔，让青少年从基础教育阶段开始学习信息技术相关知识、培养计算思维，培养他们成为技术的创造者，从而实现信息技术人才的全周期培养，为落实国家战略规划做出新尝试与新贡献。