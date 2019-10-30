加速中国5G商用进程，华为精彩亮相2019通信展

华为将以“5G 引领”为主题，携5G端到端产品与解决方案，以及5G个人用户创新业务与5G行业创新应用参展，全面体现华为在5G技术创新、建网方案、产品商用、产业创新等方面的核心竞争力。

至顶网网络与安全频道 10月30日 综合消息：2019中国国际信息通信展览会将于2019年10月31日至11月3日在北京国家会议中心举办，华为将以“5G 引领”为主题，携5G端到端产品与解决方案，以及5G个人用户创新业务与5G行业创新应用参展，全面体现华为在5G技术创新、建网方案、产品商用、产业创新等方面的核心竞争力。

中国国际信息通信展览会由工业和信息化部主办，是我国泛ICT行业最具影响力的国际盛会，自1990年起至今已成功举办28届。华为“5G引领”的参展主题意为5G将引领万物互联的智能世界的构建，成为AI普惠的重要驱动力，让生产更高效、生活更幸福。同时，也意味着中国通信产业经历了1G空白、2G跟随、3G突破、4G同步之后，将进入“5G引领”的时代，华为也将全力支持中国运营商建好5G网络，以实现更好的网络体验，引领全球5G。

华为5G 端到端持续引领

华为在5G方面的研究和投入始于2009年，累计投入20亿美金研发资金，目前在国际相关通信标准组织中的提案数通过数量及专利声明数量，均位列全球第一，已在全球范围内获得超过60个5G商用合同，支持了全球40多个国家建设了5G网络，5G基站发货总量40余万。

2019年中国进入5G商用元年，华为正凭借先进的5G网络设备和全球部署经验，已携手中国三大运营商在全国60多个城市部署了5G网络。本次展会将揭示华为5G在边缘计算、切片管理、上行增强、云+AI、数字化交付等多方面的前沿技术和实践应用成果。作为全球唯一能提供端到端5G全系统的厂商，华为将通过在网络、终端、芯片领域的持续创新全力支持中国运营商建设最好的5G网络。

极致体验的5G目标网

基于深厚的技术积累，本着加速5G在垂直行业中应用的宗旨，华为提出了建设“极致体验的5G目标网”的主张，包括5G向SA（独立组网）的演进方向、5G上行覆盖能力的增强以及针对运营商“共建共享”网络建设模式的解决方案呈现。

同时，SA成为5G的胜负手，行业发力SA已到最佳时机，在SA建网方面，华为已经积累了相当多的成功经验。本届展会通过华为帮助运营商实现5G SA商用落地案例，展示了华为“面向未来，建设SA先进网络”的重要意义：浙江移动携手华为推出业界首个基于SDN的5G SA网络，在部分城市已经开展全网SA预商用，可以实现同NSA（非独立组网）一致的“不换卡、不换号”用户体验，让语音、计费4G/5G无缝切换。

全场景覆盖 让5G无处不在

随着运营商5G网络将进入规模部署阶段，在“面”的广覆盖上，和“点”的重要室内场景，以及品牌价值场景高速&高铁的“线”的覆盖上，都需要有针对性方案，实现5G最优体验，吸引用户迁移，快速建立5G口碑。

华为已经联合运营商经过不断探索，打造出全场景的解决方案，包括宏站、杆站以及数字化室分等多种形态的产品。以高速公路场景为例，通过Sub-6G Massive MIMO宏站，使用64T64R或32T32RAAU，华为成功解决了高速移动场景下的波束跟踪及切换优化问题，证明了64T64R在高速移动场景依然是最佳解决方案。目前，华为联合浙江移动在杭州机场高速公路建成了全球首条全线覆盖的5G商用网络，在车速70km/h的条件下，使用5G商用手机可以测得下行750Mbps以上的平均下行速率。

千兆家宽支撑价值运营

工信部今年继续推进网络提速，启动宽带网络双G双提行动，推动固定宽带和移动宽带双双迈入千兆（Ｇ比特）时代。面对新环境，运营商正从资源要素竞争转换到综合运营能力竞争，除资费外，宽带、视频体验是用户流向的关键因素，需建立家庭业务生态竞争堡垒来应对变化。

华为提倡，“快人一步”实现家庭宽带的网络升级、视频升级、连接升级、产品升级、运营升级等五大升级，支撑运营商家庭市场的价值运营。截止9月，华为已为43个省份运营商实现了商用千兆网络。

AI使能网络运营，助力数字化交付服务

5G时代电信网络设计更加先进，导致运维复杂度激增，智能化将帮助运营商构建智能的网络服务体系。华为通过数字化交付服务、结合人工智能的自动驾驶网络，帮助运营商精准投资、快速建设、保障网络性能和网络质量。

通过专家经验+AI算法，华为持续构建5G智能运维能力，服务于全球160多个网络，提升运维效率20%。基于华为全栈AI能力的SoftCOM AI解决方案，通过ICT基础设施规建维优的全生命周期管理，逐步实现网络的自优化与故障的自我治愈，最终实现自我演进的自治网络状态。

鲲鹏展翅，力算未来，打造运营商多样性IT新平台

计算架构创新正进入黄金时代，充裕、高性能、多样性、绿色、触手可及的算力将是智能社会发展的动力。华为秉承“聚焦技术、开放使能、伙伴优先”三个理念，积极投入鲲鹏计算产业生态的建设，优先支持合作伙伴发展基于华为鲲鹏处理器的计算产品。

本次展会，华为智能计算围绕“算、传、存、管、智”五大自研芯片，提供面向端、边、云全场景下的算力。基于TaiShan服务器，携手客户、合作伙伴和标准组织共同构建绿色、开放的鲲鹏生态系统，为客户提供性能出众，能效更优、安全可靠的解决方案。在运营商场景下，华为将展示成功实现全球首个基于新一代计算平台TaiShan服务器的云化核心网语音电话和移动数据业务的案例，以及在话费、商城、CRM等大数据平台方面的实践。

5G升级数字生活，开拓新型消费市场

5G时代将带动数字化生活和智能产业的蓬勃发展。在日常生活场景，华为将展示5G Cloud VR、视频彩铃以及可规模复制的国内外先进2C应用，提升运营商的收益空间。

视频彩铃是利用电话接通前10秒时间展示的一段短视频，相比4G，5G大带宽更能满足高清视频彩铃对大带宽播放需求，因此能够实现直观体验高清、动幕、彩阵合一、互动的特性，使能运营商在5G短视频业务上进行创新。

华为同样重视海外先进5G 2C应用为国内运营商提供的借鉴作用。华为同样重视业内先进5G 2C应用对运营商的借鉴意义。本次展会，华为与领先的自由视角直播供应商合作，将前沿的5G商用案例呈现于展会之上。

5G使能智慧生产，持续推动产业创新

5G的大带宽、广联接、低时延特性将为行业应用带来巨大的变革。在工业场景下，华为5G已在智能制造、智慧生产、远程操控、机器视觉、智慧园区等领域开辟了新的应用空间。本次展会将集中展示南方电网的智能差动保护、湘钢的远程和无人驾驶天车、成都的智慧道桥巡检等5G行业应用成果。

华为通过与南方电网合作，将电网切片管理与运营商切片系统对接，利用切片构建安全高效的虚拟专网，实现切片和时延的端到端能力，帮助南方电网提升差动保护/精准负荷控制/自动巡检效率。5G+云+AI与城市道桥巡检相结合，通过巡检车上的摄像头实时监测路面情况，5G技术及AI分析智能判别道路主要病害，4K超高清视频迅速回传，维护人员立即派遣维修。在华为与湘潭钢铁合作案例中，通过北京现场的操控椅，能够实时操控1600公里外湘潭钢铁厂的作业天车，实现亚米级卸料精度要求。

华为5G工业模组 重新定义工业物联

展台现场，华为重点展示了上周刚发布的全球首款商用5G工业模组，目前已经对外开售，单片价格为999元/片，是全球首款千元以下的5G工业模组。华为5G工业模组，不仅是首款5G NSA/SA、单芯全模的5G工业模组，而且也是国内首款核心器件自主可控的5G工业模组，让千行百业的设备连接5G。

华为5G工业模组的下行速率高达2Gbps，上行速率高达230Mbps，满足行业应用的高带宽要求；工作温度范围广至-40℃~+85℃，采用高可靠性器件以及工业独特设计，完全适应工业环境的多样化；微内核加持TrustZone的双重安全机制，让工业环境使用真正安全可靠；自带高性能的应用处理器，其算力达14400DMPIS，是业界行业水平的5倍，同时采用OpenCPU架构，方便开发丰富的第三方应用；拥有高达18种类型的硬件接口，充分满足工业设备接口需求；自带AI语音，并共享华为手机与智能音箱的语音云生态，可广泛用于语音交互的行业。

本着“有朋友有未来”的开放理念，华为已经携手50余家首批合作伙伴，共同开启5G工业模组商用，未来将继续携手更多伙伴迈入5G万物互联时代。

重构想象，终端产品打开智慧生活

华为终端也带来了最新的5G手机及全品类智慧终端产品，包括新发布的Mate30系列5G版旗舰手机、智慧屏、GT2手表、VR眼镜、5G室内外MBB路由及IoT智能家庭产品等。

Mate 30系列5G版是华为最新的旗舰产品，搭载性能强劲的麒麟990 5G SOC芯片，7680帧超高速摄影、有线无线双超级快充以及炫酷的AI隔空操控，科技感十足；新上市的GT2手表，搭载华为首款穿戴类芯片麒麟A1，搭配智能节电算法，保障2周超长续航，GPS常开下可使用30小时，此外支持更专业的15种锻炼模式和游泳心率、血氧饱和度等，满足专业运动的多种需求；华为智慧屏，采用了色彩最纯净的量子点光源作为背光源，实现了全色域显示，AI慧眼，既能畅联视频通话，还能作为家庭相机使用，AI健身，足不出户便可享受专业健身教练的指导。

5G构建万物互联，开启智能世界

华为通过本次展会，全方位诠释了5G使能高端制造、交通枢纽、智慧园区、数字娱乐等百行千业和大众生活，必将进一步推动万物互联，为各行各业带来巨大的创新和变革。

5G已来，ICT行业也将因5G激发出新的业务格局与商业增长，华为愿意与各领域合作伙伴一同探索5G与社会各领域的深度融合，体验未来世界的生活方式，让我们更快步入万物感知、万物互联和万物智能的时代。

此外，华为将通过多场主办方峰会的主题发言，分享和交流在5G、全光网络、IoT等领域的洞察与核心观点。华为常务董事、运营商BG总裁丁耘先生将在ICT领袖论坛做《共建最好的5G》主题演讲，希望携手各方共建繁荣的5G产业新未来。

欢迎莅临2019年中国国际信息通信展览会华为展台，位于北京国家会议中心E馆一层1012/1212。