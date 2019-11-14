新华三大学荣获CIE2019中国IT教育论坛“优秀产教融合案例一等奖”

近日，“CIE2019第三届中国IT教育论坛”于海南三亚隆重举行。本届论坛以“产教融合 创新发展”为主题，400名来自全国ICT教育领域产学研界的代表汇聚一堂，共同探讨通过产教融合、校企合作培养ICT新型人才之道。

近日，“CIE2019第三届中国IT教育论坛”于海南三亚隆重举行。本届论坛以“产教融合 创新发展”为主题，400名来自全国ICT教育领域产学研界的代表汇聚一堂，共同探讨通过产教融合、校企合作培养ICT新型人才之道。作为致力于数字化人才培养的创新企业大学，紫光旗下新华三集团新华三大学成功入选“CIE2019中国IT教育论坛产教融合案例”库，荣获“优秀案例一等奖”，新华三大学副校长刘小兵代表大学受邀参会并发表主题演讲。

2019中国IT教育论坛现场

新华三大学副校长刘小兵代表新华三大学领奖

作为行业高规格产教融合峰会，CIE中国IT教育论坛始终前瞻性地把握新科技产业对未来IT类人才的需求，推动中国IT教育的全面均衡发展。此次授奖是对新华三大学在产教融合领域长期投入的肯定，也为促进产教融合事业提供优秀范本。新华三大学是国内最早专注校企合作的专业机构，经过多年摸索总结，创造性地构建出卓有成效的数字化应用型人才培养模型和校企合作模式，并且与中国的高校及职业院校积极开展深度合作，从科研合作、课题研究、数字化大学专业建设、职业人才培养到智慧校园建设，合作领域广泛，提质升级效果显著。

新华三大学荣获2019中国IT教育论坛

“优秀产教融合案例库单位优秀奖”

在上午的主题论坛演讲中，刘小兵副校长作为第一位企业代表以《数字经济时代的产教融合之路》为题，向与会的政府领导、学者专家全面分享了对数字经济的理解，以及新华三大学的深度产教融合解决方案。他提到：“目前，数字技术已成为经济转型升级的核心动力，数字经济倒逼人才培养模式创新。新华三大学集合并发扬了新华三集团的优势，在技术引领、行业实践、职业素养提升、促进就业等方面价值显著。多年来，新华三大学着力在产教融合、促进教育国际合作、促进教育数字化三个方面持续深耕，在院校、学生和企业之间逐步形成了互利三赢的人才培养链、供给链，助力全球数字化转型和经济的发展。”

新华三大学副校长刘小兵受邀参会并发表主题演讲

2019年，新华三大学加大了在资金、技术、设备、专家、师资、平台开发等方面的投入，总投资超过1亿元，并且在教育项目合作、国际化、新数字技术产教融合、新数字技术认证方面成绩卓著：支持教育部高职大数据国赛、职业教育校企深度合作项目，参与高教司协同育人项目，参与1+X认证，建立了5大双师培训基地，与10所985高校EDP中心达成合作；建立国际教师培训基地，开发国际应用方案案例；打造了AI、大数据、信息安全等深度产教融合方案及大数据、云计算等10大新技术认证项目。

结语

未来，新华三大学将继续深化高校合作，共同致力于促进ICT人才培养模式改革，优化学科专业结构，推动高等教育与产业发展充分融合、协同创新发展，为我国数字经济的持续发展培养创新人才。