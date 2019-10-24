打造信息安全理念 中国西部开启成都模式

10月23日，首届INSEC WORLD成都·世界信息安全大会，于中国西部国际博览城圆满落幕。在为期4天的大会中，包含两日高阶培训、两日主论坛、六大分论坛及科技展示，共吸引超过45家媒体、50位海内外讲者、2000多位专业人士参会。

据悉，INSEC WORLD成都·世界信息安全大会是首个立足成都、面向世界的国际级信息安全会议。大会由全球最大展会机构Informa Markets主办，英富曼会展（成都）有限公司、亿百媒会展（上海）有限公司、四川天府国际会展有限公司共同承办。



正确处理安全与发展的关系



四川省互联网信息办公室副主任宁方伟在主会中表示，“当今世界网络信息技术日新月异，工业互联网、物联网、车联网等新型网络形态不断涌现，大数据、云计算、人工智能等新型应用拓展升级，5G时代来临后，数字经济的蓬勃发展将给人类的生产生活带来深刻变化，同时也带来了严峻挑战。网络安全问题日益凸显，网络入侵、网络攻击、信息泄露时有发生。”



宁方伟指出，“关键信息基础设施网络安全隐患较为严重，传统领域与非传统领域的安全问题交织叠加，对经济社会发展构成了现实威胁，应当正确处理安全与发展的关系，积极维护网络安全，不断提升保障水平。”



观点交织 异彩纷呈



在会议期间，来自全球资深的安全专家及学者纷纷上台发表演讲，各种议题和观点精彩纷呈。大会主论坛围绕信息安全顶层设计及发展趋势，分论坛则围绕细分领域专业知识，包含“CSO论坛”、“应急响应/安全运营”、“人才培养”、“安全创新”等论坛，围绕研发、管理、应用、品牌、人才培养等议题。其中呈现出了很多备受业界瞩目的安全话题。

其中，北京赛博英杰科技有限公司创始人及董事长谭晓生发表“培养网络空间安全创业者的企业家精神”的主题演讲，提到信息安全产业发展将需要一批具备“企业家精神”的网络安全创业者，以守正出奇的的态度经营信息安全资源，培植产业的发展。



另外，北京微步在线科技有限公司CEO薛锋分享了“网络安全走向云化”，认为网络安全从策略化、规则化在走向数据化，并最终走向安全云落地。而Palo Alto Networks亚太区首席安全官Kevin O’Leary在讲述“理解混乱：安全运维的转变”时详细描述了分析如何在不断变化的外部环境下演进安全方式。



深信服科技有限公司安全业务CTO郝轶在叙述“面向未来有效保护，护航企业数字化转型”时讲到，如何面对数量增加的威胁种类、合格要求。杭州安恒信息技术有限公司首席科学家、高级副总裁刘博演讲“智慧城市场景下的智能数据安全”，系统的描述了从各个角度探讨公共数据安全、构建城市大脑的过程。



奇安信集团网络安全部总经理聂军在“CSO论坛”中表示，“以前总有人批评说CSO不能看微观的细节太多，因为这不是一个合格的CSO所需要做的事情。但我觉得说得也对也不对。对的是CSO花了比较少的精力在宏观的事务上，不对的是CSO既要做好微观也要做好宏观。”他指出，CSO应该从业务和IT的角度看安全，而不是从安全的角度看业务，这也是从一个企业的安全负责人进化到企业CSO必须具备的视野和技能。



人才培养：前沿引领 需求驱动



安全的实质是攻防，而攻防的主体是人与人的对抗，因此安全行业一直都非常重视对人才的培养。然而国内网络安全应用型人才的大量缺失，更加凸显了安全人才培养和实践的话题。

360网络安全大学总经理李洋在接受采访时表示，“目前为止我国的网络人才缺口达到了70万，到2020年可能会增长到140万，甚至会到180万。而我国每年对网络安全人才的培养才不到三万人。更为严峻的是学生在学校中接受的教育大多只是理论教育，但网络安全人才对动手能力要求极强。而现实情况是，真正从网络安全相关专业毕业的学生从事网络安全行业的只有5%-10%左右，占比非常少。”



那么如何才能真正培养出对国家、社会、企业合格的网络安全人才呢？李洋认为，“目前，最可行的方法是通过攻防大赛、应用开发大赛来选拔人才。360从2005年开始投身网络安全行业，通过自己人才培养的方式，倒推出学生到底需要学习什么样的知识，通过与学校共建实验室，共建网络安全学院和相关专业，有效推动了网络安全人才培养的快速发展，从而推动网络安全产业的发展，但网络安全的关键在于研发，所以归根到底还是人才的竞争。”



INSEC WORLD为中国西部首个完整覆盖信息安全专业领域的行业会议，及国内少数以第三方主办角度出发的独立行业平台。大会以“信息时代，安全发声”的理念，将优质信息安全内容带入中国西部、一流信息安全资源引入成都。展望未来，INSEC WORLD将持续助推中国的网络信息安全产业发展，持续为成都发声。