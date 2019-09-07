2019年9月6日，华为举办了以“鲲鹏聚视，全芯领航”为主题的新品发布会，从“芯”定义了新一代CloudLink视讯解决方案，基于鲲鹏打造的全新平台、全系列智能协作终端等一系列新产品重磅亮相。

2019年9月6日，华为举办了以“鲲鹏聚视，全芯领航”为主题的新品发布会，从“芯”定义了新一代CloudLink视讯解决方案，基于鲲鹏打造的全新平台、全系列智能协作终端等一系列新产品重磅亮相。这是华为CloudLink协作智真系列发布一年之后，又一次里程碑式的突破，将引领产业进入“普及4K，普惠AI”的视讯新时代。

华为发布新一代CloudLink视讯解决方案

华为EBG中国区副总裁刘超为大会致开场辞。他表示，华为围绕中国政企的数字化转型，不断强化云、AI、物联网、智能计算等ICT技术和解决方案。凭借26年的技术积累和持续的研发投入、高质量的产品与服务、合作共赢的良好生态，华为视讯连续六年蝉联中国市场份额第一。本次基于“鲲鹏+昇腾”的新一代CloudLink视讯解决方案的发布将是一个关键里程碑，全新产品解决方案将致力于打造体系化的安全可信架构，把普惠的4K+AI带入千行百业，更好地为客户创造价值。

华为EBG中国区副总裁刘超致开场辞

“依托自身强大的核心技术积累，我们重磅推出了基于鲲鹏的全新视讯平台和全系列智能协作终端，从“芯”定义了新一代CloudLink视讯解决方案”，华为IT产品线企业通信领域总裁孙权进行了解决方案发布，他表示，“站在智能时代的新起点，随着5G规模商用，AI产业化落地和多样性算力革命的到来，视讯业务从传统的沟通与协作工具，正在成为企业全场景智慧办公和行业数字化变革的基础能力。华为已经完成从平台到终端的全面升级换代，实现了全栈全场景解决方案的领先，我们将联合生态合作伙伴，引领产业进入“普及4K，普惠AI”的视讯新时代。”

华为IT产品线企业通信领域总裁孙权发布解决方案

CloudLink RoomPresence新一代智能协作终端

新一代CloudLink Roompresence系列协作智真，包含RP 65寸单屏、75寸单屏、65寸双屏纯显和触控多种型号，旗舰型双屏CloudLink Roompresence 65D支持32:9超大画幅，画面布局任意组合，提供影院级的视听体验。双屏触控型支持白板功能，与远端参会方双向协作，方便高效。

CloudLink Box新一代分体式视讯终端

新一代视频会议终端CloudLink Box 300 & CloudLink Box 600，支持H.265与4K超高清双流，采用BT2020图像信号色域标准，提供2倍于当前主流4K视讯标准的色域空间，和64倍的色彩数，实现真4K体验。

新一代视讯终端AI能力全面升级，从单场景的智能，演进成为基于角色的认知智能，让会议体验与效率更上一层。

新一代高密度MCU和新一代大容量SMC

VP9800系列MCU和SMC3.0采用最新的鲲鹏920和昇腾处理器双引擎、服务化架构，带来性能、容量、密度的大幅提升。

单台MCU 2U高度，即可提供200路的全适配全高清视频端口，相比业界传统MCU端口密度提升10倍。

SMC3.0视讯业务管理平台，单中心组网支持20万容量，可灵活适配从小型到超大规模的各种组网模式。

企业通信领域视讯产品总经理温超现场演示

华为企业通信领域视讯产品总经理温超，现场进行了基于角色的认知智能和5G连线的新业务演示，展现了华为视讯强大的AI能力和广阔的行业化应用前景。