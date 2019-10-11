主动安全·智慧驱动——2019合肥网络安全大会成功召开 

今日，以“主动安全·智慧驱动”为主题的2019合肥网络安全大会成功召开。本次大会由合肥市人民政府主办，邀请到来自政府机构、学术与产业界的权威专家以及企业、高校代表，1500余名网络安全精英齐聚合肥，探讨数字时代的网络安全挑战。

至顶网网络与安全频道 10月11日 综合消息：今日，以“主动安全·智慧驱动”为主题的2019合肥网络安全大会成功召开。本次大会由合肥市人民政府主办，邀请到来自政府机构、学术与产业界的权威专家以及企业、高校代表，1500余名网络安全精英齐聚合肥，探讨数字时代的网络安全挑战，分享主动安全建设的成功实践。

2019合肥网络安全大会盛大召开

2019合肥网络安全大会聚焦主动安全前沿技术、安全实践以及等保2.0合规建设，深入探讨5G安全、网络空间安全态势感知等前沿话题，以安徽省农村信用社联合社、安徽大学为样板的主动安全建设实践内容也备受关注。

合肥市委常委、市政府常务副市长 罗云峰

合肥市委常委、市政府常务副市长罗云峰在大会致辞中表示，“我们坚持把网络安全摆在经济社会发展全局的重要位置，统筹谋划、整体推进；坚持把网络安全产业作为战略性新兴产业重点扶持、聚力发展，并已在全国形成较好的先发态势。随着5G、人工智能、互联网等新一代信息技术席卷全球，网络安全将面临更多、更新、更复杂的挑战。我们将坚定不移把网信事业做实做优，坚定不移把网安产业做大做强，努力为筑牢国家网络安全屏障、整体提升国家网络安全水平作出更大的‘合肥贡献’。”

紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官 于英涛

紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官于英涛表示，面对网络安全产业发展的全新形势，新华三作为数字化解决方案领导者，依靠自身在计算、存储、网络等数字化基础设施，以及主动安全、统一运维等领域的持续创新，广泛结合生态伙伴的智慧力量，朝着共同支撑客户业务安全应用的目标，助力客户构建安全的数字大脑。

生态聚力，打造网络安全新高地

在本次大会上，安徽合肥高新区还举行了“中国安全谷”新驻项目集中签约仪式。“中国安全谷”拥有扶持政策优势、人才优势、资金优势，以及市场优势，正在成长为网络安全产业之都。

“中国安全谷”新驻项目集中签约仪式

在“中国安全谷”创建过程中，新华三集团发挥龙头企业的带动作用，发起成立了“网络安全创新技术联盟”，通过安全生态建设为客户提供完整的技术方案与服务保障。

目前，新华三集团通过在主动安全领域的创新与发展，已在政府、金融、运营商、教育等行业积累了丰富的应用实践成果，为诸多行业客户提供了多维度安全能力交付和等保合规安全服务，助力保障数字经济发展。

持续创新，全面护航数字经济发展

当前，网络空间内涵和外延不断扩展，网络空间竞争更加激烈，网络安全的威胁持续上升。2019年，网络安全等级保护制度2.0标准的发布带动等保建设进入主动防御的新时代，网络安全产业发展迎来新高潮。

针对前沿技术的风险，新华三集团也基于主动安全的理念，在5G安全、物联/工控安全、多媒体内容安全、零信任安全领域都有全面布局和方案准备，展示出新华三作为网络安全领军企业的持续创新能力。

新华三集团高级副总裁、中国区总裁 张力

新华三集团高级副总裁、中国区总裁张力表示，作为中国网络安全领域的领军企业，新华三将会持续推动主动安全理念、技术和产品的创新，助力合肥打造网络安全产业高地，建设数字强国。

2017年初，新华三集团率先启动从被动安全向主动安全的创新转变。本次大会上，新华三集团安全产品线副总裁、首席技术官孙松儿介绍了主动安全体系建设的五大落地实践，通过情报驱动、AI进化、智能运维、软件定义以及开放互联，以业务为中心、合规为先导、数据为驱动、体验为目标，与合作伙伴一起，推动智能主动安全的落地，全面提升政企用户网络安全防护水平。