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一张图看懂：核心路由器“去集群化”演进之路

作者：李超   【原创】   2019-09-18 11:34:59

关键字： PTX10000 去集群化 核心路由器 瞻博网络

核心路由器在网络中肩负着关键职责，承载着千千万万的用户业务，对网络架构、性能、可靠性、成本起到了决定性影响，其演进也成为业界关注的焦点。下面我们将对大容量网络中核心路由器的"去集群化"做出分析，探讨大容量网络的演进之路。

核心路由器在网络中肩负着关键职责，承载着千千万万的用户业务，对网络架构、性能、可靠性、成本起到了决定性影响，其演进也成为业界关注的焦点。下面我们就用一张图来展现对大容量网络中核心路由器的"去集群化"所做出的分析，并探讨大容量网络的演进之路。

 核心路由器去集群化

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