 “信息时代，安全发声” 首届INSEC WORLD成都·世界信息安全大会在蓉召开

10月20日-23日，首届INSEC WORLD成都·世界信息安全大会在中国西部国际博览城成功举办，本次大会由全球领先的展会主办机构Informa Markets（英富曼）主办，也是Informa Markets落户华西总部后的首个项目。

10月20日-23日，首届INSEC WORLD成都·世界信息安全大会在中国西部国际博览城成功举办，本次大会由全球领先的展会主办机构Informa Markets（英富曼）主办，也是Informa Markets落户华西总部后的首个项目。

首届INSEC WORLD成都·世界信息安全大会现场

本次大会以“信息时代，安全发声”为主旨，共吸引超过1500名来自全球各地的信息安全专家及从业者参会，同时汇集全球信息安全资源，将优质信息安全内容带入中国西部，并将一流的信息安全资源引入成都，成功打造出了一个立足成都、面向世界的国际领先行业盛会，有力助推了中国西部地区的网络信息安全产业发展。

Informa Markets亚洲CEO马颖

成都作为中西部网络安全产业的发展高地，此时举办世界信息安全大会，将助力成都信息安全软环境、硬实力全面发展。本次大会的主办方Informa Markets亚洲CEO马颖女士表示，“成都是中国网络安全的高地，也是中国西部最为重要的城市之一，过去几年迎来了行业与经济的飞速发展，多家从事网络安全和大数据的企业已经把西部总部乃至全球总部设在了成都，共同打造信息安全的产业高地。也正因为如此，在我们与四川天府国际会展有限公司的共同努力下，才将首届INSEC WORLD成都·世界信息安全大会落地到了成都，可谓是水到渠成。”

同时，四川天府新区成都党工委副书记、成都科学城管委会主任邱旭东在致辞中也指出，“今天的天府新区，正按照一园多点的信息安全产业空间布局，加快打造集研发、应用、服务为一体的信息安全产业生态圈，努力争创全国一流的信息安全创新示范区。我们殷切的期盼通过本次会议，进一步加强与海内外信息安全企业的深度合作，畅通信息安全高阶人才的培养通道，聚集信息安全的优势企业，同时也真诚地希望信息安全领域的各位专家，通过这次盛会了解新区，认识新区，支持新区，为新区的信息安全产业的发展提供宝贵的意见，助力天府新区高质量发展。”

据了解，网络信息安全产业一直是成都重点发展的产业之一，2018年成都全年的网络信息安全产业规模达到了225.6亿元，连续四年增速超过了20%，在全国处于前列。2012年建成的国家西部信息安全产业园是国家科技部授牌的国内首家网络信息安全产业专业园区，经过多年发展，已成为国家现代服务业、信息安全产业化基地的重要支撑和载体，聚集了包括中国网安、亚信安全、卫士通、中电科十所等一大批国内安全骨干企业及科研院所。

2015年图灵奖获奖人、美国国家工程院院士、斯坦福大学名誉教授Martin Hellman

随着国内外安全事故频发，各国开始越来越关注数据泄露、信息泄露等安全威胁。对此，2015年图灵奖获奖人、美国国家工程院院士、斯坦福大学名誉教授Martin Hellman在主题演讲中详细阐述了公钥密码对信息安全的重要性，其中指出，“公钥加密在研发过程中，计算机通信在极大程度上依赖公钥密码学，解决了隐私及身份认证的问题，已经在实现安全的软件更新和电子商务上形成现在的生态体系。”并且认为没有公钥加密就没有现在的生态系统，也没办法支撑现在的软件，同时其也是区块链技术非常重要的一环。

在两天的主题演讲中，各种安全观点与思想均得到了充分展现。其中，奇安信集团总裁吴云坤以建筑建设比喻信息安全能力的成长过程，从规划、建设和运行信息安全分享“新技术环境下的‘内生安全’能力构建”；LCRA原首席安全与风险官Tim Virtue从甲方的角度阐述“从0到1：一个从幕后到董事会的转型路线图”的主题演讲。

据至顶网记者现场了解，首届INSEC WORLD成都·世界信息安全大会展出规模达6,000平米，深信服、奇安信、360网络安全大学、微步在线、无糖信息等知名信息安全企业参与了展示，并在现场与参会嘉宾进行了深度交流，为包括金融、医疗、交通、政府、防务、通信及更为广泛的行业客户集中展示了一系列信息安全解决方案。

本次大会得到了成都市委网信办、成都市经信局、科技局、博览局、天府新区成都管委会、成都高新区管委会等的大力支持，以及中国网络空间安全人才教育联盟、成都市软件行业协会、四川省大数据产业联合会等行业协会的大力协助。