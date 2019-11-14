广东联通与新华三签署战略合作协议 共同开拓5G产业新机遇

11月14日，中国联合网络通信集团有限公司广东省分公司（以下简称“广东联通”）与紫光旗下新华三集团在广州举行5G战略合作协议签约仪式。广东联通党委书记、总经理何飚，紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官于英涛等双方领导出席本次活动。

11月14日，中国联合网络通信集团有限公司广东省分公司（以下简称“广东联通”）与紫光旗下新华三集团在广州举行5G战略合作协议签约仪式。广东联通党委书记、总经理何飚，紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官于英涛等双方领导出席本次活动。

根据本次战略合作协议，广东联通与新华三集团将在一系列5G创新领域开展互惠共赢的深入合作。在智慧家庭领域，双方将共同探索新业务模式，合作构建终端产业链新生态，为客户提供未来5G家庭场景化的整体解决方案；在5G企业级市场，双方将共同推进物联网技术的应用及业务部署，在行业云项目上联合拓展新市场；在5G网络建设上，双方将在5G网络切片、新型城域网等领域深化合作；在数字信息化合作方面，则将打造全新的数字信息化建设方向。

作为广东省数字经济基础设施的重要建设者、运营者和服务者，广东联通落实国有企业政治责任、经济责任、社会责任，积极推进“网络强国”战略在广东的落地实施，为广大用户提供全方位、高品质信息通信服务，纵深推进“五新联通”建设，实施平台型、数字化、生态化战略，推进发展方式、运营模式、增长动能新升级，争当数字化创新转型的高质量发展排头兵。新华三集团作为运营商5G时代的价值合作伙伴，可以充分发挥业内领先的技术与服务能力、行业洞察与实践积累，同时结合广东联通强大的落地与运营能力，全力促推广东联通战略计划的成功实施。

何飚在致辞中表示，2019年是中国5G的商用元年，本着“平等互利、合作共赢、共促发展”的原则，广东联通愿与新华三战略合作伙伴，全面深化合作，共同推进5G技术的应用创新与技术突破、打造万物智联的数字智能世界提供宝贵的机遇和契机，为5G时代产业发展构筑携手共赢的合作平台。

于英涛指出，面对5G时代前所未有的产业机遇和技术挑战，新华三集团将通过持续的技术迭代、模式创新与行业实践，与广东联通共同探索5G技术在智慧家庭、产业创新、网络建设等方面的创新突破，以5G网络的全方位变革能力加速各行各业的数字化转型。

随后，广东联通党委副书记、副总经理冯华骏代表广东联通，新华三集团联席总裁韩志刚代表新华三集团，签署《中国联通广东省分公司与紫光旗下新华三集团5G战略合作协议》。双方将为5G业务快速落地和推广提供动力，为5G产业生态繁荣和发展贡献力量。