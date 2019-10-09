IBM和McAfee等14家厂商组建网络安全产品互操作性联盟

一个由14家领先厂商组成的新网络安全联盟今天正式成立，该联盟承诺将实现跨网络安全产品的互操作性和数据共享。这个名为Open Cybersecurity Alliance的联盟是在OASIS开放标准和开源组织下成立的，包括了众多厂商。

至顶网网络与安全频道 10月09日 编译：一个由14家领先厂商组成的新网络安全联盟今天正式成立，该联盟承诺将实现跨网络安全产品的互操作性和数据共享。

这个名为Open Cybersecurity Alliance的联盟是在OASIS开放标准和开源组织下成立的，包括了众多厂商： IBM、McAfee、Advanced Cyber​​ Security、Corsa Techology、Cyber​​Ark Software、Cyber​​eason、DFLabs SPA、EclecticIQ BV、Fortinet、Indegy、New Context、ReversingLabs、SafeBreach、Syncurity、Threat Quotient和Tufin Software Technologies。

该计划成立时IBM Security和McAfee贡献了开源内容和代码，旨在设计可以自由交换信息、洞察、分析和编排响应等开源安全技术。

该联盟试图解决不同安全产品收集孤立数据的问题。

该联盟在声明中表示：“连接这些工具和数据需要进行复杂的集成，可以缩减花费在寻找威胁和响应威胁的时间。为了帮助企业用户加快和优化安全性，OCA联盟将开发协议和标准，让不同工具能够协同工作并在不同厂商之间共享信息，其目的是简化整个威胁生命周期中的安全技术集成，从威胁搜寻和检测，一直到分析、操作和响应，从而让不同产品可以开箱即用地协同工作。”

OCA联盟通过开发和推广允许在不同网络安全工具之间共享数据的开源通用内容和代码，加强企业安全可见性以及发现可能会被遗漏的新见解和发现的能力，此外还可以让用户从现有产品中获取更多价值，同时减少厂商锁定的问题。

OASIS首席开发官Carol Geyer在声明中表示：“如今，企业组织在不同产品和工具之间共享数据方面遇到了没有标准语言的难题，我们已经有很多促进数据交换相关的努力，但是每种工具仍然无法以标准格式发送和接收这些消息，从而导致集成成本更高且更耗时。OCA联盟的目的是加速开放共享理念，让企业更易于管理和运营。”